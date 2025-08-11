ট্রাম্প তার পদত্যাগের ডাক দেওয়ার পরে ইন্টেলের সিইওর সাথে সাক্ষাত করেছেন

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সোমবার ইন্টেলের প্রধান নির্বাহী লিপ-বু টানের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন, যিনি ট্রাম্প মাত্র কয়েকদিন আগে দাবি করেছিলেন যে তিনি “দ্বন্দ্বপূর্ণ” বলে পদত্যাগ করেছিলেন।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি ট্যান, বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক এবং ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টের সাথে সাক্ষাত করেছেন। রাষ্ট্রপতি তাদের কথোপকথন সম্পর্কে কয়েকটি বিশদ সরবরাহ করেছিলেন, তবে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে তাঁর আরও কিছু বলার আছে।
“সভাটি একটি খুব আকর্ষণীয় ছিল। তাঁর সাফল্য এবং উত্থান একটি আশ্চর্যজনক গল্প,” ট্রাম্প সত্য সামাজিক পোস্ট করেছেন। “মিঃ টান এবং আমার মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা একসাথে সময় কাটাতে চলেছেন এবং পরের সপ্তাহের মধ্যে আমার কাছে পরামর্শ নিয়ে আসবেন।”
ট্রাম্প গত সপ্তাহে বলেছিলেন যে টান “অত্যন্ত দ্বন্দ্বপূর্ণ এবং অবিলম্বে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে।” তিনি অন্য কোনও বিবরণ সরবরাহ করেননি, যদিও সেন টম কটন (আর-আর্ক।) সম্প্রতি চীনের সাথে ট্যানের সম্পর্ক নিয়ে উদ্বেগ উত্থাপনের জন্য ইন্টেলকে লিখেছিলেন।
কটন ক্যাডেন্স ডিজাইন সিস্টেমের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে ট্যানের আগের ভূমিকা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, যা দোষী সাব্যস্ত করেছিল এবং একটি চীনা সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চিপ ডিজাইন প্রযুক্তি বিক্রি করে রফতানি নিয়ন্ত্রণ লঙ্ঘনের জন্য গত মাসে $ 140 মিলিয়ন ডলার দিয়েছে।
ট্যান পরের দিন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি “সর্বদা সর্বোচ্চ আইনী ও নৈতিক মানের মধ্যে পরিচালিত ছিলেন।”
ইন্টেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিপ উত্পাদন শিল্পের একটি মূল সংস্থা। টান তার বিবৃতিতে বলেছিলেন যে এই বছরের শেষের দিকে সংস্থাটি উন্নত অর্ধপরিবাহী তৈরি করবে “দিকে র্যাম্পিং” হবে।