ট্রাম্প নতুন অঞ্চল অর্জন করতে চান। ইতিহাস আমাদের বলে এটি একটি খারাপ ধারণা।

1899 সালের ডিসেম্বরে, সিয়ামের প্রাক্তন মন্ত্রী জন ব্যারেট (আজ থাইল্যান্ড) যিনি ফিলিপাইনে স্প্যানিশ বহরকে পরাজিত করেছিলাম মার্কিন নৌবাহিনীর স্কোয়াড্রন সহ কয়েক মাস অতিবাহিত করেছিলেন, লিখেছেন মধ্যে নিউ ইয়র্ক টাইমস: “(ডাব্লু) ই এখন পুরো প্রশান্ত মহাসাগরের বাণিজ্য ও রাজনীতিতে আমাদের বৈধ বক্তব্য রাখার মতো অবস্থানে রয়েছে।” ব্যারেট যুক্তি দিয়েছিলেন যে ফিলিপিন্সের আঞ্চলিক অধিগ্রহণের অংশটি “আমাদের কেবল প্রশান্ত মহাসাগরীয় নয়, বরং সমস্ত বিশ্বকেই নয়।”
ব্যারেটের বৈশ্বিক মহানত্বের আহ্বানের এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ডোনাল্ড ট্রাম্প আঞ্চলিক অধিগ্রহণকে বিদেশী-নীতি মেনুতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তার প্রথম মেয়াদে তিনি প্রকাশ করেছিলেন আগ্রহ গ্রিনল্যান্ড এবং প্রায় কেনার ক্ষেত্রে বন্ধ আফগান খনিজগুলিতে মার্কিন অ্যাক্সেস সংরক্ষণের জন্য তালেবানদের সাথে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার বিষয়ে। তার দ্বিতীয় মেয়াদে, ট্রাম্প আছে নির্দেশিত পানামা খালের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ইচ্ছা; গ্রিনল্যান্ড কেনার জন্য নতুন অনুরোধের কারণে বারবার ইউরোপে বিপদাশঙ্কা সৃষ্টি করেছিল; কানাডাকে ৫১ তম রাজ্য হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল; এবং চেষ্টা পিন ইউক্রেনীয় খনিজগুলিতে মার্কিন অ্যাক্সেস সুরক্ষার জন্য একটি রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি চুক্তি।
অঞ্চল এবং সংস্থানগুলির জন্য ট্রাম্পের অনুসন্ধান দুটি প্রথম-মেয়াদী অগ্রাধিকারের সাথে একত্রিত হয়েছে: বৃদ্ধি অর্থনৈতিক মার্কিন সংস্থা এবং জন্য অ্যাক্সেস শোরিং আপ জাতীয় সুরক্ষা। তবে দ্বিতীয় ট্রাম্প প্রশাসনও বারবার তার সম্প্রসারণবাদী নীতিগুলি আমেরিকান প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারের সাথে যুক্ত করেছে – “থেকে”গ্রিনল্যান্ডকে আবার দুর্দান্ত করুন”ট্রাম্পের টুপি দাবি যে “আমেরিকা তার যথাযথ স্থানটিকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে শক্তিশালী, সর্বাধিক সম্মানিত জাতি হিসাবে দাবি করবে, পুরো বিশ্বের বিস্ময় ও প্রশংসাকে অনুপ্রাণিত করবে।”
আঞ্চলিক অধিগ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বার্থ, জাতীয় সুরক্ষা এবং মর্যাদার মধ্যে বিবাহ historical তিহাসিক নজির ছাড়াই নয়। 18 তম এবং 19 শতকে মার্কিন সম্প্রসারণ প্রায়শই একই পদে ফ্রেমযুক্ত ছিল। উদাহরণস্বরূপ রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসন, তর্ক লুইসিয়ানা ক্রয়টি “জাতির শান্তি ও সুরক্ষার জন্য শুভ ছিল”, “বিস্তৃত (এবং) উর্বর” অঞ্চলগুলি যুক্ত করেছে এবং আমেরিকান “স্বাধীনতার আশীর্বাদ (এবং) স্ব-সরকার” মহাদেশে প্রসারিত করতে পারে।
তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক সম্প্রসারণ থেকে সরে এসেছিল এবং ট্রাম্পের সাথে যে মাথাব্যথার সাথে কথা বলতে পারে তার কারণগুলি যদি তিনি নতুন জমির উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন এবং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার তার বর্ণিত ইচ্ছা অনুসরণ করেন তবে তার কারণগুলির সাথে কথা বলার কারণগুলি। 18 তম এবং 19 শতকের বিপরীতে, 20 তম এবং একবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকান গ্লোবাল শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ এটি অর্জনের পরিবর্তে এটি ত্যাগ করা অঞ্চলটি ত্যাগ করেছে।
