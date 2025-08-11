You are Here
ট্রাম্প, নিউজম আইনজীবীরা ক্যালিফোর্নিয়ায় ন্যাশনাল গার্ডের বিরুদ্ধে বিচারের মুখোমুখি হন
ট্রাম্প, নিউজম আইনজীবীরা ক্যালিফোর্নিয়ায় ন্যাশনাল গার্ডের বিরুদ্ধে বিচারের মুখোমুখি হন

ক্যালিফোর্নিয়ায় জাতীয় গার্ডের উপস্থিতি নিয়ে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ডেমোক্র্যাটিক গভর্নর গ্যাভিন নিউজমের মধ্যে লড়াই সোমবার তিন দিনের বিচারের শুরুতে একটি প্রধান হয়ে আসছেন।

সরকারী অ্যাটর্নিরা এই যুক্তি দিতে চলেছেন যে, ইমিগ্রেশন বিরোধী ও শুল্ক প্রয়োগের বিক্ষোভ ও দাঙ্গায় সহায়তা করার জন্য ট্রাম্পের জুনে লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রায় ৪,০০০ জাতীয় প্রহরী সৈন্য স্থাপন করার আইনী কর্তৃত্ব ছিল।

যদিও বেশিরভাগ ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যরা এর পর থেকে ডেমোবিলাইজ করা হয়েছে, ট্রাম্প ওয়াশিংটন, ডিসিতে প্রহরী সদস্যদের ফেডারেলাইজ করে এবং নীল শহরগুলিতে উচ্চ অপরাধের হারের প্রতিক্রিয়া হিসাবে অন্য কোথাও এটি করার হুমকি দিয়েছিল বলে এই বিচার দেশজুড়ে আরও লড়াইয়ের মঞ্চ তৈরি করতে পারে।

ক্লিনটন নিয়োগকারী এবং অবসরপ্রাপ্ত লিবারেল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্টিফেন ব্রেকারের ভাই বিচারক চার্লস ব্রেকার এই মামলার সভাপতিত্ব করছেন।

ট্রাম্প এবং নিউজম সংঘর্ষের কোর্সে ন্যাশনাল গার্ডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কারণে আদালতে তীব্র হয়

আগের রাতে ইমিগ্রেশন অভিযানের বিক্ষোভের পরে, ২০২৫ সালের ৮ ই জুন, লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলির আশেপাশে ন্যাশনাল গার্ড সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। (এপি ফটো/এরিক থায়ার)

ব্রেকার এর আগে নিউজমের পক্ষে একটি অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণের আদেশ মঞ্জুর করে বলেছিলেন যে ট্রাম্পের ন্যাশনাল গার্ডকে একত্রিত করার সিদ্ধান্তটি অবৈধ ছিল কারণ এটি ক্যালিফোর্নিয়ার কর্তৃত্বকে লঙ্ঘন করেছিল। ট্রাম্প ন্যাশনাল গার্ডকে ফেডারেলাইজ করার জন্য ট্রাম্পের অধীনে প্রয়োজনীয় শর্তগুলির মধ্যে একটি হ’ল একটি বিদ্রোহ অবশ্যই চলতে হবে এবং ব্রেকার বলেছিলেন যে ক্যালিফোর্নিয়ায় দাঙ্গা সেই দৃশ্যের চেয়ে অনেক কম ছিল।

তবে ব্রায়ারের সিদ্ধান্তটি নবম সার্কিটের জন্য মার্কিন আদালত আপিল আদালত দ্বারা দ্রুত বিপরীত হয়েছিল। আপিল আদালতের জন্য একটি তিন বিচারকের প্যানেল সর্বসম্মতিক্রমে আবিষ্কার করেছে যে কোনও রাষ্ট্রপতি ন্যাশনাল গার্ডকে ফেডারেলাইজ করার জন্য আইনটি যথাযথভাবে আহ্বান করেছেন কিনা তা পর্যালোচনা করার সীমিত ক্ষমতা রয়েছে।

প্যানেল লিখেছিল, “আমরা প্ররোচিত হয়েছি যে, দীর্ঘদিনের নজিরের অধীনে বিধিবদ্ধ পূর্বসূরীর §12406 -তে ব্যাখ্যা করা, সেই সিদ্ধান্তের আমাদের পর্যালোচনাটি অবশ্যই অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ হতে হবে,” প্যানেল লিখেছিল। “রাষ্ট্রপতিকে সেই শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে সম্ভবত রাষ্ট্রপতি আইনীভাবে তাঁর বিধিবদ্ধ কর্তৃত্বকে ১২৪০6 (৩) এর অধীনে ব্যবহার করেছিলেন, যা জাতীয় গার্ডের ফেডারেলাইজেশনকে অনুমোদন দেয় যখন ‘রাষ্ট্রপতি নিয়মিত বাহিনীর সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন কার্যকর করতে অক্ষম হন।”

প্যানেল ব্রায়ারের প্রাথমিক আদেশটিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিরতি দিয়েছে, তবে সোমবারের বিচার আদালত প্রক্রিয়াটির পরবর্তী পদক্ষেপ কারণ বিচারক মামলার গুণাবলী বিবেচনা করে।

