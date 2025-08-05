ট্রাম্প নিজেকে লা অলিম্পিক টাস্ক ফোর্সের চেয়ার নাম দিয়েছেন, গেমসের সময় সামরিক বাহিনীর ভূমিকা দেখেন

ওয়াশিংটন – আমেরিকান মাটিতে অনুষ্ঠিত অতীতে অলিম্পিক গেমসে, বসার রাষ্ট্রপতিরা প্যাসিভ, আনুষ্ঠানিক ভূমিকায় কাজ করেছেন। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের অন্যান্য পরিকল্পনা থাকতে পারে।
একটি নির্বাহী আদেশ মঙ্গলবার ট্রাম্পের স্বাক্ষরিত লস অ্যাঞ্জেলেসে ২০২৮ গেমসে তাকে হোয়াইট হাউস টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যানের নাম দেওয়া হয়েছে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক “আমেরিকান ব্যতিক্রমীতা প্রদর্শনের একটি প্রধান সুযোগ” হিসাবে দেখা হয়েছে, “হোয়াইট হাউসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে। ট্রাম্প, প্রশাসন বলেছিল, “বিশ্ব মঞ্চে আমেরিকান মহানতা প্রদর্শনের জন্য প্রতিটি সুযোগ নিচ্ছে।”
হোয়াইট হাউসে, ব্যানারগুলির সামনে বক্তব্য রেখে এলএ 28 -এর লোগোতে রাষ্ট্রপতি সিল যুক্ত করে ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি যদি গেমগুলি রক্ষার জন্য বেছে নেন তবে তিনি সামরিক বাহিনীকে লস অ্যাঞ্জেলেসে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। জুনে, ট্রাম্প মেয়র কারেন বাস এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ব্যাপক নিন্দা সত্ত্বেও, ব্যাপক অভিবাসন প্রয়োগকারী পদক্ষেপের মধ্যে নগরীতে ন্যাশনাল গার্ড এবং মার্কিন মেরিনকে শহরে প্রেরণ করেছিলেন।
“আমরা আমাদের ন্যাশনাল গার্ড বা সামরিক ব্যবহার সহ অলিম্পিককে সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজনীয় কিছু করব, ঠিক আছে?” তিনি ড। “আমি ন্যাশনাল গার্ড বা সামরিক বাহিনী ব্যবহার করব। এটি এতটা নিরাপদ হতে চলেছে। যদি আমাদের করতে হয়।”
ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ গেমগুলির জন্য ফেডারেল সমন্বয় চালানোর জন্য তাঁর এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের নেতৃত্বে একটি টাস্কফোর্স প্রতিষ্ঠা করে। হোয়াইট হাউস অনুসারে টাস্কফোর্স সুরক্ষা ও পরিবহণের বিষয়ে ফেডারেল, রাজ্য এবং স্থানীয় অংশীদারদের সাথে কাজ করবে।
এই ভূমিকাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-হোস্টেড অলিম্পিক গেমসে ফেডারেল সরকারের পক্ষে মোটামুটি মান ছিল। তবে ট্রাম্পের সংবাদ সম্মেলনটি শোম্যানশিপের জন্য একজন রাষ্ট্রপতি যে কোনও রাষ্ট্রপতি অলিম্পিকের পরিকল্পনায় অস্বাভাবিকভাবে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে, তার চূড়ান্ত মেয়াদে গোধূলি হয়ে উঠতে পারে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন করতে পারে।
মার্কিন-হোস্টেড অলিম্পিক গেমসের সময় সুরক্ষা সহায়তা সরবরাহকারী সামরিক ও জাতীয় গার্ড বাহিনীর পর্যাপ্ত নজির রয়েছে। তবে লস অ্যাঞ্জেলেসে সাম্প্রতিক সামরিক মোতায়েনের গোড়ায় এসে ট্রাম্পের মন্তব্য বিতর্কিত প্রমাণিত হতে পারে।
ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন গত বছরের প্যারিস গেমসের প্রস্তুতির মূল ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যার মধ্যে নৌকাগুলিতে সাইন নদীর তীরে অ্যাথলিটদের প্যারেড করার উচ্চাভিলাষী অলিম্পিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরিকল্পনার জন্য তাঁর ভোকাল সমর্থন প্রকাশ করা সহ। অনেক কর্মকর্তা ৩.7 মাইল প্রসারিত সম্ভাব্য হুমকির বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন, তবে কর্তৃপক্ষগুলি সুরক্ষা ব্যবস্থা বাড়িয়ে ৪৫,০০০ পুলিশ অফিসার এবং ১০,০০০ সৈন্য অন্তর্ভুক্ত করে সাড়া দিয়েছিল।
