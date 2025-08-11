You are Here
ট্রাম্প তার পদত্যাগ দাবি করার পরে ইন্টেল সিইও -তে সুর পরিবর্তন করে

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বলেছিলেন যে সোমবার তার পদত্যাগের পরে, ট্যানের প্রশংসা করে এবং সভাটিকে “খুব আকর্ষণীয়” বলে অভিহিত করার কয়েকদিন পরে তিনি ইন্টেলের সিইও লিপ-বু ট্যানের সাথে সাক্ষাত করেছেন।

চিপমেকারের শেয়ারগুলি বর্ধিত ট্রেডিংয়ে 3% বেড়েছে।

ইন্টেলের সিইও লিপ-বু টান একটি ইভেন্টে কথা বলছেন।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত সপ্তাহে চীনা সংস্থাগুলির সাথে সম্পর্কের বিষয়ে ইন্টেলের সিইও লিপ-বু টানের তাত্ক্ষণিক পদত্যাগের দাবি করেছিলেন, চিপমেকারের বছরব্যাপী টার্নআরআন্ড প্রচেষ্টায় অনিশ্চয়তা ইনজেকশন দিয়েছিলেন। এপি

ট্রাম্প বলেছিলেন যে বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক এবং ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টের সাথে তিনি ট্যানের সাথে সাক্ষাত করেছেন। ট্রাম্প এ -তে বলেছিলেন সত্য সামাজিক পোস্ট

ট্রাম্প টান সম্পর্কে বলেছিলেন, “তাঁর সাফল্য এবং উত্থান একটি আশ্চর্যজনক গল্প।”

ট্যান শত শত চীনা সংস্থায় বিনিয়োগ করেছিল, যার মধ্যে কয়েকটি চীনা সামরিক বাহিনীর সাথে যুক্ত ছিল, রয়টার্স এপ্রিল মাসে একচেটিয়াভাবে রিপোর্ট করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের পক্ষে চীনা সংস্থাগুলিতে ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া অবৈধ নয় যদি না তারা মার্কিন ট্রেজারির চীনা সামরিক-শিল্প জটিল সংস্থাগুলির তালিকায় যুক্ত না করা হয়, যা স্পষ্টভাবে এই জাতীয় বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করে।

ট্যানকে এনভিআইডিআইএর আধিপত্য বিস্তারকারী এআই চিপ শিল্পে ইন্টেলকে প্রবেশের জন্য সংগ্রাম করে এমন কয়েক বছরের মিসটপগুলি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যখন বিনিয়োগ-ভারী চুক্তি উত্পাদন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভারী ক্ষতির কারণ হয়েছিল।

ইন্টেল সিইও হিসাবে প্রায় ছয় মাসে, ট্যান বড় কৌশলগত শিফট তৈরি করেছিলেন যার মধ্যে ডাইভস্টিং সম্পদ, কর্মচারীদের ছাড়ানো এবং সংস্থানগুলি পুনর্নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তবে ট্যানের পদত্যাগের দাবি কেবল তাকে সেই কাজটি থেকে বিভ্রান্ত করবে, বিনিয়োগকারীরা এবং প্রাক্তন সিনিয়র কর্মচারী রয়টার্সকে বলেছেন।


রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও দু'জন পুরুষ নিয়ে একটি 100 বিলিয়ন ডলার অ্যাপল বিনিয়োগের ঘোষণা করেছেন।
ট্রাম্প সত্য সামাজিক সম্পর্কে বলেছিলেন, “সভাটি খুব আকর্ষণীয় ছিল,” যোগ করে তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং টান একসাথে সময় কাটাতে এবং পরের সপ্তাহের মধ্যে তাঁর কাছে পরামর্শ নিয়ে আসবেন। ট্রাম্পের সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট এবং বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিকের সাথে গত সপ্তাহে ট্রাম্প। পুল/আবাকা/শাটারস্টক

ট্যান এখন ট্রাম্পকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন যে তিনি স্টোরেড আমেরিকান চিপমেকারকে পুনরুদ্ধার করার জন্য সঠিক ব্যক্তি রয়েছেন।

ইন্টেল এক বিবৃতিতে বলেছে, মার্কিন প্রযুক্তি ও উত্পাদন নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার বিষয়ে একটি স্পষ্ট ও গঠনমূলক আলোচনার জন্য ট্যান ট্রাম্পের সাথে সাক্ষাত করেছেন। সংস্থাটি বলেছে যে “এই দুর্দান্ত আমেরিকান সংস্থাটি পুনরুদ্ধার করতে” প্রশাসনের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করবে।

ট্রাম্পের হস্তক্ষেপ কোনও রাষ্ট্রপতি প্রকাশ্যে সিইওর ক্ষমতাচ্যুতির আহ্বান জানিয়ে একটি বিরল উদাহরণ চিহ্নিত করেছে এবং কর্পোরেট বিষয়গুলির উপর তার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।

এটি এনভিআইডিআইএ এবং এএমডিকে মার্কিন সরকারকে চীন বিক্রয় থেকে 15% রাজস্ব দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে একটি চুক্তিতেও স্পষ্ট ছিল।

