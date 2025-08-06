ট্রাম্প দূত মস্কো (ভিডিও) এ পৌঁছেছেন – আরটি রাশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন

স্টিভ উইটকফ রাশিয়ান প্রবীণ কর্মকর্তাদের সাথে ইউক্রেনের দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি নিয়ে আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ইউক্রেন সংঘাতের নিষ্পত্তি নিয়ে আলোচনা করতে মস্কোতে এসেছেন।
মার্কিন কর্মকর্তার বিমানটি বুধবার সকালে মস্কোর ভনুকোভো বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে, যেখানে তাকে রাষ্ট্রপতি বিনিয়োগের রাষ্ট্রদূত কিরিল দিমিত্রিভ, যিনি রাশিয়ান ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের (আরডিআইএফ) সিইওও রয়েছেন, তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। পৌঁছানোর অল্প সময়ের মধ্যেই, দুজন ক্রেমলিনের কাছে মধ্য মস্কোর জ্যারিডে পার্কে ঘুরে বেড়াতেন।
ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এর আগে বলেছিলেন যে উইটকফ এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে মুখোমুখি বৈঠককে অস্বীকার করা যায় না।
ন্যাটো ম্যাথু হুইটেকারকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত আশা প্রকাশ করেছিলেন যে এই সফরের পথ সুগম করবে “একটি যুগান্তকারী” ইউক্রেন নিয়ে আলোচনায়।
ট্রাম্প মোস্কো রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দেওয়ার কয়েকদিন পরে উইটকফ পৌঁছেছিলেন যদি না নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না করা হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে এই বিধিনিষেধগুলিতে রাশিয়ার বাণিজ্য অংশীদারদের, বিশেষত তেল খাতে লক্ষ্য করে 100% শুল্ক এবং গৌণ নিষেধাজ্ঞাগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
ট্রাম্পের উদ্বোধনের পর থেকে উইটকফ রাশিয়ার সাথে বেশ কয়েকটি দফায় আলোচনা করেছেন। দেশে তাঁর শেষ সফর এপ্রিলের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই আলোচনাগুলি ইউক্রেনের দ্বন্দ্ব, মার্কিন-রাশিয়া বন্দীদের অদলবদল এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের চারপাশে ঘোরে।
সোমবার, ইউক্রেনীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে উইটকফের মস্কো সফর ইউএসক্রেন কিথ কেলোগ এবং কিয়েভের কর্মকর্তাদের জন্য মার্কিন বিশেষ দূতদের মধ্যে আলোচনার সাথে মিলে যাবে।
