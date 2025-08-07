ট্রাম্প ‘নতুন’ আদমশুমারির আহ্বান জানিয়েছেন যা কোনও আইনী মর্যাদা ছাড়াই লোককে গণনা করে না: এনপিআর

ইতিমধ্যে চলমান ২০৩০ সালের আদমশুমারির প্রস্তুতি নিয়ে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বৃহস্পতিবার বলেছিলেন যে তিনি তাঁর প্রশাসনকে একটি “নতুন” আদমশুমারিতে কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন।
একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ট্রাম্প আইনী মর্যাদা ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত লক্ষ লক্ষ লোকের অভূতপূর্ব বর্জনের আহ্বান জানিয়েছিলেন।
দ্য 14 তম সংশোধনী রাষ্ট্রপতি এবং কংগ্রেসের সদস্যরা কীভাবে নির্বাচিত হয় তা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত আদমশুমারি সংখ্যার একটি মূল সেটে অন্তর্ভুক্ত করা “প্রতিটি রাজ্যের পুরো সংখ্যক ব্যক্তি” প্রয়োজন।
ট্রাম্প 2030 সালে নিয়মিত নির্ধারিত জাতীয় প্রধান গণনা বা পূর্ববর্তী তালিকায় উল্লেখ করছেন কিনা তা স্পষ্ট নয়।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি বাণিজ্য বিভাগকে, যা আদমশুমারি ব্যুরোর তদারকি করে, “অবিলম্বে কাজ শুরু করার” জন্য একটি আদমশুমারিতে “২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন থেকে প্রাপ্ত ফলাফল এবং তথ্য” ব্যবহার করে “অবিলম্বে কাজ শুরু করার” নির্দেশ দিয়েছেন। ” নির্বাচনের ফলাফল কেন আদমশুমারিতে গুরুত্বপূর্ণ হবে তা স্পষ্ট নয়।
হোয়াইট হাউস, বাণিজ্য বিভাগ এবং আদমশুমারি ব্যুরোর জন্য প্রেস অফিসগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে এনপিআরের মন্তব্যের অনুরোধের জবাব দেয়নি।
যখন সংবিধানের প্রথম নিবন্ধ কংগ্রেসনাল আসনগুলির এক দশক দশকের পুনরায় বিতরণের জন্য 1790 সাল থেকে প্রতি 10 বছরে একটি আদমশুমারি প্রয়োজন, এটি স্পষ্ট নয় যে 2030 এর আগে কয়েক বছর আগে নেওয়া আদমশুমারির ফলাফলগুলি ইউএস হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস এবং ভোটারদের ভোটের অংশের অংশগুলি পুনরায় উপস্থাপনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা।
ট্রাম্পের আদমশুমারির মন্তব্যগুলি পরে আসে তার ভোকাল ধাক্কা রিপাবলিকান পার্টির পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে আগামী বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরে মার্কিন হাউসে আরও আসন তোলার চেষ্টা করার জন্য। টেক্সাসে কংগ্রেসনাল মানচিত্রটি পুনর্নির্মাণের জন্য জিওপি -র গ্যাম্বিট একটি জাতীয় রাজনৈতিক লড়াই শুরু করেছে, ডেমোক্র্যাটরা অন্যান্য রাজ্যে তাদের নিজস্ব পক্ষপাতদুষ্ট গেরিম্যান্ডারিং সহ সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া প্রস্তুত করে।
আদমশুমারি ব্যুরো ২০৩০ সালের আদমশুমারির জন্য আরও দশকের দীর্ঘ-দীর্ঘ প্রক্রিয়াটির মাঝখানে রয়েছে। গত মাসে, এটি প্রকাশ করেছে এর অপারেশনাল পরিকল্পনার প্রথম সংস্করণ এই গণনার জন্য, এবং অস্থায়ী কর্মীদের জন্য এই পতন নিয়োগ শুরু করার কথা রয়েছে “2026 আদমশুমারি পরীক্ষা“দক্ষিণ এবং পশ্চিমের ছয়টি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হতে পারে এমন 2030 পরিকল্পনার জন্য একটি প্রধান ক্ষেত্র পরীক্ষা।
