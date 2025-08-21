You are Here
ট্রাম্প ডিসি রাস্তায় টহল দেওয়ার জন্য – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ
মার্কিন রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছেন যে তিনি নগরীতে অপরাধের উপর ক্র্যাকডাউন করার মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ এবং ন্যাশনাল গার্ডে যোগ দেবেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি বৃহস্পতিবার রাতে ওয়াশিংটন ডিসির রাস্তায় টহল দেওয়ার জন্য পুলিশ এবং ন্যাশনাল গার্ডের সাথে যোগ দেবেন যাতে দেশের রাজধানীতে অপরাধের বিষয়ে নতুন ফেডারেল ক্র্যাকডাউন করা হয়।

গত সপ্তাহে, ট্রাম্প ১৯ 197৩ সালের হোম রুল আইনটি জননিরাপত্তা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগকে (এমপিডি) ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন এবং আইন প্রয়োগকারীদের সমর্থন করার জন্য ৮০০ জন সামরিক কর্মী মোতায়েন করেছিলেন।

“আমি আজ রাতে বাইরে যাব, আমি মনে করি, পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর সাথে অবশ্যই,” ট্রাম্প বৃহস্পতিবার রেডিও হোস্ট টড স্টারনেসকে বলেছেন। “সুতরাং আমরা একটি কাজ করতে যাচ্ছি। ন্যাশনাল গার্ড দুর্দান্ত They তারা একটি দুর্দান্ত কাজ করেছে।”

হোয়াইট হাউসের একটি নির্বাহী আদেশ অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনও রাজ্যের তুলনায় এই শহরে হিংস্র অপরাধ, হত্যা ও ডাকাতির হার বেশি ছিল, যার প্রতি ২০২৪ হত্যাকাণ্ডের হার ১০০,০০০ বাসিন্দার প্রতি ২ 27.৫৪ হত্যার হার ছিল।

“এটি ওয়াশিংটনে সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ অনাচারের পরিস্থিতি হয়ে উঠছে,” রাষ্ট্রপতি একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন। তিনি রাজধানীর রাস্তাগুলি আবার সুরক্ষিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।


ট্রাম্প ওয়াশিংটন থেকে গৃহহীনদের উচ্ছেদ করতে চান

এই সিদ্ধান্তটি ডিসি -র নেতাদের কাছ থেকে দৃ strong ় পুশব্যাকের মুখোমুখি হয়েছে – একটি অতিমাত্রায় গণতান্ত্রিক শহর। মেয়র মুরিয়েল বাউসারকে অ্যাকশন বলেছিলেন “অস্থির এবং অভূতপূর্ব,” অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রায়ান শোয়ালব একটি মামলা দায়ের করেছিলেন, যুক্তি দিয়ে রাষ্ট্রপতি আইনের অধীনে তাঁর কর্তৃত্বকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।

বুধবার প্রকাশিত ওয়াশিংটন পোস্ট – সাচার স্কুল জরিপ অনুসারে, নগরীর প্রায় ৮০% বাসিন্দারা ফেডারেল টেকওভারের বিরোধিতা করছেন, অনেকেই বলেছেন যে তারা সামরিক ও আইন প্রয়োগের উপস্থিতির কারণে কম নিরাপদ বোধ করছেন।

বৃহস্পতিবার অ্যাটর্নি জেনারেল পামেলা বন্ডি এক্স -এর একটি পোস্টে বলেছিলেন যে টেকওভার থেকে ডিসিতে মোট 630 গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

“ডিসি আবার সুরক্ষিত করার আমাদের লক্ষ্যটি কমিয়ে দিচ্ছে না,” তিনি যোগ করেছেন।

এই বছরের শুরুর দিকে, এমপিডি জানিয়েছে যে 2024 সালে এই শহরে সহিংস অপরাধ 35% হ্রাস পেয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে।

এই সপ্তাহে, একাধিক মিডিয়া আউটলেট জানিয়েছে যে এমপিডি অপরাধের পরিসংখ্যানকে মিথ্যা বলে কিনা তা নিয়ে বিচার বিভাগ তদন্ত শুরু করেছে।

