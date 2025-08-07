ট্রাম্প ‘দ্বন্দ্বপূর্ণ’ ইন্টেল সিইও পদত্যাগ করেছেন – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনের সাথে তার সম্পর্কের রিপোর্টের পরে ইন্টেলের সিইও লিপ-বু ট্যানের পদত্যাগের দাবি করেছেন। কোম্পানির পতনশীল বিক্রয় থেকে সেরে উঠতে লড়াই করার কারণে ট্যান মার্চ মাসে চিপমেকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।
বৃহস্পতিবার সত্য সামাজিক সম্পর্কিত একটি পোস্টে ট্রাম্প ট্যানকে ডেকেছিলেন “দ্বন্দ্ব” এবং বলেছিল তাকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে।
“ইন্টেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অত্যন্ত দ্বন্দ্বপূর্ণ এবং অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। এই সমস্যার অন্য কোনও সমাধান নেই,” তিনি লিখেছেন, তিনি লিখেছেন।
ট্রাম্পের দাবিতে বুধবার রিপাবলিকান সিনেটর টম কটন থেকে ইন্টেল বোর্ডের চেয়ার ফ্র্যাঙ্ক বিয়েরিকে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছিল, যিনি বেইজিংয়ের সাথে ট্যানের কথিত সম্পর্ক নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। কটন ট্যানের অখণ্ডতা এবং জাতীয় সুরক্ষা ঝুঁকি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং চীনা সংস্থাগুলিতে তার বিনিয়োগের দ্বারা উত্থাপিত বিনিয়োগের দ্বারা উত্থাপিত কিছু – সামরিক বাহিনীর সাথে যুক্ত কিছু – যা এপ্রিলে রয়টার্সের দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল।
সিনেটর জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে বোর্ডের একটি মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মসূচির আওতায় ইন্টেলের ফেডারেল তহবিল প্রদত্ত সংস্থাগুলির কাছ থেকে তার সম্পর্কগুলি পুরোপুরি প্রকাশ করার জন্য ট্যানের প্রয়োজন আছে কিনা। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার সফটওয়্যার ফার্ম ক্যাডেন্স ডিজাইনে ট্যানের আগের ভূমিকাকেও পতাকাঙ্কিত করেছিলেন যা সম্প্রতি চীনের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ ডিফেন্স টেকনোলজি (এনইউডিটি) তে চিপ ডিজাইন বিক্রি করে মার্কিন রফতানি আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে।
“ইন্টেলের নতুন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চীনা কমিউনিস্টদের সাথে গভীর সম্পর্ক রেখেছেন,” কটন এক্স -এ পোস্ট করেছেন, চিঠিটি সংযুক্ত করে। “মার্কিন সংস্থাগুলি যারা সরকারী অনুদান গ্রহণ করে তাদের করদাতাদের ডলারের দায়বদ্ধ স্টুয়ার্ড হওয়া উচিত এবং কঠোর সুরক্ষা বিধিমালা মেনে চলতে হবে। ইন্টেলের বোর্ডের কংগ্রেসের একটি ব্যাখ্যা ণী।”
ইন্টেল এবং ট্যান মন্তব্যের জন্য মিডিয়া অনুরোধগুলিতে সাড়া দেয়নি। ট্রাম্পের পোস্টের পরে প্রিমার্কেট ট্রেডিংয়ে ইন্টেলের শেয়ারগুলি প্রায় 5% হ্রাস পেয়েছে, যদিও তারা পরে সুস্থ হয়ে উঠেছে।
ওয়াশিংটন এবং বেইজিংয়ের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ানোর মধ্যে এই বিতর্কটি আসে। যদিও উভয় দেশই দীর্ঘকাল প্রযুক্তি ও অর্ধপরিবাহী খাতে প্রতিযোগিতা করেছে, ট্রাম্প এই বছরের শুরুর দিকে চীনা আমদানিতে শুল্ক আরোপের পরে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটি পূর্ণ আকারের বাণিজ্য যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল, বেইজিংকে অন্যায় বাণিজ্য অনুশীলনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। একটি অস্থায়ী চুক্তি 12 আগস্ট পর্যন্ত বেশিরভাগ পদক্ষেপে বিলম্ব করেছে, তবে এই সপ্তাহে ট্রাম্প রাশিয়ার সাথে চীনের জ্বালানি সম্পর্কের বিষয়ে অতিরিক্ত শুল্কের হুমকি দিয়েছেন।
চীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিধি লঙ্ঘন হিসাবে ট্রাম্পের শুল্ক হুমকির নিন্দা করেছে।