ট্রাম্পের 2020 সালের আদমশুমারি বিড আইনী স্থিতি ছাড়াই লোকদের বাদ দেওয়ার জন্য বিড বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল
ট্রাম্পের সর্বশেষ ধাক্কা তার প্রথম প্রশাসনের অনুরূপ প্রচেষ্টা পুনর্নবীকরণ করে যা আইনী লড়াইয়ের সূত্রপাত করেছিল। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট চূড়ান্তভাবে ২০২০ সালের আদমশুমারি ফর্মগুলিতে যুক্ত হওয়া থেকে একজন ব্যক্তির মার্কিন নাগরিকত্বের অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রশ্ন বন্ধ করে দিয়েছিল তবে আইনী স্থিতি ব্যতীত লোকেরা প্রথমবারের মতো মার্কিন ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিভাজন গণনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে কিনা তা নিয়ে রায় দিতে অস্বীকার করেছেন।
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেন ২০২১ সালের কার্যনির্বাহী আদেশের সাথে এই দীর্ঘসূত্রে রাজ্যে বসবাসরত মোট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার দীর্ঘকালীন অনুশীলনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, যা ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদে প্রথম দিনেই বাতিল করেছিলেন।
কোনও ব্যক্তির অভিবাসন স্থিতির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য আদমশুমারি ব্যবহার করা এখনও আদমশুমারি ব্যুরো দ্বারা পরীক্ষা করা হয়নি।
তবে ব্যুরোর গবেষণায় দেখা গেছে যে ফেডারেল সরকার কর্তৃক এক দশক দশকের তালিকায় ব্যবহার করা এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করার জন্য “এই ব্যক্তিটি কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক?” ত্রুটিযুক্ত স্ব-প্রতিবেদনিত ডেটা উত্পাদন করতে এবং লাতিনো বা এশিয়ান আমেরিকান বাসিন্দাদের সাথে অনেক পরিবারকে সরকারী জনসংখ্যার মোটামুটি দীর্ঘায়িত করা থেকে নিরুৎসাহিত করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা বিভক্ত হওয়ার জন্যও ব্যবহৃত হয় পাবলিক সার্ভিসের জন্য ফেডারেল তহবিলের ট্রিলিয়ন সারা দেশে সম্প্রদায়গুলিতে।
ব্যুরো গবেষকরাও সতর্ক করেছেন একটি নতুন আদমশুমারি প্রশ্নের সাথে প্রতিবেশী-ব্লক স্তরের নাগরিকত্বের ডেটা উত্পাদন করার চেষ্টা করা “খুব ব্যয়বহুল” হবে, আদমশুমারি উত্পাদনের অন্যান্য জনসংখ্যার পরিসংখ্যানের গুণমানকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে এবং জনগণের নাগরিকত্বের অবস্থা সম্পর্কে বিদ্যমান সরকারী রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনায় “যথেষ্ট কম নির্ভুল” ডেটা ফলন করবে।
দ্য সুপ্রিম কোর্ট পাওয়া গেছে জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ভোটাধিকারকে আরও ভালভাবে প্রয়োগ করার জন্য – আদমশুমারির নাগরিকত্বের প্রশ্নের জন্য প্রথম ট্রাম্প প্রশাসনের বিবৃত ন্যায়সঙ্গততা – “স্বীকৃত” উপস্থিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ, ট্রাম্প একটি জারি করেছিলেন 2019 এক্সিকিউটিভ অর্ডার এটি নাগরিকত্বের ডেটা তৈরির জন্য অন্যান্য কারণগুলি বানিয়েছিল যা এর চেয়ে আরও বিস্তারিত হবে ব্যুরো ইতিমধ্যে প্রকাশের অনুমান।