2025 সালের 14 ই জুন শহরতলির লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি ফেডারেল ভবনের বাইরে পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীরা মুখোমুখি হন। (স্পেন্সার প্ল্যাট/গেটি চিত্র)

বিচারকের সমাধানের জন্য ক্যালিফোর্নিয়ায় মাটিতে খুব কম বাকি রয়েছে – নিউজম সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে ট্রাম্পের প্রায় 300 জন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যরা রাজ্যে সক্রিয় রয়েছেন – ট্রাম্পের পদক্ষেপের আশেপাশের আইনী প্রশ্নগুলি অব্যাহত রয়েছে।

বিচারের অংশ হিসাবে, ব্রেকার দেড়শ বছর বয়সী পোস কমিট্যাটাস আইন পরীক্ষা করবেন, যা সামরিক বাহিনীকে নাগরিক বিষয়গুলির জন্য ব্যবহৃত হতে বাধা দেয়। নিউজম যুক্তি দিয়েছেন যে ট্রাম্প এই আইন লঙ্ঘন করেছেন এবং ন্যাশনাল গার্ড এবং কয়েক শতাধিক মেরিন প্রাপ্ত দিকনির্দেশনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বিচার চলাকালীন সামরিক কর্মকর্তাদের সাক্ষী বলে অভিহিত করার পরিকল্পনা করেছেন।

নিউজম বলেছে যে তারা আইন প্রয়োগকারী কার্যক্রমে অবৈধভাবে নিযুক্ত ছিল, অন্যদিকে সরকারী অ্যাটর্নিরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে তারা ফেডারেল কর্মী এবং ফেডারেল সম্পত্তি রক্ষা করছেন।

আপিল কোর্ট নিউজমের দাবির বিষয়ে সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে যে ট্রাম্প অবৈধভাবে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করেছেন

গভর্নর গ্যাভিন নিউজম (এপি ফটো/স্টিভেন সেন)

যদিও নিউজম আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে গভর্নরের সম্মতি ছাড়াই জাতীয় গার্ডকে একটি রাজ্যে আনার ট্রাম্পের অস্বাভাবিক সিদ্ধান্তটি অবৈধ এবং গভর্নরের অনুমতি প্রয়োজন, তিন বিচারকের প্যানেল ইতিমধ্যে সেই বিষয়টিতে ট্রাম্পের পক্ষে ঝুঁকেছে।

প্যানেলটিতে দেখা গেছে যে আইনের ভাষা, যেখানে বলা হয়েছে যে ট্রাম্পকে অবশ্যই গভর্নর “এর মাধ্যমে যেতে হবে, তার অর্থ রাষ্ট্রপতি” পদ্ধতিগত “লঙ্ঘন করতে পারে, তবে ট্রাম্পের সামরিক বাহিনীর ব্যবহারকে সীমাবদ্ধ করার নিশ্চয়তা দেয়নি।

নিউজম আরও বিস্তৃতভাবে দাবি করেছে যে ক্যালিফোর্নিয়া সামরিকীকরণ অপ্রয়োজনীয় ছিল এবং লস অ্যাঞ্জেলেসে অশান্তি আরও তীব্র করে তুলেছিল।

রাজ্য ও স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা June জুন ন্যাশনাল গার্ড সম্পর্কে ট্রাম্পের ঘোষণার আগে প্রায় সাতটি দাঙ্গা-সম্পর্কিত গ্রেপ্তার করেছিলেন, তবে তারা পরবর্তী দশ দিনের মধ্যে প্রায় এক হাজার গ্রেপ্তার করেছিলেন, ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নিরা আদালতের ফাইলিংয়ে বলেছেন।

আইসিই এক কর্মকর্তা একটি হলফনামায় বলেছিলেন যে জাতীয় গার্ডের সদস্যরা ৩০০ উত্তর লস অ্যাঞ্জেলেস ফেডারেল ভবনের আশেপাশে আরও শক্তিশালীকরণ সরবরাহের জন্য “অপরিহার্য” ছিলেন, যা বিতর্কিত অভিবাসন অভিযানের সময় বিক্ষোভের স্থান ছিল।

আইসিই কর্মকর্তা লিখেছেন, “ন্যাশনাল গার্ডের মোতায়েনের আগে দাঙ্গা ও বিক্ষোভকারীরা ফেডারেল, রাজ্য এবং স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের শিলা, আতশবাজি এবং অন্যান্য বস্তু নিয়ে আক্রমণ করেছিল। তারা ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের কাছে স্প্রে পেইন্টিং মৃত্যুর হুমকির মাধ্যমে ফেডারেল সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ করেছে।”

অ্যাশলে অলিভার ফক্স নিউজ ডিজিটাল এবং ফক্স ব্যবসায়ের একজন সাংবাদিক, বিচার বিভাগ এবং আইনী বিষয়গুলিকে কভার করে। Ashley.oliver@fox.com এ ইমেল গল্পের টিপস।

