ট্রাম্প তার নাসার প্রশাসকের মনোনীত প্রার্থীকে কস্তুরী বিরোধের আগে বিবেচনা থেকে টেনেছিলেন

হোয়াইট হাউস স্পেসএক্স এবং টেসলার সিইও এলন মাস্কের জন্য বিদায়ী সংবাদ সম্মেলন করার একদিন পর সরকার দক্ষতা অধিদফতরের বহির্গামী নেতা (DOGE) হিসাবে তার প্রচেষ্টা তুলে ধরার জন্য, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প হঠাৎ নাসা প্রশাসকের পক্ষে তাঁর বাছাই হিসাবে কস্তুরী মিত্র জ্যারেড আইজাকম্যানকে টানলেন।

হোয়াইট হাউস 30 মে একটি ভিডিও দীর্ঘস্থায়ীভাবে ডোগে এবং বেশ কয়েকটি এক্স পোস্টকে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং বিভিন্ন “ডেজ জয়ের তালিকাভুক্ত করার জন্য” প্রকাশ করার সময়, অঙ্গভঙ্গিগুলি ট্রাম্প এবং কস্তুরীর মধ্যে শুভেচ্ছার শেষ, চূড়ান্ত জনসাধারণের ক্রিয়াকলাপ ছিল।

শনিবার, ট্রাম্প একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি “পূর্বের সমিতিগুলির একটি সম্পূর্ণ পর্যালোচনা” এর পরে পেমেন্ট প্রসেসিং কোম্পানির শিফট 4 প্রদানের জন্য বাণিজ্যিক মহাকাশচারী এবং প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও আইজাকম্যানের জন্য মনোনয়ন টানছেন।

ট্রাম্প আরও বলেছিলেন যে তিনি একজন “নতুন মনোনীত প্রার্থী যিনি মিশন সারিবদ্ধ হবেন এবং আমেরিকা প্রথম স্থানটিতে রাখবেন” উন্মোচন করবেন।

কস্তুর আত্মবিশ্বাসী ডোগে সরকারী ব্যয় হ্রাস অব্যাহত থাকায় 1 ট্রিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করবে

কস্তুরীর সাথে আইজাকম্যানের অধিভুক্তিগুলির মধ্যে স্পেসএক্সে বিনিয়োগকারী হওয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, পাশাপাশি স্পেসএক্সের সাথে অনুপ্রেরণা 4 সহ দুটি বেসরকারী স্পেসফ্লাইট মিশনের নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি। 2021 অনুপ্রেরণা 4 মিশনটি প্রথমবারের মতো সর্ব-নাগরিক ক্রু পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করেছিল।

আইজাকম্যান “অল-ইন পডকাস্ট” এর একটি পর্বে তাঁর টানা মনোনয়নকে সম্বোধন করেছিলেন, যা চারটি উদ্যোগের পুঁজিপতিদের দ্বারা আয়োজিত এবং ব্যবসা, প্রযুক্তি এবং সমাজকে কভার করে, যা বুধবার বাদ পড়েছে। বিশেষত, আইজাকম্যান বলেছিলেন যে তিনি 30 মে হোয়াইট হাউস থেকে একটি কল পেয়েছিলেন যে তাকে তার মনোনয়ন অগ্রসর হবে না কারণ হোয়াইট হাউস “অন্য দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।”

এলন কস্তুরী তার টুপি ঝুলিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে ডোগে স্টাফিং শেকআপ, হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করে

আইজাকম্যান বলেছিলেন যে তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে কস্তুরীর সাথে তাঁর সম্পর্কগুলি এই সিদ্ধান্তের অংশ ছিল, উল্লেখ করে ডেজের সাথে কস্তুরীর মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে এই কলটি এসেছিল।

আইজাকম্যান পডকাস্টে বলেছিলেন, “আমার এ নিয়ে বোবা খেলার দরকার নেই।” “আমি মনে করি না যে সময়টি একটি কাকতালীয় ঘটনা ছিল, একই দিনে অন্যান্য পরিবর্তনগুলি ঘটেছিল।

“এমন কিছু লোক ছিল যাদের কিছু কুঠার পিষে ছিল, আমার ধারণা, এবং আমি একটি ভাল, দৃশ্যমান লক্ষ্য ছিল।”

কস্তুরী এবং ট্রাম্পের মধ্যে উত্তেজনা 30 মে বিশেষ সরকারী কর্মচারী এবং পরের দিন আইজাকম্যান প্রত্যাহার মনোনয়নের পরে কস্তুরীর চলে যাওয়ার পরে আরও বাড়তে থাকে।

যদিও কস্তুরী এর আগে ২ 27 শে মে প্রকাশিত একটি সাক্ষাত্কার ক্লিপে সিবিএস নিউজকে জানিয়েছিল যে ট্রাম্পের বিশাল কর এবং ব্যয় প্যাকেজ, “বড়, সুন্দর বিল” এর হাউসের উত্তরণে তিনি হতাশ হয়েছিলেন, কারণ এটি ফেডারেল ঘাটতি বাড়িয়ে তুলবে, ট্রাম্প আইজাকম্যানের মনোনয়নের বিষয়টি বাতিল করার পরে এই পদক্ষেপে কস্তুরের আক্রমণগুলি তাত্পর্যপূর্ণভাবে বাড়িয়ে তুলেছিল।

বিশেষত, মঙ্গলবার, কস্তুরী এই পদক্ষেপটিকে “ঘৃণ্য ঘৃণা” হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং আমেরিকান জনগণকে বুধবার একটি এক্স পোস্টে “বিল দ্য বিল” করার জন্য আইন প্রণেতাদের সাথে যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়ে অনুসরণ করেছেন।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারোলিন লেভিট মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে ট্রাম্প বিলে কস্তুরের অবস্থান সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং এটি এই পদক্ষেপের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির অবস্থান পরিবর্তন করেনি। And Trump did not mince words Thursday as tensions between the two men reached a boiling point.