কার্যনির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের মধ্যে থাকা টাস্কফোর্সটি “বিদেশী ক্রীড়াবিদ, কোচ, কর্মকর্তা এবং মিডিয়া কর্মীদের জন্য ভিসা প্রসেসিং এবং শংসাপত্রের পরিকল্পনা এবং শংসাপত্র বাস্তবায়নে সহায়তা করবে,” নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে। নগর কর্মকর্তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে রাষ্ট্রপতির সীমান্ত নীতিগুলি আন্তর্জাতিক দর্শনার্থীদের বাধা দিতে পারে এবং অলিম্পিক দলগুলির জন্য ভিসা প্রসেসিংকে জটিল করতে পারে।
এলএ সহ উত্তেজনা
ট্রাম্পের কাছ থেকে আরও ঘনীভূত জড়িত থাকার বিষয়টি লস অ্যাঞ্জেলেস সিটি কর্মকর্তাদের সাথে আরও চাপ সৃষ্টি করতে পারে, যারা জানুয়ারির আগুনের ধ্বংসাত্মক ধ্বংসের প্রেক্ষিতে সুন্দর করার চেষ্টা করেছিলেন, তবে ট্রাম্পের সাম্প্রতিক অভিবাসন আক্রমণাত্মক আক্রমণাত্মকভাবে চালিয়ে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার ট্রাম্প তার বক্তব্য চলাকালীন বাসে এসেছিলেন, তাকে “খুব দক্ষ নয়” বলে ডেকেছিলেন এবং আগুনের পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার জন্য শহরের গতির সমালোচনা করেছিলেন। (বাস তত্ক্ষণাত মন্তব্যের জন্য কোনও অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি))
তার জোট-বিল্ডিং দক্ষতার জন্য পরিচিত, বাস প্রকৃতির দ্বারা কোনও পাবলিক ব্রোলার নয়। প্যালিসেডস ফায়ারের পরে, তিনি রাষ্ট্রপতির সাথে তার ভঙ্গুর সম্পর্ক রক্ষার জন্য দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ বলে মনে করেছিলেন – এবং তার শহরটির কোটি কোটি ডলার ফেডারেল এইডের উপর নির্ভরশীল ছিল – তিনি প্রকাশ্যে তার উপর আক্রমণ করার পরেও কূটনীতিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।
কিন্তু এই নির্ধারিত সৌহার্দ্যটি ভেঙে পড়েছিল যখন মুখোশধারী ইমিগ্রেশন এজেন্ট এবং সামরিক কর্মীরা শহরে নেমে আসে। নগরীতে এবং মার্কিন অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী এবং অন্যান্য ফেডারেল কর্তৃপক্ষ আদালত, গাড়ি ধোয়া এবং হোম ডিপো পার্কিং লটগুলিতে অনিবন্ধিত অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করে এমন সৈন্যদের সাথে বাসের সাথে ট্রাম্পকে জোর করে নিয়েছিলেন।
নিউজ কনফারেন্সে এবং সাক্ষাত্কারে, তিনি রাষ্ট্রপতিকে “লস অ্যাঞ্জেলেসে সর্বাত্মক হামলা” চালানোর অভিযোগ করেছিলেন, বিশৃঙ্খলা ও ভয়কে উস্কে দিয়ে এবং শহরটিকে “উগ্রবাদী এজেন্ডার জন্য একটি পরীক্ষার কেস” হিসাবে ব্যবহার করে।
এলএ 28 এর চেয়ারম্যান ক্যাসি ওয়াসারম্যান হোয়াইট হাউস ইভেন্টে অংশ নিয়েছিলেন, ট্রাম্পকে তার প্রথম মেয়াদে লস অ্যাঞ্জেলেসকে দেওয়া একটি অলিম্পিকের পরিকল্পনার জন্য “ঝুঁকির” জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।
ওয়াসারম্যান বলেছিলেন, “আপনি প্রতিটি পদক্ষেপে সহায়ক এবং সহায়ক ছিলেন,” গেমসটি 30 দিনের জন্য দিনে দিনে সাতটি সুপার বাটি হোস্টিংয়ের পরিমাণ হিসাবে উল্লেখ করে। “এই টাস্কফোর্স তৈরির সাথে সাথে, আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে সমতল করার এবং আমাদের জাতির জন্য সর্বকালের বৃহত্তম গেমসকে সর্বকালের বৃহত্তম গেমগুলি সরবরাহ করার সুযোগটি আনলক করেছি।”
ওয়াসারম্যানের একটি সূক্ষ্ম রাজনৈতিক ভারসাম্য আইনও থাকবে, তিনি একটি বিখ্যাত মার্চুরিয়াল রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট অফিসে একটি গভীর-নীল শহরে একটি গেম পরিচালনা করবেন।
একটি হলিউড স্কিয়ন এবং ক্রীড়া এবং বিনোদন মোগুল, ওয়াসারম্যান দীর্ঘদিন ধরে ক্লিনটনের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য পরিচিত একজন বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক দাতা ছিলেন।
কিন্তু সাম্প্রতিক মাসগুলিতে তিনি জাতীয় রিপাবলিকান সিনেটরিয়াল কমিটি, জাতীয় রিপাবলিকান কংগ্রেসনাল কমিটি এবং হাউস স্পিকার মাইক জনসনের নেতৃত্ব তহবিলের জন্য মোটা অনুদানের সাথে তাঁর দানকে বৈচিত্র্য করেছেন। ওয়াসারম্যান গেমস এবং ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতির প্রকাশ্যে প্রশংসা করেছেন মার-এ-লেগো ভ্রমণ জানুয়ারিতে আগত রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করতে।
