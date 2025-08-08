ট্রাম্প নাগর্নো-কারাবাখ সংঘাতের নিষ্পত্তি করতে সহায়তা করার জন্য জ্যাঙ্গেজুর করিডোরকে পুনরায় ব্র্যান্ড করেন

ওয়ার্ল্ড ব্রিফ এ ফিরে স্বাগতম, যেখানে আমরা খুঁজছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতা একটি আর্মেনিয়া-আজারবাইজান শান্তি ঘোষণা, রাশিয়ান আঞ্চলিক দাবী যুদ্ধ শেষ করতে ইউক্রেনএবং জার্মানিএর ক্রমবর্ধমান সমালোচনা ইস্রায়েল।
পুনর্নির্মাণের শক্তি
আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান শুক্রবার হোয়াইট হাউসে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন তথাকথিত জ্যাঞ্জেজুর করিডোর নিয়ে দীর্ঘকালীন বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য, একটি জমি যা এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর দশক দীর্ঘ দ্বন্দ্বের একটি ফ্ল্যাশ পয়েন্টে পরিণত হয়েছিল।
এটি একটি “দুর্দান্ত সুযোগ, তবে একটি বড় দায়িত্বও” আজারবাইজানীর সভাপতি ইলহাম আলিয়েভ বলেছেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাশে বসে এই চুক্তির মধ্যস্থতা করেছিলেন, এবং আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পশিনিয়ান।
যৌথ শান্তি ঘোষণার অধীনে ওয়াশিংটনের লিজের অধিকার থাকবে বিকাশ ট্রানজিট করিডোর, যা আজারবাইজানকে তার পঞ্চাশ, নাখচিভানের সাথে সংযুক্ত করবে এবং এটি আন্তর্জাতিক শান্তি ও সমৃদ্ধির (ট্রিপ্প) ট্রাম্পের রুটে পুনরায় ব্র্যান্ড করবে। প্রকল্পটি আর্মেনিয়ান আইনী এখতিয়ারের অধীনে কাজ করবে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উইল জমি ইজারা নির্মাণ ও পরিচালনার তদারকি করার জন্য একটি বেসরকারী মার্কিন সংস্থার কাছে। করিডোরটি কারা পরিচালনা করবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আলোচনা আগামী সপ্তাহে শুরু হবে।
আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানকে বছরের পর বছর ধরে বিতর্কিত নাগর্নো-কারাবাখ অঞ্চল নিয়ে মারাত্মক সংঘাতের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে, হত্যা উভয় পক্ষের হাজার হাজার মানুষ এবং 100,000 এরও বেশি অন্যকে স্থানচ্যুত করে। ২০২০ সালে, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি দালাল করেছিলেন, তবে আলোচনায় কেবল একটি সংক্ষিপ্ত পুনরুদ্ধার করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কারণ আজারবাইজান ২০২৩ সালে নৃতাত্ত্বিকভাবে আর্মেনিয়ান ব্রেকাওয়ে অঞ্চলের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সুরক্ষার জন্য একটি বজ্রপাতের আক্রমণ শুরু করেছিলেন।
সেই থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সঙ্কটের মধ্যস্থতায় নেতৃত্ব দিয়েছে। এই বছরের শুরুর দিকে, ইয়েরেভান এবং বাকু ভবিষ্যতের চুক্তির জন্য ভাষায় সম্মত হয়েছিল, একটি চিহ্নিত করে মেজর ব্রেকথ্রু শান্তিতে আলোচনা। তবে বেশ কয়েকটি স্টিকিং পয়েন্ট রয়ে গেছে, যথা আর্মেনিয়া তার নাখচিভান এক্সক্ল্যাভে অ্যাক্সেসের জন্য একটি করিডোরের জন্য আজারবাইজানীর দাবি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
