ট্রাম্প নাসা মিশনগুলি শেষ করার পরিকল্পনা করেছেন যা গ্রহে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিমাপ করে | নাসা

ট্রাম্প প্রশাসন নাসা মিশনগুলি শেষ করার পরিকল্পনা করেছে যা গ্রহের উদ্ভিদ এবং গ্যাস নির্গমনকে পর্যবেক্ষণ করে গ্রিনহাউসবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং কৃষকদের জন্য ডেটা উত্সকে শব্দটি দেওয়া
ইস্যুতে, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) রিপোর্ট হিসাবে, পর্যবেক্ষণ কার্বন কক্ষপথেযার জন্য ২০২26 সালের বাজেটের প্রস্তাবে কোনও তহবিল পাওয়া যায় না, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি “দুর্দান্ত এবং সুন্দর আইন” হিসাবে মনোনীত।
এপি -র সাথে যোগাযোগ করা বিশেষজ্ঞদের মতে এই পর্যবেক্ষণগুলি সঠিকভাবে দেখাতে পারে যেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত ও শোষিত হচ্ছে এবং কীভাবে বিশ্বব্যাপী কৃষি ফসল বিকাশ করছে।
মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা বুধবার এপি দ্বারা উদ্ধৃত এক বিবৃতিতে বলেছে যে উভয় পর্যবেক্ষণের মিশনগুলি “তাদের মূল মিশনের বাইরে” এবং বাতিল করা হবে, “রাষ্ট্রপতির চেয়ার এবং বাজেটের অগ্রাধিকারের সাথে সারিবদ্ধ হওয়ার জন্য” ঘটবে। “
দুটি মিশনে একটি নিখরচায় ফ্লাইট স্যাটেলাইট জড়িত, 2014 সালে চালু করা এবং 2019 সালে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে মিলিত একটি যন্ত্র, যার মধ্যে হাবল স্পেস টেলিস্কোপে ব্যবহৃত প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
নাসার সংস্কারকৃত বিজ্ঞানী ডেভিড ক্রিস্পের মতে এবং যারা উভয় মিশনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, এই পর্যবেক্ষণগুলি অপারেশনের অন্য কোনও সিস্টেমের চেয়ে সংবেদনশীল এবং নির্ভুল, এবং “একটি সক্রিয়” গঠন করে যা অবশ্যই সংরক্ষণ করা উচিত।
এপি -র সাথে কথা বললে ক্রিস্প বলেছিলেন যে এই মিশনগুলি ইতিমধ্যে খুঁজে পেয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, যে বন অ্যামাজনিয়ান এটি শোষণের চেয়ে বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করে, অন্যদিকে কানাডা এবং রাশিয়ার বোরিয়াল বনগুলি নির্গত হওয়ার চেয়ে বেশি শোষণ করে।
ডেভিড ক্রিস্পের মতে, তারা উদ্ভিদগুলিতে সালোকসংশ্লেষণের “উজ্জ্বলতা” সনাক্ত করতে পারে, যা খরার ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করতে এবং খাদ্য ঘাটতির পূর্বাভাস দেয় এবং ফলস্বরূপ, এমন ঘটনাগুলি প্রত্যাশা করে যা বেসামরিক ব্যাধি এবং ক্ষুধার কারণ হতে পারে।
“এটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ,” ক্রিস্প বলেছিলেন। “আমরা এই দ্রুত রূপান্তর গ্রহ সম্পর্কে অনেক কিছু শিখছি,” উভয় পর্যবেক্ষণ থেকেই।
তদন্তকারী এবং বিশেষজ্ঞের জন্য জলবায়ু মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের জোনাথন ওভারপেক, মিশনগুলি শেষ করার সিদ্ধান্তটি “অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত -দৃষ্টিভঙ্গি”।
“এই উপগ্রহ দ্বারা প্রদত্ত পর্যবেক্ষণগুলি এর ক্রমবর্ধমান প্রভাবগুলি পরিচালনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু পরিবর্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ গ্রহ জুড়ে, ”তিনি এপিকে বলেছেন।
ডেভিস ক্রিস্প এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা আশা করছেন কংগ্রেস উভয় মিশনের জন্য অর্থ সংরক্ষণের পক্ষে ভোট দেবেন, যা ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া অর্থবছরের জন্য কেবলমাত্র তহবিলের গ্যারান্টিযুক্ত রয়েছে।
হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের একটি বিল অবশ্য রাষ্ট্রপতির অনুরোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মিশনগুলির সমাপ্তির দিকে পরিচালিত করবে, যখন সিনেট সংস্করণ তাদের সংরক্ষণ করে। তবে কংগ্রেসে রাজনৈতিক আন্দোলন পরবর্তীকালের সম্ভাবনা বিরাজ করে।
ডেভিড ক্রিস্প এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও জাপান এবং ইউরোপের অংশীদারদের সাথে একটি জোট গঠনের চেষ্টা করছেন, অর্থায়নের সম্ভাবনা থেকে শুরু করে কমপক্ষে উপকরণটি কার্যকরভাবে স্পেস স্টেশনে মিলিত রাখতে।
নাসা এপিকে বলেছিল যে এটি 29 আগস্ট পর্যন্ত বাহ্যিক প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করবে।
ফ্রি ফ্লাইট স্যাটেলাইটটি অবশ্য কেটে নেওয়ার ঝুঁকি চালায়, বায়ুমণ্ডল জ্বালিয়ে দেয়।
ক্রিস্প এপিকে বলেছেন, “আমরা মিলিয়ন মিলিয়নেয়ারদের সাথে যোগাযোগ করছি। আমরা ফাউন্ডেশনের সাথে যোগাযোগ করছি।” তিনি উপসংহারে বলেছিলেন, “তবে এটিকে বেসরকারী শিল্প, ব্যক্তি বা বেসরকারী দাতাদের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা খারাপ ধারণা। এটি কেবল কোনও অর্থ দেয় না।”