দখল ওহিও থেকে টেক্সাস পর্যন্ত 18 তম এবং 19 শতকে আমাদের অনেকগুলি অঞ্চল পৃথক বসতি স্থাপনকারীদের নেতৃত্বে ছিল এবং তারপরে ফেডারেল সরকার সমর্থন করেছিল।
কিছু প্রতিষ্ঠাতা পিতা বিদেশে জড়িত থাকার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা জড়িয়ে পড়েছিল, তবে এটি মহাদেশ জুড়ে প্রসারকে প্রাকৃতিক হিসাবেও দেখেছিল। উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্রপতি জন কুইন্সি অ্যাডামস, যিনি বিখ্যাতভাবে সতর্ক করেছিলেন বিরুদ্ধে বিদেশী যুদ্ধে জড়িততাও লিখেছেন 1811 সালে যে “উত্তর-আমেরিকার পুরো মহাদেশটি আমার কাছে divine শিক প্রভিডেন্স দ্বারা নির্ধারিত বলে মনে হয় এক দ্বারা পিপল জাতি। ” মহাদেশীয় সম্প্রসারণ ছিল চিত্রিত হিসাবে গণতান্ত্রিক এবং ঘর্ষণহীন, বা হিসাবে ডিফেন্ডিং পশ্চিমের দিকে চলে যাওয়া বসতি স্থাপনকারীদের জীবিকা নির্বাহ এবং ঘন ঘন উদ্ধৃত জাতির মহত্ত্ব উদযাপন করার কারণ হিসাবে।
উনিশ শতকের সময়কালে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মহাদেশ জুড়ে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছিল। 1898 সালে, স্পেনীয়-আমেরিকান যুদ্ধ থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিজয়ী হওয়ার পরে ফিলিপাইনগুলি মার্কিন কলোনিতে পরিণত হয়েছিল।
সমালোচকরা সতর্ক করেছিলেন যে ফিলিপিন্সকে মার্কিন উপনিবেশে পরিণত করা কোনও সহজ কীর্তি হবে না। একটির জন্য, দ্বীপপুঞ্জে খুব কম আমেরিকান বসতি স্থাপনকারী ছিল এবং বিজয়কে একটি বিশাল সামরিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে। এটা একটি ছিল জনসংখ্যা 5 মিলিয়নেরও বেশি লোকের – প্লাস, একটি সক্রিয় স্বাধীনতা আন্দোলন।
তবুও, গ্রিনল্যান্ডকে অধিগ্রহণের পক্ষে আজ আদায় করা যুক্তিগুলির বিপরীতে নয়, আমেরিকানরা যারা ফিলিপিন্সকে মার্কিন উপনিবেশে পরিণত করার পক্ষে ছিলেন তারা প্রায়শই এটি যে অর্থনৈতিক সুযোগ, কৌশলগত মূল্য এবং প্রতিপত্তি দিয়েছিলেন তার উপর জোর দিয়েছিলেন।
সংবাদপত্র অপ-এডস আলোচনা যে কাজগুলি তৈরি করা হবে এবং বাণিজ্য জার্নালগুলি বাণিজ্যিক লাভের বিষয়ে বিতর্ক করেছে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ। দ্বীপপুঞ্জের প্রথম সামরিক গভর্নর আর্থার ম্যাক আর্থার জুনিয়র কংগ্রেসের সামনে “কৌশলগতভাবে ও বাণিজ্যিকভাবে দ্বীপপুঞ্জের অবিচ্ছিন্ন এবং অবর্ণনীয় মূল্য” সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে মার্কিন প্রত্যাহার শূন্যতা তৈরি করবে। ভবিষ্যতের মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম টাফ্ট, যিনি ফিলিপাইনের গভর্নর হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন, হাইলাইট উপনিবেশ বজায় রাখার কারণ হিসাবে “দ্বীপপুঞ্জের শিল্প ও বাণিজ্যের ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি”।
