ট্রাম্প দাবি করেছেন যে ডিসি অপরাধের হার বোগোটা, মেক্সিকো সিটির চেয়ে বেশি তিনি কাজ করছেন

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটন, ডিসি -তে অপরাধের দাবি করেছিলেন, সোমবার সকালে প্রেস কনফারেন্সের সময় মেক্সিকো এবং কলম্বিয়ার মতো দেশগুলিতে কুখ্যাত হিংসাত্মক শহরগুলির তথ্যকে প্রশ্রয় দিয়েছেন বলে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ডিসি পুলিশ বিভাগকে সর্পিলিং সহিংসতা রোধে ফেডারেলাইজ করছেন।
ট্রাম্প সোমবার বলেছিলেন, “আজ ওয়াশিংটনে হত্যার হার মেক্সিকো সিটির কলম্বিয়া, বোগোটা, এর চেয়ে বেশি যে জায়গাগুলি আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ জায়গা হিসাবে শুনেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি,” ট্রাম্প সোমবার বলেছিলেন। “এটি অনেক বেশি। গত পাঁচ বছরে গাড়ি চুরির সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে, এবং কারজ্যাকিংয়ের সংখ্যা তিনগুণ বেশি হয়েছে। ২০২৩ সালে খুনগুলি সর্বোচ্চ হারে পৌঁছেছে, সম্ভবত তারা ২৫ বছর বলে, তবে তারা জানে না যে এর অর্থ কী তা মাত্র 25 বছর খারাপ হতে পারে না।”
ট্রাম্প মিডিয়াকে দেখিয়ে চার্টগুলি বেঁধে রেখেছিলেন যে দেশটির রাজধানী বিশ্বব্যাপী অন্যান্য শহরগুলির তুলনায় আরও খারাপ অপরাধের প্রবণতা ভোগ করেছে এবং তাদের তথ্যের অনুসন্ধানগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার সাথে সাথে তাদের “সংখ্যার দিকে নজর দেওয়ার” আহ্বান জানিয়েছে।
“এগুলি দেখুন। বাগদাদ হ’ল … আমরা বাগদাদে দ্বিগুণ হয়ে গেলাম। পানামা সিটি, ব্রাসিলিয়া, সান জোসে, কোস্টা রিকা, বোগোটা, কলম্বিয়া। ভারী ড্রাগস। মেক্সিকো সিটি, আমি লিমা, পেরু, সমস্ত ডাবল এবং ট্রিপল উল্লেখ করেছি যেগুলি আপনি কি মনে করি না। তাই আপনি কি মনে করি না। তাই আপনি কি মনে করি না। আমাদের প্রতি 100,000 এর জন্য ডিসি রয়েছে।
২০২০ সালে এই জাতি সামগ্রিকভাবে সহিংস অপরাধের একটি উত্সাহ দেখেছিল, যখন মহামারীটির উচ্চতায় সারা দেশে শহরগুলিতে বিক্ষোভ ও দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। এফবিআইয়ের তথ্য অনুসারে এই বছর আগের বছরের তুলনায় খুনে প্রায় ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছিল, এজেন্সি অপরাধের সন্ধান শুরু করার পর থেকে হত্যার সবচেয়ে বড় এক বছরের বৃদ্ধি চিহ্নিত করে।
পরের বছরগুলিতে এই দেশের রাজধানী শুটিংয়ের কারণে কাঁপানো হয়েছে যা নিরীহ শিশুদের গুলি করে মারা গেছে, কিশোরদের একটি প্রবণতা যা কিছু ক্ষেত্রে মারাত্মক হয়ে উঠেছে, সরকারী কর্মচারী, গ্রীষ্মের ইন্টার্ন এবং অন্যান্যদের উপর শপলিফিং অপরাধ ও হামলা, এর মধ্যে 21 বছর বয়সী কংগ্রেসনাল ইন্টার্ন, এরিক তারপিনিয়ান–জাচিম, এর মারাত্মক শ্যুটিং সহ।
ট্রাম্প সোমবার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি কলম্বিয়া হোম রুল আইনের জেলা 740 ধারা অধীনে সোমবার থেকে শুরু করে স্থানীয় পুলিশ বিভাগকে ফেডারেলাইজ করছেন, যা রাষ্ট্রপতিকে রাজধানীর পুলিশ বাহিনীর জরুরি নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে দেয়।
“এটি ডিসিতে মুক্তির দিন, এবং আমরা আমাদের মূলধনটি ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা এটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে অর্পিত কর্তৃপক্ষের অধীনে ফিরিয়ে নিচ্ছি, আমি আনুষ্ঠানিকভাবে কলম্বিয়া হোম রুল আইন জেলা জেলা 740 এর ধারা 740 এ প্রার্থনা করছি। আপনি জানেন যে এটি কী। এবং ডিসি মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগকে সরাসরি ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে রেখেছি … তাদেরও আমি ওয়াশিংটনে আইন, অর্ডার এবং জনগণের সুরক্ষার জন্য মোতায়েন করছি।”