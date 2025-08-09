ট্রাম্প, নতুন বিদেশ নীতি জিতেছে, ইউক্রেনের গাজায় পরীক্ষার মুখোমুখি

ওয়াশিংটন – ডিলমেকার হিসাবে কয়েক দশক ধরে নিজেকে স্টাইল করার পরে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদে যুদ্ধবিরতি এবং শান্তি চুক্তিতে তার নজরদারিগুলিতে দালাল হয়ে কিছু রসিদ প্রদর্শন করছেন। তবে বিশ্বের দুটি রক্তাক্ত দ্বন্দ্বের শেষ প্রান্তে আলোচনার জন্য তার সর্বশেষ ধাক্কায় রাষ্ট্রপতি অসাধারণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।
ইউক্রেনে স্টেকগুলি বেশি হতে পারে না, যেখানে ভ্লাদিমির পুতিনের বিজয় যুদ্ধের সন্ধানে প্রায় এক মিলিয়ন রাশিয়ান সেনা নিহত বা আহত হয়েছে, জানিয়েছে স্বতন্ত্র বিশ্লেষক। কয়েক হাজার ইউক্রেনীয় সৈন্য বিপর্যয়কর দুর্ঘটনার টোলকে যুক্ত করেছে। ট্রাম্পের উভয় পক্ষকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে যাওয়ার লড়াই, যুদ্ধবিরতি সুরক্ষিত করা যাক, ট্রাম্পের জন্য স্থির হয়ে উঠেছে, মার্কিন রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পুতিনের বিরল তিরস্কারকে উত্সাহিত করেছে।
এবং গাজা স্ট্রিপে, হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইস্রায়েলের আচরণের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সমালোচনা প্রতিরোধকারী একটি জোট স্ট্রেনকে দেখাতে শুরু করেছে। ট্রাম্প এখনও ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহুর মৌলিক মিশনকে জঙ্গি গোষ্ঠী ধ্বংস করতে এবং ইস্রায়েলি জিম্মিদের দখলে মুক্তির সুরক্ষার জন্য সমর্থন করেছেন। কিন্তু মাউন্টিং প্রমাণ গাজায় ভর অনাহারে সম্পর্কের লড়াই শুরু করেছে, যার ফলে একটি চিৎকার ম্যাচের ফলস্বরূপ তাদের সাম্প্রতিক কলটিতে।
দুটি দ্বন্দ্বের যুগান্তকারীরা ট্রাম্পকে “শান্তির নির্মাতারা” এবং নিজেকে ফ্যাশন করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ট্রাম্পকে এড়িয়ে গেছেন নিজের মনোনয়ন ভাসমান নোবেল শান্তি পুরষ্কারের জন্য।
গত মাসে স্কটল্যান্ডের টার্নবেরিতে ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে জানুয়ারিতে তিনি অফিসে ফিরে আসার পর থেকে ছয়টি যুদ্ধ বন্ধ বা ব্যর্থ করা হয়েছিল। “আমি এক মাসে একটি যুদ্ধের গড় গড়,” তিনি এ সময় বলেছিলেন।
তিনি প্রকৃতপক্ষে কঙ্গো এবং রুয়ান্ডার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তির তদারকি করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্পষ্ট সাফল্যের একটি স্ট্রিং অর্জন করেছেন; আর্মেনিয়া এবং আজারবিজানের মধ্যে একটি শান্তি অনুষ্ঠানের হোস্টিং; কম্বোডিয়া এবং থাইল্যান্ডের মধ্যে যুদ্ধবিরতি দালাল করে এবং সরাসরি সংঘাতের মধ্যে মার্কিন বাহিনীকে জড়িত করার পরে ইস্রায়েল ও ইরানের মধ্যে 12 দিনের যুদ্ধের অবসান ঘটায়।
“রাষ্ট্রপতি হিসাবে, আমার সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা হ’ল বিশ্বের কাছে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনা,” ট্রাম্প বলেছেন আর্মেনিয়ান এবং আজারবাইজানী নেতাদের সাথে অনুষ্ঠান শুক্রবার।
“আমরা এখানে কেবল ছয় মাস ছিলাম। পৃথিবী আগুনে ছিল। আমরা প্রায় প্রতিটি আগুনের যত্ন নিয়েছিলাম – এবং আমরা অন্য একটিতে কাজ করছি,” তিনি বলেছিলেন, “রাশিয়া, ইউক্রেনের সাথে।”