রাষ্ট্রপতিরা দীর্ঘদিন ধরে গেমসে ভূমিকা রেখেছেন। 1984 সালে, রোনাল্ড রেগান লস অ্যাঞ্জেলেসে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক আনুষ্ঠানিকভাবে খোলেন, এটি প্রথম আমেরিকান রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। রিগান বেশ কয়েকটি অলিম্পিক ইভেন্টে অংশ নিয়েছিল, তবে বারবার জোর দিয়েছিল যে ফেডারেল সরকারের ভূমিকা সুরক্ষার দিকে মনোনিবেশ করেছিল, হোয়াইট হাউসের historical তিহাসিক অ্যাসন অনুসারে।
অলিম্পিক সনদের আনুষ্ঠানিকভাবে গেমগুলি খোলার জন্য আয়োজক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজন, তবে রিগানের আগে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের বা রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিত্বকারী ভাইস প্রেসিডেন্টরা এই দায়িত্বটি পূরণ করেছিলেন।
চিরকালীন সুরক্ষা
সুরক্ষা এবং অবকাঠামোগত উভয়ের দিকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে মার্কিন মাটিতে গেমগুলি হোস্ট করা হলে ফেডারেল সরকার histor তিহাসিকভাবে উল্লেখযোগ্য তহবিল সরবরাহ করেছে।
আটলান্টায় ১৯৯ 1996 গেমস পর্যন্ত নেতৃত্বে, ফেডারেল সরকার সুরক্ষা ও পরিবহণের জন্য 227 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে, অলিম্পিক কমিটির কাছে “খুব বেশি জুনিয়র অংশীদার” খেলে, তত্কালীন ভাইস সভাপতি আল গোর এ সময় বলেছেন। তবুও, শতবর্ষী অলিম্পিক পার্কে বোমা হামলা গেমস চলাকালীন সুরক্ষা প্রতিষ্ঠা নাড়েছে।
সল্টলেক সিটির ২০০২ সালের শীতকালীন অলিম্পিকগুলি প্রথম গেমসকে “জাতীয় বিশেষ সুরক্ষা ইভেন্ট” হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল, যে কোনও ইভেন্টের জন্য সরকারের সর্বোচ্চ সুরক্ষা রেটিং যা মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসকে সুরক্ষা বাস্তবায়নের জন্য প্রধান সংস্থা হিসাবে মনোনীত করে। সেই স্ট্যান্ডার্ডটি তখন থেকেই মার্কিন-অধিষ্ঠিত অলিম্পিক গেমসের জন্য রয়ে গেছে। সিক্রেট সার্ভিস 2028 গেমসের জন্য সুরক্ষা সমন্বয়ের নেতৃত্ব দেবে।
ফেডারেল সরকার বিশেষত সল্টলেক সিটি গেমসে জড়িত ছিল, যা 9/11 হামলার কয়েক মাস পরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
লস অ্যাঞ্জেলেস নেতারা সুরক্ষা পরিকল্পনায় সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন এবং বর্তমানে অলিম্পিক এবং প্যারালিম্পিকের সময় নগরীর পুলিশ, ট্র্যাফিক অফিসার এবং অন্যান্য কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য এলএ 28 এর সাথে আলোচনায় রয়েছেন।
পরের মাসে 17 দিনের অলিম্পিক এবং দুই সপ্তাহের প্যারালিম্পিকের সময় সুরক্ষা, ট্র্যাশ অপসারণ, ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ, প্যারামেডিকস এবং আরও অনেক কিছু প্রয়োজন হবে।
অধীনে 2021 গেমস চুক্তি এলএ 28 এবং সিটির মধ্যে, এলএ 28 কে লস অ্যাঞ্জেলেসকে যে কোনও পরিষেবার জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে যা একটি সাধারণ দিনে শহরটি সরবরাহ করবে তার বাইরে চলে যেতে হবে। দুটি পক্ষকে অবশ্যই 1 অক্টোবর, 2025 এর মধ্যে “বর্ধিত পরিষেবাদি” – গেমগুলির জন্য অতিরিক্ত নগর পরিষেবাগুলি সেই সাধারণ স্তরের বাইরে – এর মধ্যে সম্মত হতে হবে – এবং হার, ay ণ পরিশোধের সময়সীমা, নিরীক্ষণের অধিকার এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি নির্ধারণ করতে হবে।
লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ অফিসারদের জন্য ওভারটাইম এবং অন্য কোনও বড় ব্যয়, সম্প্রতি একটি শহর সরকার তীব্রভাবে অনুভূত হবে যা সম্প্রতি প্রায় 1 বিলিয়ন ডলার বাজেটের ঘাটতি বন্ধ করে দিয়েছেকিছু অংশে পুলিশ নিয়োগকে ধীর করে দিয়ে।
উইলনার ওয়াশিংটন, উইক এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের এনগুইনের কাছ থেকে রিপোর্ট করেছেন। টাইমস স্টাফ লেখক ডাকোটা স্মিথ এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।