ট্রাম্প বলেছিলেন যে কস্তুরী বিলে বিধানগুলিতে বিরক্ত হয়েছিল যা বৈদ্যুতিক যানবাহন করের credit ণ কেটে ফেলবে যা টেসলার মতো সংস্থাগুলিকে উপকৃত করে। তিনি আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে কস্তুরী “ট্রাম্প ডেরেঞ্জমেন্ট সিনড্রোম” থেকে ভুগতে পারে, “রাষ্ট্রপতির প্রতি গভীর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত একটি শব্দ।

অসম্পূর্ণ ব্যবসা: বাজেট কেটে কস্তুরী শেষ করতে পারেনি এবং ডেজের জন্য পরবর্তী কী

“আমি খুব হতাশ হয়েছি কারণ এলন এই বিলের অভ্যন্তরীণ কাজগুলি এখানে বসে প্রায় কারও চেয়ে ভাল জানতেন, আপনার চেয়ে ভাল,” ট্রাম্প ওভাল অফিসে জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জের সাথে বৈঠকের সময় বলেছিলেন।

“তিনি এ সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানতেন। এটি নিয়ে তাঁর কোনও সমস্যা ছিল না। হঠাৎ করেই তার একটি সমস্যা ছিল এবং তিনি কেবল তখনই সমস্যাটি তৈরি করেছিলেন যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে আমরা ইভি ম্যান্ডেটটি কাটাতে যাচ্ছি কারণ এটি কোটি কোটি এবং বিলিয়ন ডলার, এবং এটি সত্যই অন্যায়।”

ট্রাম্পও বিশেষভাবে আইজাকম্যানের মনোনয়নের কথা উল্লেখ করেছেন, দাবি করেছেন কস্তুরী আইজাকম্যানকে এই ভূমিকার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। তবে ট্রাম্প ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাথে আইজাকম্যানের সম্পর্ক সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

ট্রাম্প বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন, “তিনি চেয়েছিলেন এবং যথাযথভাবে, আপনি জানেন, তিনি কাউকে সুপারিশ করেছিলেন যে তিনি আমার ধারণা খুব ভাল জানেন। আমি নিশ্চিত যে তিনি তাকে শ্রদ্ধা করেছেন, তবে নাসা চালানোর জন্য,” ট্রাম্প বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন। “এবং আমি এটি উপযুক্ত বলে মনে করি নি। এবং তিনি একজন ডেমোক্র্যাট হিসাবে ঘটেছে, যেমন পুরোপুরি ডেমোক্র্যাট।

ট্রাম্প তখন বলেছিলেন যে তিনি “বুঝতে পেরেছিলেন” কেন কস্তুরী মনোনয়নের জন্য কেন বিরক্ত হয়েছিল।

হোয়াইট হাউস ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বৃহস্পতিবার ট্রাম্পের মন্তব্যে এবং নিউইয়র্কের সিনেট সংখ্যালঘু নেতা চক শুমার সহ ডেমোক্র্যাটদের আইজম্যানের আগের অনুদানকে নির্দেশ দিয়েছিল।

আইজাকম্যান “অল-ইন পডকাস্ট” কে বলেছিলেন যে তিনি মনে করেন না যে ডেমোক্র্যাটদের কাছে তাঁর অতীতের রাজনৈতিক অনুদান তার টানা মনোনয়নের একটি কারণ ছিল এবং তিনি “ডানদিকে ঝুঁকছেন” হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

আইজাকম্যান এবং কস্তুরী তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটাল থেকে মন্তব্য করার অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

ট্রাম্প এবং কস্তুরী বৃহস্পতিবার বার্বস বাণিজ্য চালিয়ে যান। এক পর্যায়ে, কস্তুরী ট্রাম্পের কর এবং ব্যয়ের বিলে অন্তর্ভুক্ত “জঘন্য শুয়োরের মাংস” অপসারণের আহ্বান জানিয়েছিল। তিনি আরও বলেছিলেন যে এটি “মিথ্যা” ছিল যে তাকে “একবারে” এই ব্যবস্থাটি দেখানো হয়েছিল।

কস্তুরী এমনকি এতদূর গিয়েছিল যে ট্রাম্প 2024 সালের নির্বাচন জিততে পারতেন না যদি এটি কস্তুরির সমর্থন না করে। এদিকে, ট্রাম্প ইভি ক্রেডিটগুলিতে কাটাতে “পাগল” যাওয়ার অভিযোগ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে কস্তুরী “পাতলা পরা”।

যদিও পলিটিকো জানিয়েছেন যে ট্রাম্প এবং কস্তুরী শুক্রবার ফোনে কথা বলতে পারে, ট্রাম্প দুজনের মধ্যে একটি আহ্বানের জল্পনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

সিএনএন অনুসারে ট্রাম্প বলেছিলেন, “না।

ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমি এমনকি এলনের কথা ভাবছি না। তিনি একটি সমস্যা পেয়েছেন। দরিদ্র লোকটি একটি সমস্যা পেয়েছে,” ট্রাম্প বলেছিলেন।

কস্তুরীর চলে যাওয়া সত্ত্বেও, হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা বলেছেন যে বর্জ্য, জালিয়াতি এবং নির্যাতনের সমাধানের জন্য দোজের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এবং ট্রাম্প এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা ডোজকে তদারকি করবেন। সংস্থাটি 4 জুলাই, 2026 আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।