ট্রাম্পও সার্বিয়া এবং কসোভোর মধ্যে উত্তেজনা হ্রাস করার জন্য এবং দুটি পারমাণবিক রাজ্য, ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি দালাল করার জন্য কৃতিত্বও নিয়েছিলেন, এটি দাবি করে যে পরবর্তীকালের সমর্থন রয়েছে তবে প্রাক্তন অস্বীকার করেছেন।
ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের প্রতিরক্ষা ও কৌশলতে সভাপতি মাইকেল ই। ও’হানলন বলেছেন, “যুদ্ধগুলি সাধারণত পাঁচ থেকে দশ বছর স্থায়ী হয়।” “ট্রাম্প কৌশলগতভাবে চালাক, তবে কোনও যাদুকর নেই। যদি তিনি আসলে এই পাঁচটি দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনটি শেষ করতে পারেন তবে এটি একটি অবিশ্বাস্য ট্র্যাক রেকর্ড।
“প্রতিটি ক্ষেত্রে, তিনি নিজের ভূমিকা অতিরঞ্জিত করতে পারেন,” ও’হানলন বলেছিলেন, তবে “এটি ঠিক আছে – আমি প্রচেষ্টা এবং অবদানকে স্বাগত জানাই, এমনকি অন্যরাও credit ণের প্রাপ্য হলেও।”
পুতিনের সাথে একের পর এক
ইউক্রেনের সাথে রাশিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটানোর প্রচারের প্রতিশ্রুতি পেরিয়ে গেছে “24 ঘন্টার মধ্যে“দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়ে, ট্রাম্প উভয় পক্ষকে ইউক্রেনীয়দের সাথে শুরু করে আলোচনার টেবিলে আসার জন্য চাপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।” আপনার কাছে কার্ড নেই, “ট্রাম্প ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কিকে একটিতে বলেছিলেন কুখ্যাত ডিম্বাকৃতি অফিস সভা ফেব্রুয়ারিতে, তাকে যুদ্ধ শেষ করার জন্য বেদনাদায়ক ছাড় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করার জন্য শাস্তি দেওয়া।
তবে জুনে, নেদারল্যান্ডসের একটি ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনে, পুতিনের সাথে ট্রাম্পের বহু বছর ধরে জেনিয়ালিটি একটি শিফট হয়েছে। তিনি চলমান সংঘাতের জন্য দায়ী হিসাবে রাশিয়ার নেতার সমালোচনা করতে শুরু করেছিলেন, পুতিনকে অভিযুক্ত করে নিক্ষেপ “অর্থহীন … ষাঁড়—”তাকে এবং তার দলে।
“আমি পুতিনের সাথে সন্তুষ্ট নই, আমি এখনই আপনাকে এটি অনেক কিছু বলতে পারি,” ট্রাম্প বলেছিলেন, ইউক্রেনের জন্য নতুন অস্ত্র অনুমোদন, ইউরোপীয়দের দ্বারা দীর্ঘকালীন একটি উল্লেখযোগ্য নীতিগত শিফট।
ট্রাম্প প্রশাসন শুক্রবার পুতিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে তার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শনের জন্য একটি সময়সীমা হিসাবে স্থাপন করেছিল, বা অন্যথায় মাধ্যমিক নিষেধাজ্ঞাগুলি ক্রাশ করার একটি নতুন রাউন্ডের মুখোমুখি হয়েছিল – এমন আর্থিক সরঞ্জাম যা মস্কোর সাথে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য রাশিয়ার ব্যবসায়ের অংশীদারদের শাস্তি দেবে।
ট্রাম্প আগামী সপ্তাহে আলাস্কায় পুতিনের সাথে সাক্ষাত করবেন বলে ঘোষণা করার পরে এই পরিকল্পনাগুলি স্থগিত করা হয়েছিল, এটি একটি উচ্চ-দফতরের বৈঠক যা জেলেনস্কি বাদ দেবে।
“আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হিসাবে আমার মধ্যে অত্যন্ত প্রত্যাশিত বৈঠক এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের পরের শুক্রবার, ১৫ ই আগস্ট, ২০২৫ সালে আলাস্কার মহান রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে। আরও বিশদ অনুসরণ করতে হবে,” ট্রাম্প লিখেছেন শুক্রবার তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, ট্রুথ সোশ্যালে। “এই বিষয়ে আপনার মনোযোগের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!”