শুক্রবারের চুক্তিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে “মাল্টিমোডাল ট্রানজিট এরিয়া” তৈরি করে সেই বাধাটিকে সম্বোধন করে যা আজারবাইজান এবং এক্সক্লেভের মধ্যে “নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ” এর অনুমতি দেয় এবং আর্মেনিয়ার সার্বভৌমত্বকেও সম্মান করে। হোয়াইট হাউসের ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আন্না কেলি শুক্রবার বলেছেন, “শান্তির এই পথে তালাবদ্ধ হয়ে আমরা বাণিজ্য, ট্রানজিট এবং শক্তি প্রবাহে দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলের দুর্দান্ত সম্ভাবনা আনলক করছি।”
বিশেষজ্ঞ ভবিষ্যদ্বাণী এই জাতীয় ব্যবস্থাটি মধ্য এশিয়া এবং চীনের সাথে বাণিজ্য সংযোগকে বাড়িয়ে তুলবে, পাশাপাশি প্রতিবেশী তুরস্কের আর্মেনিয়ার সাথে তার সীমান্তটি পুনরায় খোলার পথ প্রশস্ত করবে, যা এটি ১৯৯৩ সালে বন্ধ হয়ে গেছে। এই চুক্তিটি এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং রাশিয়া ও ইরানের কর্তৃত্বকে আরও হ্রাস করতে পারে।
“অনেক নেতা যুদ্ধ শেষ করার চেষ্টা করেছেন, কোনও সাফল্য ছাড়াই, এখনও অবধি ‘ট্রাম্পকে ধন্যবাদ,’ ট্রাম্প পোস্ট বৃহস্পতিবার সত্য সামাজিক বিষয়ে, কেন তাকে নোবেল শান্তি পুরষ্কার প্রদান করা উচিত তার জন্য একটি চলমান এবং পাতলা পর্দার যুক্তির অংশ হিসাবে।
যৌথ শান্তি ঘোষণাপত্রটি মিনস্ক গ্রুপকে ভেঙে দেওয়ার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক অনুরোধকেও সমর্থন করবে, যা 1992 সালে নাগর্নো-কারাবাখ সংঘাতের মধ্যস্থতার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এটি অস্পষ্ট রয়ে গেছে যদি নতুন চুক্তিটি আজারবাইজানের ২০২৩ আক্রমণ চলাকালীন বাস্তুচ্যুত হওয়া ১০০,০০০ এরও বেশি লোকের মর্যাদাকে সম্বোধন করবে, যদি এটি আজারবাইজানকে আর্মেনিয়ান যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য করবে, বা যদি এটি নাগর্নো-কারাবাখের আর্মেনিয়ান সাংস্কৃতিক স্থান রক্ষা করবে।
আজকের সর্বাধিক পঠিত
আমরা যা অনুসরণ করছি
কিয়েভকে সাইডলাইনিং। রাশিয়া এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মস্কোতে আরও মার্কিন নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়াতে ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার জন্য একটি চুক্তি চাইছে, যা ওয়াশিংটন শুক্রবারের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তির দিকে অগ্রগতি করতে ব্যর্থ হলে জলে চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আলোচনার সাথে পরিচিত লোকদের মতে, দুটি দেশ রয়েছে একটি কাঠামো আলোচনা এটি রাশিয়াকে ইউক্রেনীয় ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ দেবে যা এটি 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে তার পূর্ণ-আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে এটি দখল করেছে। পুতিনও তার ডোনবাস এবং ক্রিমিয়া অঞ্চলের উপর কর্তৃত্বকে দখল করার দাবি করছেন।
বিনিময়ে, এই চুক্তিটি নির্দেশ করবে যে রাশিয়া বর্তমান ব্যাটললাইন বরাবর ইউক্রেনের খেরসন এবং জাপুরিঝিয়া অঞ্চলে আক্রমণাত্মক আক্রমণ বন্ধ করে দিয়েছে। এটি স্পষ্ট নয় যে মস্কো বর্তমানে ইউক্রেনের জাপোরিজঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ যে কোনও অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে তা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে কিনা।
