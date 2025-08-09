এটি আমেরিকান কূটনীতিক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এস্প্রেসোর ইউক্রেনের দ্বারা এবং এখন মার্কিন -অ্যাটলান্টিক কাউন্সিলের ইউরেশিয়া সেন্টারের পরিচালক জন হার্বস্ট বলেছেন।
“আমি নিশ্চিত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে পুতিনের আগ্রাসনের অবসান ঘটাতে ইউক্রেনকে সমর্থন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক দিক,” – হার্বস্ট ব্যাখ্যা করেছিলেন।
তিনি আরও জোর দিয়েছিলেন যে, রাশিয়ান ফেডারেশনের হুমকির পটভূমির বিরুদ্ধে ইউরোপীয়রা ইউক্রেনের সমর্থনকে শক্তিশালী করে। কেবল স্লোভাকিয়া এবং হাঙ্গেরি ব্যতিক্রম রয়ে গেছে।
“ইউরোপে, বাল্টিক দেশ, পোল্যান্ড, রোমানিয়া এবং চেক প্রজাতন্ত্রের মতো পূর্ব ন্যাটো সদস্যদের বাদে, ইউক্রেনের পুতিনের যুদ্ধটি জোটের জন্য কতটা বিপজ্জনক তা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব ছিল।
- 4 আগস্ট, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডেনিস শমিগাল বলেছেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো লঞ্চ সহযোগিতায়, ইউক্রেনকে সমর্থন করার জন্য একটি নতুন প্রক্রিয়া, যা দ্রুত অস্ত্র সরবরাহের সুবিধার্থে।
- ৫ আগস্ট, এটি জানা যায় যে সুইডেন, ডেনমার্ক এবং নরওয়ে ন্যাটো ইনিশিয়েটিভের মধ্যে ইউক্রেনের জন্য মার্কিন অস্ত্র কেনার জন্য $ 486 মিলিয়ন (নরওয়েজিয়ান মুকুট 5 বিলিয়ন) বরাদ্দ দেবে