পুতিনকে একের পর এক বৈঠক-চার বছরে মার্কিন ও রাশিয়ান রাষ্ট্রপতির মধ্যে প্রথম বৈঠক, এবং ২০২২ সালে ইউক্রেনের পূর্ণ-স্কেল আক্রমণ শুরু করার পর থেকে পুতিন এবং যে কোনও পশ্চিমা নেতার মধ্যে প্রথম-ইন এবং নিজেই আন্তর্জাতিক বৈধতা ফিরে পেতে চাইছেন এমন একজন রাশিয়ান নেতার পুরষ্কার হিসাবে দেখা যেতে পারে, বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন।
সবচেয়ে খারাপ বিষয়, পুতিন, প্রাক্তন কেজিবি অফিসার, আমেরিকান রাষ্ট্রপতিকে হেরফের করার সুযোগ হিসাবে সভায় যেতে পারেন।
রক্ষণশীল আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের পন্ডিত কাইল বালজার বলেছেন, “পুতিন ইউক্রেনে তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্যগুলি ত্যাগ করতে অস্বীকার করেছেন-তিনি কিয়েভের জেলেনস্কি সরকারকে রাশিয়ানপন্থী সরকারকে দমন করতে দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ।” “তিনি চান আয়রনক্ল্যাডের গ্যারান্টি যে ইউক্রেন কখনই ন্যাটোর কাছে ভর্তি অর্জন করবে না। সুতরাং পুতিনের দাবিতে আত্মসমর্পণ করতে সম্মত না হওয়া ছাড়া রাশিয়ার সাথে বর্তমানে কোনও চুক্তি হওয়ার দরকার নেই। ইউক্রেন বা ইউরোপ উভয়ই তা করতে আগ্রহী নয়।
“সহজ কথায় বলতে গেলে, পুতিন সম্ভবত বিশ্বাস করেন যে তিনি বর্তমান প্রশাসনের নিচে পরতে পারেন,” বালজার যোগ করেছেন। “রাশিয়াকে নিষেধাজ্ঞার মতো শাস্তিমূলক কাজগুলির সাথে হুমকি দেওয়া, এবং তারপরে যখন সময়টি আসে তখন পিছনে টানতে ইউক্রেনের চূড়ান্ত জয়ের জন্য প্রচেষ্টা করার জন্য পুতিনকে কেবল উত্সাহিত করেছিল।”
একজন ইউরোপীয় কর্মকর্তা টাইমসকে বলেছিলেন যে, মার্কিন সরকার জেলেনস্কির প্রাথমিক বৈঠকে যোগদানের জন্য চাপ দিয়েছিল, কিয়েভের একটি প্রতিক্রিয়া – উল্লেখ করে যে আলোচনায় রাশিয়ার যে কোনও আঞ্চলিক ছাড়ের ছাড় ইউক্রেনীয় জনগণের ব্যালট গণভোটে অনুমোদিত হতে হবে – প্রাথমিক পরিকল্পনাটি বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।
ট্রাম্প প্রশাসন হয় অনুমোদনের জন্য প্রস্তুত ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, আগত শীর্ষ সম্মেলনে পূর্ব অঞ্চল এবং ক্রিমিয়ান উপদ্বীপ সহ রাশিয়ার বেশিরভাগ ইউক্রেনীয় অঞ্চল দখলের বেশিরভাগ অংশ, ব্লুমবার্গ জানিয়েছে। শুক্রবার, ট্রাম্প অঞ্চলটির বিষয়টি “জটিল” বলে অভিহিত করেছেন।
“আমরা কিছুটা ফিরে যাব,” তিনি বলেছিলেন। “অঞ্চলগুলির কিছু অদলবদল হবে।”
সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক মাইকেল উইলিয়ামস বলেছিলেন যে ট্রাম্প ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতি হওয়ার পক্ষে পরামর্শ দিয়েছেন “অন্যান্য কৌশলগত অগ্রাধিকার যেমন ইউরোপে স্থিতিশীলতা এবং ইউক্রেনের বৃদ্ধির সহায়তার মাধ্যমে রাশিয়ার শাস্তি।”
এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, উইলিয়ামস বলেছিলেন, “সম্ভবত ক্রেমলিনকে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে বাধ্য করবে এবং আরও আগেই চীনের মতো অন্যান্য সম্ভাব্য আগ্রাসনকারীদের কাছে ইঙ্গিত দেবে যে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনকে বেদনাদায়ক প্রতিক্রিয়ার সাথে পূরণ করা হবে।”
গাজা
শুক্রবারের শান্তি অনুষ্ঠানে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তিনি ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সোমালিয়া এবং এর ব্রেকওয়ে অঞ্চল সোমালিল্যান্ডে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব বিবেচনা করছেন, একবার ইস্রায়েল গাজা স্ট্রিপে হামাসের বিরুদ্ধে শত্রুতা শেষ করে।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমরা এখনই এটি নিয়ে কাজ করছি।”