ফিলিপিন্সকে colon পনিবেশ স্থাপনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিপত্তি। 1890 এর দশকের আপেক্ষিক সময়কাল ছিল উদ্বেগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, চিহ্নিত অর্থনৈতিক সংকটক্রমবর্ধমান আয়ের বৈষম্য, রাজনৈতিক দুর্নীতি, পরিবর্তন সামাজিক নিয়ম, এবং হতাশাবাদ আমেরিকানদের মধ্যে তাদের দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে।
রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম ম্যাককিনলি, যার পার্টির মুখোমুখি একটি কঠিন মধ্যবর্তী নির্বাচন 1898 সালে, তাঁর প্রশাসনের কৃতিত্বের উদাহরণ হিসাবে ফিলিপিন্সকে তুলে ধরতে আগ্রহী ছিলেন। একই রাতে মার্কিন নৌবাহিনী ম্যানিলা বেতে স্পেনের বাহিনীকে পরাজিত করেছিল, ম্যাককিনলে বলেছিলেন বলেছি ফিলিপিন্সকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানচিত্রে রাখবেন … এবং আমি রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন তারা সেখানে থাকবেন! ” আঞ্চলিক দখল প্রশাসনের এমন সময়ে প্রশাসনের বৈধতার উত্স সরবরাহ করা হয়েছিল যখন অন্য বিকল্পগুলির অভাব ছিল।
শেষ পর্যন্ত, সমালোচকরা ঠিক বলেছেন: ফিলিপিন্সকে দখল করা কোনও সহজ কীর্তি ছিল না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র 125,000 সৈন্যকে একটি নৃশংস পাল্টা জঙ্গলের মাধ্যমে দ্বীপপুঞ্জকে বশ করার জন্য পাঠিয়েছে যা একটি ঘটেছিল আনুমানিক 200,000 বেসামরিক মৃত্যু। মার্কিন সৈন্যরা, বাড়ি থেকে অনেক দূরে এবং দ্রুত বিজয়ের প্রত্যাশা করে গেরিলা যুদ্ধের সাথে লড়াই করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী দলগুলি বেসামরিক গণহত্যা এবং গির্জার পোড়ানোর ভয়াবহ কাহিনী প্রচার করেছিল।
১৯০২ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে, মার্কিন শাসনকে দৃ ifying ় করে তুলেছিল, সেখানে ছিল মতবিরোধ ফিলিপাইন রাখার ব্যয় সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। কিছু আমেরিকান বিশেষত যদি তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয় তবে তাদের অ -সাদা জনগোষ্ঠীকে জাতীয় ফ্যাব্রিকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার প্রত্যাশায় আপত্তি জানানো হয়েছে।
1914 সালের মধ্যে থিওডোর রুজভেল্ট – তখন একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং একবার একজন উত্সাহী সাম্রাজ্যবাদী যিনি ফিলিপাইনের স্থায়ী অধিগ্রহণকে জোর দিয়ে রক্ষা করেছিলেন—তর্ক ফিলিপাইনগুলি একটি কৌশলগত দায়বদ্ধতা ছিল যা স্বদেশ থেকে অনেক দূরে হাজার হাজার মাইল উপকূলরেখা রক্ষার জন্য নৌবাহিনীর দক্ষতা প্রসারিত করেছিল।
অঞ্চলটির সাথে কী করবেন তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত একটি মাঝের মাটিতে বসতি স্থাপন করেছিল, আউটসোর্সিং ফিলিপিনো কর্মীদের প্রচুর পরিমাণে সুরক্ষা শুল্ক, “ফিলিপিনাইজিং“বেশিরভাগ নাগরিক প্রশাসন, এবং – ফিলিপিনো অভিজাতদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া – সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ফিলিপিনো স্বাধীনতার কাছে, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মঞ্জুর হয়েছিল।