এই জাতীয় ফলাফল মস্কোর পক্ষে একটি সিদ্ধান্তমূলক জয় হবে, যা বারবার দাবি করেছে যে এটি একটি শান্তি চুক্তির শর্ত হিসাবে তার আঞ্চলিক লাভগুলি রাখার অনুমতি দেওয়া হবে। এটি ইউক্রেন এবং এর ইউরোপীয় মিত্রদের আলোচনার টেবিল থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য রাশিয়ার প্রচেষ্টা আরও এগিয়ে দেবে। বুধবার, হোয়াইট হাউসের দূত স্টিভ উইটকফ মস্কোতে পুতিনের সাথে “দরকারী এবং গঠনমূলক” আলোচনার জন্য সাক্ষাত করেছিলেন। এবং বৃহস্পতিবার, ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি করবেন পুতিনের সাথে দেখা করুন এমনকি যদি রাশিয়ান নেতা ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কির সাথে ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলন করতে অস্বীকার করেন; ট্রাম্প এবং পুতিন পরের সপ্তাহের প্রথম দিকে দেখা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
কঠোর নীতি পরিবর্তন। বার্লিন ইস্রায়েলে কোনও সামরিক সরঞ্জাম রফতানি অনুমোদন করবে না যা গাজায় ব্যবহার করা যেতে পারে “পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না হওয়া পর্যন্ত” জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মেরজ ঘোষণা শুক্রবারে। এই সিদ্ধান্তটি মের্জের পক্ষে একটি বড় নীতিগত পরিবর্তন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে, যিনি ইস্রায়েলপন্থী প্ল্যাটফর্মে প্রচার করেছিলেন, পাশাপাশি জার্মানির পক্ষেও বড় বড়, যা ইস্রায়েলের সুরক্ষাকে তার নিজস্ব বিদেশী নীতির স্তম্ভকে হলোকাস্টের সাথে তার ইতিহাসকে কেন্দ্র করে তৈরি করেছে।
মের্জ বলেছিলেন যে তাঁর সিদ্ধান্ত ইস্রায়েলের সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে পরিকল্পনা অনুমোদন শুক্রবার গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ নিতে, এই অঞ্চলে দেশের সামরিক প্রচারকে বাড়িয়ে তুলছে। ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুও পরামর্শ দিয়েছেন যে তিনি যুদ্ধের পরে ইস্রায়েলকে গাজার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন, তর্ক হামাসকে পরাস্ত করার জন্য, বাকী জিম্মিদের উদ্ধার করা এবং ইস্রায়েলের দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এটি করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যদিও তিনি মনে করেন যে ইস্রায়েল শেষ পর্যন্ত বেসামরিক প্রশাসনকে “আরব বাহিনী” তে স্থানান্তরিত করবে।
তবে পশ্চিমা শক্তি, জাতিসংঘ এবং মানবাধিকার গোষ্ঠী রক্ষণাবেক্ষণ গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা এই অঞ্চলে কেবল গণপরিবাহকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। “অবশ্যই, কিছু উপায়ে, এটি অবাক করার মতো নয় কারণ এটি গাজা সিটির ডক্টরস ব্যার্ডার্স ক্লিনিকের প্রকল্প সমন্বয়কারী ক্যারোলিন উইলম্যান, ক্যারোলিন উইলম্যান, ক্যারোলিন উইলম্যান এফপির জন হালটিউইঙ্গারকে বলেছেন। “একই সাথে, এটি এখনও কোনওভাবেই অবাক করে দেয় যে এটি যদি বাস্তবায়িত হয় তবে এর অর্থ কী হবে তার বাস্তবতা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আমরা গাজা সিটির পক্ষে প্রায় এক মিলিয়ন লোকের জন্য কথা বলছি যারা দক্ষিণে যেতে বাধ্য হবে।”