ট্রাম্প সেখানে দু’বছরের যুদ্ধের সময় বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের পুনর্বাসনকে ভাসিয়ে দেওয়ার সর্বশেষতম উদাহরণ ছিল, যা পুরো স্ট্রিপ জুড়ে 90% এরও বেশি কাঠামো ধ্বংস করেছে এবং মূলত তার পুরো জনসংখ্যার 2 মিলিয়ন লোকের বাস্তুচ্যুত করেছে। হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে যে এই সংঘাতের মধ্যে, 000০,০০০ এরও বেশি বেসামরিক ও জঙ্গি মারা গেছে।
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা সন্ত্রাসী সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত হামাস যুদ্ধকে স্বীকার করতে অস্বীকার করেছে, উল্লেখ করে যে এটি কেবল নিরস্ত্রীকরণ করবে একবার ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দলটি প্রায় ৫০ ইস্রায়েলি জিম্মি, কিছু মৃত এবং কিছু জীবিত রাখে, ২০২৩ সালের Oct ই অক্টোবর ইস্রায়েলের উপর হামলার সময় নেওয়া ২৫১ জনের মধ্যে প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিল।
ইস্রায়েলের মন্ত্রিসভা এই সপ্তাহে গাজা শহরকে স্ট্রিপের উত্তরে দখল করার পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য ভোট দিয়েছে এবং অবশেষে, বাকী অঞ্চলটি ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনীর এবং ইস্রায়েলি জনগণের মধ্যে গভীরভাবে অপ্রিয় কৌশল অবতীর্ণ হয়েছিল। নেতানিয়াহু শুক্রবার ইস্রায়েল স্থায়ীভাবে গাজা দখল করার পরিকল্পনা করেছিলেন এই ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
নেতানিয়াহুতে ব্যক্তিগত চাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও, ট্রাম্পের কৌশলটি তার পূর্বসূরি জো বিডেনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে পড়েছে, যার দল ইস্রায়েলের একটি শান্তি চুক্তির দিকে কাজ করার সময় নিজেকে রক্ষা করার অধিকারকে সমর্থন করেছিল যে, এর মূল ভিত্তিতে, শত্রুতা বন্ধের জন্য অবশিষ্ট জিম্মিদের বিনিময় করবে।
আলোচনা স্থগিত হয়ে গেছে, মার্কিন এক কর্মকর্তা বলেছেন, মূলত হামাসকে তার দাবির জন্য দোষ দেওয়া হয়েছে।
“গাজায়, একটি সন্ত্রাসী সংস্থার সাথে আচরণ করার একটি মৌলিক কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতা রয়েছে যা traditional তিহ্যবাহী চাপের প্রতিরোধ করতে পারে – সামরিক, অর্থনৈতিক বা অন্যথায় – এবং এমনকি এর একটি অগ্রাধিকারের অগ্রাধিকারের সেটও থাকতে পারে যেখানে তার নিজের লোকদের দুর্ভোগকে একটি রাজনৈতিক সম্পদ হিসাবে দেখা হয় কারণ এটি অন্যান্য দলটির অপারেশনকে শয়তান করে,” রবার্ট স্যাটারেল বলে, ” “সুতরাং ট্রাম্পের সত্যই কেবল একটি পক্ষের উপরে লাভ রয়েছে – তাঁর মিত্র ইস্রায়েল – যা তিনি যথাযথভাবেই চালাতে নারাজ ছিলেন।”
ইউক্রেনেও ট্রাম্পের লিভারেজ ধরে আছেন যে তিনি এখন পর্যন্ত বহন করতে অনিচ্ছুক ছিলেন।
স্যাটলফ বলেছিলেন, “সেখানে ট্রাম্প উভয় পক্ষের উপরে লাভ অর্জন করেছেন তবে তাদের মধ্যে একটির পক্ষে এটি চালাতে অনিচ্ছুক বলে মনে হচ্ছে,” স্যাটলফ বলেছিলেন।
তবে ট্রাম্প শুক্রবার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে রাশিয়ান তেল কেনার বিষয়ে ভারতের উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি হুমকির মুখে ফেলেছে এবং ইউরোপীয় সদস্যদের কাছ থেকে বৃহত্তর সুরক্ষা ব্যয় সুরক্ষার জন্য উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থার সাথে তার চুক্তি মস্কোর আলোচনার অবস্থানের উপর “প্রভাব ফেলেছিল”।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমি মনে করি আমার প্রবৃত্তি সত্যিই আমাকে বলেছে যে এটিতে আমাদের একটি শট রয়েছে।” “আমি মনে করি আমরা খুব কাছাকাছি আসছি।”