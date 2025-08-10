ট্রাম্প ডিসি -র গৃহহীন মানুষকে সরে যেতে বলেছেন "অবিলম্বে" মূলধন ক্র্যাকডাউন মধ্যে

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রবিবার ওয়াশিংটন ডিসিতে অপরাধ ও গৃহহীনতার বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা বাড়িয়েছিলেন, গৃহহীন ব্যক্তিদের সাথে সাথে শহরটির “সরে যেতে” বলেছিলেন।
বড় ছবি: রাষ্ট্রপতির এই মতামত যে দেশের রাজধানীতে অপরাধ “সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে” রয়েছে তা একটি ফেডারেল টেকওভারের জন্য তার নতুন হুমকিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে এবং ফেডারেল আইন প্রয়োগকারীদের উন্নত করার নির্দেশ দেয়।
- ডিসি অপরাধের হার হ্রাস সত্ত্বেও, অহিংস অপরাধের জন্য গ্রেপ্তারগুলি ট্রাম্পের “ডিসি সেফ অ্যান্ড বিউটিফুল” এক্সিকিউটিভ আদেশের অধীনে রয়েছে, যা তৈরি হয়েছিল একটি টাস্কফোর্স অ্যাক্সিওস আন্না স্পিগেল জানিয়েছে, সিটি অপরাধকে ক্র্যাক করা এবং একটি “আরও শক্তিশালী” ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী উপস্থিতি সহজ করার লক্ষ্যে।
খবর চালাচ্ছে: একটি রবিবার সত্য সামাজিক পোস্ট রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে “আমাদের রাজধানীটিকে আগের চেয়ে নিরাপদ এবং আরও সুন্দর করে তুলতে” শপথ করে রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে “আমরা” গৃহহীন ব্যক্তিদের “থাকার জায়গা দেব,” তবে সেগুলি “রাজধানী থেকে অনেক দূরে” হবে।
- ট্রাম্প যোগ করেছেন যে “(গ) রিমিনালস” জেল হবে – যেখানে তিনি বলেছিলেন যে তারা “অন্তর্ভুক্ত” – এবং এটি সমস্তই ঘটবে “খুব দ্রুত”।
- ট্রাম্প পোস্টে লিখেছিলেন, “কোনও ‘মিঃ নিস গাই’ থাকবে না,” রাস্তার পাশে তাঁবুগুলির ছবি সহ পোস্টে লিখেছিলেন। “আমরা আমাদের রাজধানী ফিরে চাই।”
দ্রুত ধরুন: গত মাসে, রাষ্ট্রপতি একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন যে শহরগুলির পক্ষে গৃহহীনতার শিকার হওয়া লোকদের অপসারণ করা সহজ করার জন্য, “দীর্ঘমেয়াদী” প্রতিষ্ঠানে চিকিত্সার জন্য “জনসাধারণের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে” স্থান নির্ধারণের নির্দেশ দেওয়া সহজ করার জন্য এটি সহজ করার চেষ্টা করে।
- অ্যাডভোকেসি গোষ্ঠীগুলি আদেশের নিন্দা জানিয়েছে, যা অনৈচ্ছিক নাগরিক প্রতিশ্রুতি ব্যবহারকে উত্সাহ দেয় – তাদের সম্মতি ছাড়াই চিকিত্সার সুবিধায় মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সাথে লোকদের রাখার প্রক্রিয়া।
আমরা যা দেখছি: ট্রাম্প, যিনি দীর্ঘদিন ধরে তিনি “ভয়াবহ রান” রাজধানী বলে অভিহিত করেছেন, তিনি রবিবারের পোস্টটি একটি পরিকল্পিত সংবাদ সম্মেলনের একদিন আগে ভাগ করেছেন যেখানে তিনি দাবি তিনি “ওয়াশিংটন, ডিসিতে সহিংস অপরাধ বন্ধ করবেন”
- গত সপ্তাহে, একজন প্রাক্তন ডোগে কর্মী একটি চেষ্টায় আহত হওয়ার পরে কারজ্যাকিংরাষ্ট্রপতি ভাসমান “ডিসি একসাথে অভিনয় না করে” শহরটিকে ফেডারালাইজিং করা।
- এরপরে তিনি উচ্চ ট্র্যাফিক পর্যটন অঞ্চল এবং অন্যান্য হটস্পটগুলিতে মনোনিবেশ করে শহরে ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী বাড়ানোর জন্য একটি সাত দিনের অপারেশন পরিচালনা করেছিলেন, একাধিক আউটলেট রিপোর্ট
খেলার অবস্থা: একটি পূর্ণ ডিসি টেকওভারের জন্য কংগ্রেসের নগরীর হোম বিধি উল্টে দেওয়ার প্রয়োজন হবে, যা বাসিন্দাদের তাদের মেয়র এবং কাউন্সিলের সদস্যদের নির্বাচন করতে দেয়।
- সেই ব্যবস্থার অধীনে কংগ্রেস নগর আইন এবং রাষ্ট্রপতির তদারকি ধরে রেখেছে ক্যান অস্থায়ীভাবে ডিসি পুলিশকে দখল করুন যদি তিনি “নির্ধারণ করেন যে জরুরী প্রকৃতির বিশেষ শর্ত রয়েছে।”
হ্যাঁ, কিন্তু এমনকি হোম রুল অপসারণ না করেও ট্রাম্প শহরকে চেপে ধরতে পারে এমন অন্যান্য উপায় রয়েছে যেমন ডিসি ন্যাশনাল গার্ডকে মোতায়েন করে, যা অধীনে তাঁর কমান্ড, বা অস্থায়ীভাবে মহানগর পুলিশ বিভাগের কমান্ড গ্রহণ করছেন।
অন্য দিক: ডিসি মেয়র মুরিয়েল বোসার, এমএসএনবিসির “দ্য উইকেন্ড” রবিবার উপস্থিত হয়ে, জোর দিয়েছিলেন পতন সরাসরি দ্বিতীয় বছরের জন্য শহরে সহিংস অপরাধে, “আমরা কোনও অপরাধের স্পাইকের অভিজ্ঞতা নিচ্ছি না।”
- “যে কোনও তুলনা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির কাছে হাইপারবোলিক এবং মিথ্যা, “তিনি বলেছিলেন।