এর মধ্যে রয়েছে জনসাধারণের সুবিধার জন্য অভিবাসন নীতি এবং যোগ্যতার নিয়মগুলি অবহিত করা এবং আইনী স্থিতি ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি গণনা নিয়ে আসা। আদেশটি বর্ণিত আদেশের আরেকটি কারণ হ’ল রাজ্য এবং স্থানীয় সরকারগুলিকে ভোটদানের জেলাগুলি আঁকতে দেওয়া যা শিশু এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের জন্য অ্যাকাউন্ট করে না। রিপাবলিকান পুনর্নির্মাণ কৌশলবিদদের ২০১৫ সালের ২০১৫ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমান স্ট্যান্ডার্ড পুনর্নির্মাণের অনুশীলনগুলি থেকে এই উগ্রপন্থী প্রস্থানটি “রিপাবলিকান এবং অ-হিস্পানিক শ্বেতের পক্ষে সুবিধাজনক” হবে। এর বৈধতা একটি সুপ্রিম কোর্টের সামনে খোলা প্রশ্ন।
২০২০ সালের একটি রাষ্ট্রপতি স্মারকলিপি শেষ পর্যন্ত নাগরিকত্বের প্রশ্নের জন্য ট্রাম্পের প্রথম ধাক্কা দেওয়ার জন্য আরেকটি লক্ষ্য নিশ্চিত করেছে – এমন ডেটা যা কংগ্রেসনাল অংশীদারিত্বের সংখ্যা হিসাবে পরিচিত যা থেকে আইনী অবস্থান ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের অভূতপূর্ব বর্জনের অনুমতি দেয়।
ট্রাম্পের সর্বশেষ আদমশুমারি ধাক্কা আরও মামলা মোকদ্দমা শুরু করতে পারে
ট্রাম্পের নতুন আদমশুমারির আহ্বান সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সহায়তার মধ্যে এসেছে যা পরবর্তী দশকীয় প্রধান গণনাটি দেশে বসবাসকারী অ-মার্কিন নাগরিকদের জন্য ব্যবহার করতে এবং তারপরে এই সমস্ত বাসিন্দাকে ভাগ করে নেওয়ার জন্য বিয়োগ করে।
এই পদক্ষেপটি ট্রাম্পের অবৈধ অভিবাসন রোধে এবং ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধভুক্ত করার সময় মার্কিন নাগরিকত্বের প্রমাণের প্রয়োজনীয়তাগুলি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কার্যনির্বাহী আদেশেরও অনুসরণ করে।
ট্রাম্প প্রশাসনের আদমশুমারি পরিবর্তনের সর্বশেষ চাপটি মামলা মোকদ্দমার সাথে চ্যালেঞ্জ জানানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
অধিকন্তু, যদি ট্রাম্প ২০৩০ সালের আদমশুমারির কথা উল্লেখ করছেন, আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে ট্রাম্পের উত্তরসূরি বা কংগ্রেস মে – ২০২৯ সালে – ২০৩০ সালের আদমশুমারির জন্য কাগজের ফর্মগুলিতে মুদ্রিত হওয়ার আগে কোনও ব্যক্তির অভিবাসনের অবস্থা সম্পর্কে যে কোনও যুক্ত প্রশ্ন থেকে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।
ট্রাম্প প্রশাসনের আদমশুমারি থেকে আইনী মর্যাদা ছাড়াই মার্কিন বাসিন্দাদের বাদ দেওয়ার বিষয়ে নতুন করে মনোনিবেশ করা, তবে, জাতীয় গণনায় বিশেষত অভিবাসী সম্প্রদায় এবং লাতিনোদের মধ্যে অংশ নিতে জনসাধারণের অনীহা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
যদিও প্রথম ট্রাম্প প্রশাসনের আধিকারিকরা প্রায়শই জোর দিয়েছিলেন যে কিছু অতীতের জাতীয় প্রধান গণনাগুলি কোনওভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে, তবে আদমশুমারি রেকর্ডগুলি 1820 -এ ফিরে এসেছে যে ট্রাম্পের প্রস্তাবের শতাব্দী পূর্বের নজির রয়েছে। ফেডারেল সরকার এর আগে কখনও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি পরিবারে বসবাসরত প্রতিটি ব্যক্তির নাগরিকত্বের স্থিতি জিজ্ঞাসা করতে আদমশুমারি ব্যবহার করেনি।
সম্পাদিত বেঞ্জামিন সোয়েসি