তবে আঞ্চলিক স্বপ্ন ছেড়ে দেওয়া কেবল বিস্তৃত ডিকোলোনাইজেশন প্রবণতার প্রতিচ্ছবি ছিল না – এটি একটি ভূ -রাজনৈতিক গণনাও ছিল। 1946 সালের মধ্যে, মার্কিন নীতিনির্ধারকরা ফিলিপিন্স যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদগুলি দিতে পারে তা সুরক্ষিত করেছিলেন: ক স্ট্রিং সামরিক ঘাঁটি এবং সুবিধাজনক বাণিজ্য চুক্তি। ফিলিপাইনের আনুগত্যের আশ্বাস কিন্তু প্রশাসনের ঝামেলা ছাড়াই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যা চেয়েছিল তা পাওয়ার আরও নমনীয় রূপ খুঁজে পেয়েছিল।
আছে ব্যতিক্রমতবে আমরা তখন থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিটি অঞ্চল ছাড়াই ক্ষমতার অনুসন্ধান হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। উপনিবেশগুলির প্রশাসনের প্রয়োজন; মিত্রদের সাথে সামরিক বেস চুক্তিগুলি তা করে না।
পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে, অ-তাত্ত্বিক উপায়ে শক্তি অর্জন করা কোনওভাবেই সৌম্য ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1945 সাল থেকে অসাধারণ সহিংসতা তৈরি করেছে এবং সক্ষম করেছে গোপন ক্রিয়াছোট পদচিহ্ন সামরিক হস্তক্ষেপ, শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন, সমর্থন অভ্যুত্থান, সামরিক সহায়তা, অস্ত্রের জন্য বিক্রয়এবং আরও।
তবে আঞ্চলিক দখলকে আটকানোর মাধ্যমে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মাঝে মাঝে তুলনামূলকভাবে নিম্বল ফ্যাশনে তার স্বার্থকে সুরক্ষিত করে যখন বিশ্বের আরও বেশি রিয়েল এস্টেটের মালিকানার ভয়াবহ ব্যয়কে সরিয়ে দেয়। বিজয়ের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতিরা সক্ষম হয়েছেন উদ্ধৃত উদ্বোধন এবং ইউনিয়নের ঠিকানাগুলিতে আমেরিকান “মহত্ত্ব” এর অন্যান্য উত্স যেমন ঘরোয়া বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, বা কূটনৈতিক জয়। নিয়ম, নীতিশাস্ত্র বা মানব কল্যাণের প্রশ্নগুলি বাদ দিয়ে মার্কিন নেতারা বারবার বুঝতে পেরেছেন যে অঞ্চলটির সম্ভাব্য প্রতিপত্তি গ্লোবাল সুপার পাওয়ারডোমের সন্ধানের সাথে সম্পর্কিত নয়।
এটি কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয় যে গভীর জনসাধারণের এই বর্তমান সময়ে হতাশাবাদ দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে যে ট্রাম্প প্রশাসন গ্রিনল্যান্ড এবং পানামার অধিগ্রহণের সন্ধান করেছে।
বিশ্বের মানচিত্রের আরও অংশ পূরণ করা আমেরিকান রঙ মিডিয়া-বান্ধব সমাধানগুলিকে অগ্রাধিকার দেয় এমন প্রশাসনের জন্য জাতীয় গর্ব এবং প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার করার একটি সহজ উপায় বলে মনে হচ্ছে-তা হোক না কেন এএসএমআর নির্বাসন বা ক্ষেপণাস্ত্র স্ট্রাইকগুলির ভিডিও খেলুন ওয়েল ক্যাবল নিউজ – ওভার সাবধানে নীতি নির্ধারণ। তবে অঞ্চল অর্জনের আসল প্রক্রিয়াটি সোজা ছাড়া আর কিছু নয়। গ্রিনল্যান্ড গ্রহণ করা প্রশাসনের জন্য মর্যাদাপূর্ণ একটি বিকল্প উত্স আগ্রহী না বেশিরভাগ আমেরিকান যে কঠিন ঘরোয়া সমস্যাগুলি সমাধান করার ক্ষেত্রে উদ্বিগ্ন সঙ্গে।
এক শতাব্দীরও বেশি আগে ফিলিপাইনের সাথে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র শিখেছে, বিশ্বের সমস্ত প্রতিপত্তি নতুন অঞ্চল অর্জনের চ্যালেঞ্জ এবং দুর্বলতাগুলি সরিয়ে দিতে পারে না। ট্রাম্পের যদি তিনি যে আঞ্চলিক উপহারের জন্য আশা করছেন তা পাওয়া উচিত, তবে তিনি কেবল কোনও রিটার্ন নীতিমালার জন্য ইচ্ছা শুরু করতে পারেন।