দায়িত্বে থাকা নতুন মানুষ। হাইতিয়ান কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত বৃহস্পতিবার এক ধনী ব্যবসায়ী দেশটির ট্রানজিশনাল প্রেসিডেন্ট কাউন্সিলের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। লরেন্ট সেন্ট-সাইরকে হাইতির সংক্রমণের চূড়ান্ত পর্যায়ে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রশাসনে ফিরে যাওয়ার তদারকি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
“আমাদের দেশ তার সমস্ত ইতিহাসের অন্যতম সেরা সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে,” সেন্ট-সাইর তার সময় বলেছিলেন উদ্বোধন অনুষ্ঠান। “এটি সুন্দর বক্তৃতার সময় নয়। এটি অভিনয় করার সময়।” তিনি আন্তর্জাতিক অংশীদারদেরকে হাইতিতে আরও বেশি সেনা মোতায়েন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, প্রচুর গ্যাং সহিংসতা মোকাবেলায় লক্ষ্য করে আন-ব্যাকড অপারেশনগুলিকে উত্সাহিত করতে। সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলি প্রায় 90 শতাংশ মূলধন, পোর্ট-অ-প্রিন্স নিয়ন্ত্রণ করে।
সদ্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির উদ্বোধন না হওয়া বা কাউন্সিলের আদেশের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেন্ট-সাইর দায়িত্ব পালন করবেন। কাউন্সিলের পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতি। প্রতিশ্রুতি নির্বাচনগুলি এই আসন্ন নভেম্বরে ঘটবে, তবে তারা আসলে সংঘটিত হবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। বৃহস্পতিবার, জিমি “বারবিকিউ” চরিজিয়ার, যিনি গ্যাংয়ের ভিভ আনসানম কোয়ালিশনের নেতৃত্ব দেন, তিনি ক্ষমতার সংক্রমণকে ব্যাহত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবং কাউন্সিলের উপর জনসাধারণের আস্থা কম রয়েছে, কারণ স্থানীয়রা এটিকে সংকট পর্যাপ্তভাবে সমাধান করতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ করেছে।
পৃথিবীতে কী?
দক্ষিণ আফ্রিকার কর্তৃপক্ষ সোমবার বলেছে যে মার্কিন শুল্কগুলি প্রায় দক্ষিণ আফ্রিকার কয়টি চাকরি ঝুঁকিতে ফেলেছে?
উ: 15,000
বি 30,000
সি 45,000
D. 60,000
প্রতিক্রিয়া এবং শেষ
এটি দ্রুত সূত্র 1 স্তরের নাও হতে পারে, তবে জার্মানির অটোবাহান হাইওয়েতে একজন চালক অবশ্যই খুব কাছাকাছি ছিলেন। গত সোমবার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ধরা একজন গাড়িচালক একটি 74.5 মাইল গতিবেগের সীমা সহ একটি জোনে 199 এমপিএইচ বেশি যাচ্ছেন। (যদিও অটোবাহনের কিছু অংশ বিখ্যাতভাবে কোনও গতির সীমা নেই, তবে এই ড্রাইভারটির যে বিভাগটি চিহ্নিত করা হয়েছিল তা একটি ছিল)) ব্যক্তিকে 900 ইউরো (বা 1,043 ডলার) জরিমানা করা হয়েছিল, তার লাইসেন্স থেকে দুটি পয়েন্ট ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং তিন মাস ধরে গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
এবং উত্তর হ’ল …
বি 30,000
দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নাইজেরিয়ার মতো আফ্রিকান দেশগুলি ওয়াশিংটনের অর্থনৈতিক চাপের কৌশলকে প্রতিহত করছে। ওলাজুমোক আইয়ানডেল লিখেছেন, সত্য সহযোগিতা করার জন্য মার্কিন নেতাদের কাছে এই প্রতিরোধের একটি জাগ্রত কল হওয়া উচিত।
এফপির বাকী সাপ্তাহিক আন্তর্জাতিক নিউজ কুইজ নিতে, এখানে ক্লিক করুন বা নতুন প্রকাশিত হওয়ার পরে সতর্ক হওয়ার জন্য সাইন আপ করুন।