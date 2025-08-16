ট্রাম্প নোবেল শান্তি পুরষ্কারের জন্য ‘ভিক্ষা’ এর জন্য ‘করুণ’ ব্র্যান্ড করেছিলেন আমাদের | খবর

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নোবেল শান্তি পুরষ্কার অর্জনের চেষ্টা ও সুরক্ষিত করার জন্য নরওয়ের ঠান্ডা-কলডের পরে ভ্রু উত্থাপন করেছেন
নিজেকে নোবেল শান্তি পুরষ্কার সুরক্ষিত করার প্রয়াসে “মরিয়া” শীতল-কল করার অভিযোগের পরে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে “করুণ” হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট নরওয়ের অর্থমন্ত্রী জেনস স্টলটেনবার্গকে “ব্লু আউট” গত মাসে বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে আলোচনা করার জন্য, পাশাপাশি মর্যাদাপূর্ণ পুরষ্কার জয়ের জন্য তাঁর বিডকে ডেকেছিলেন বলে জানা গেছে। নরওয়েজিয়ান সংবাদপত্র ডাগেন্স নায়রিংসলিভের মতে, হোয়াইট হাউসের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত কলটি পেয়েছিলেন যখন অর্থমন্ত্রী নরওয়ের রাজধানীর একটি রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।
আউটলেট রিপোর্টের খবরে বলা হয়েছে, স্টলটেনবার্গের সাথে আলোচনার সময় ট্রাম্প নোবেল শান্তি পুরষ্কারের কথা উল্লেখ করেছেন এই প্রথম নয়। ট্রাম্প পুতিনের সাথে একটি ব্যর্থ যুগান্তকারীকে দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করার সাথে সাথে এটি এসেছে এবং বলেছে যে যুদ্ধবিরতি ‘জেলেনস্কি পর্যন্ত’।
“এটা সত্য যে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প আমাকে প্রধানমন্ত্রী স্টেরের সাথে কথোপকথনের কয়েক দিন আগে আমাকে ডেকেছিলেন। রাষ্ট্রপতির বেশ কয়েকজন কর্মী সদস্যও ট্রেজারি সেক্রেটারি বেসেন্ট এবং ট্রেড প্রতিনিধি গ্রেয়ার সহ কথোপকথনে অংশ নিয়েছিলেন,” ন্যাটো সেক্রেটারি-জেনারেল স্টলটেনবার্গ, প্রাক্তন ন্যাটো সেক্রেটারি-জেনারেল, নিশ্চিত করেছেন পলিটিকো।
“আমরা শুল্ক, অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং এটি প্রধানমন্ত্রী স্টেরের সাথে তাঁর আহ্বানের প্রস্তুতি হিসাবে কাজ করেছিল। আমি কথোপকথনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরও বিশদে যাব না।” তবে ট্রাম্প এই পুরষ্কার সম্পর্কেও কথা বলেছেন, অসলোর এক সরকারী কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রিপোর্ট আইরিশ তারকা।
পুতিনের সাথে তার বৈঠকের আগে নোবেল শান্তি পুরষ্কার নিয়ে আলোচনার জন্য ট্রাম্প নরওয়ের অর্থমন্ত্রীকে ডেকেছিলেন বলে জানা গেছে
উনিশ শতকের সুইডিশ শিল্পপতি আলফ্রেড নোবেল শর্ত দিয়েছিলেন যে নোবেল শান্তি পুরষ্কারকে সেই ব্যক্তিকে দেওয়া উচিত “যিনি জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের জন্য সর্বাধিক বা সর্বোত্তম কাজ করেছেন, স্থায়ী সেনাবাহিনী বিলুপ্তি বা হ্রাসের জন্য এবং শান্তি কংগ্রেসের অধিগ্রহণ ও প্রচারের জন্য”।
উপযুক্ত মনোনীত প্রার্থীদের সনাক্তকরণ এবং নোবেল শান্তি পুরষ্কার প্রাপ্তদের নির্বাচনটি নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, এতে স্টোর্টিং (নরওয়েজিয়ান সংসদ) দ্বারা নির্বাচিত পাঁচ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত।
পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান বা চিকিত্সা, সাহিত্যে নোবেল পুরষ্কার এবং অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের পুরষ্কার সুইডেনের স্টকহোমে উপস্থাপিত হয়, নোবেল শান্তি পুরষ্কার নরওয়ের অসলোতে ভূষিত করা হয়।
নোবেল পুরষ্কার বিজয়ীদের অক্টোবরের শুরুতে নির্বাচিত হয়।
তার দ্বিতীয় মেয়াদ জুড়ে, ট্রাম্প নিজেকে “শান্তি নির্মাতা” রাষ্ট্রপতি হিসাবে অবস্থান করার চেষ্টা করেছেন।
রাষ্ট্রপতি দৃ serted ়ভাবে জানিয়েছেন যে তিনি এই বছরের শুরুর দিকে পারমাণবিক-সজ্জিত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা নষ্ট করার দায়বদ্ধতার দাবি সহ জানুয়ারিতে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ছয়টি বড় দ্বন্দ্ব শেষ করেছেন বা এড়িয়ে গেছেন।
তিনি ইতিমধ্যে ইস্রায়েল, পাকিস্তান এবং কম্বোডিয়া সহ বহু জাতির কাছ থেকে শান্তি চুক্তি বা যুদ্ধবিরতিদের মধ্যস্থতার জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন।
শুক্রবার আলাস্কায় ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ সম্মেলন ট্রাম্পকে তার শান্তি তৈরির শংসাপত্রগুলি আরও প্রদর্শনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রথম দিন ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও, ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি না পেয়ে বৈঠকটি ত্যাগ করেছিলেন।
এক্স -তে স্টলটেনবার্গকে ট্রাম্পের আহ্বানের প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, সমালোচকরা রাষ্ট্রপতিকে নোবেল শান্তি পুরষ্কারের জন্য “ভিক্ষা” হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তাকে “বিব্রতকর” বলে অভিহিত করেছিলেন।
নোবেল শান্তি পুরষ্কার বিজয়ী, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২০০৯ সালে তার পুরষ্কার পেয়েছিলেন
একজন সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন: “করুণ। তিনি কি প্রতারণা না করে কিছু জিততে পারেন?” আরেকজন মন্তব্য করেছিলেন: “শান্তির পুরষ্কারের ইতিহাসে কখনও কেউ এই পুরষ্কারের জন্য ভিক্ষা করেননি। আমাদের বিশ্বের অন্যান্য অংশে উপহাস করা হচ্ছে।
“ট্রাম্পের পরবর্তী এই পদক্ষেপটি পোপকে সাতথুডের জন্য লবিতে ঠান্ডা-কল করা হবে,” আরেক সমালোচক জঞ্জাল। ট্রাম্প যদি জিততে পারেন তবে তিনি পুরষ্কার পাওয়ার জন্য পঞ্চম রাষ্ট্রপতি হিসাবে থিওডোর রুজভেল্ট, উড্রো উইলসন, জিমি কার্টার এবং বারাক ওবামার পদে যোগ দেবেন।
কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ট্রাম্প তার দীর্ঘকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী ওবামার কৃতিত্বের জন্য ক্রমবর্ধমান vious র্ষা করছেন। একজন সমালোচক উল্লেখ করেছিলেন, “ওবামার একমাত্র জিনিস যা তিনি করেন না। এটি তাকে এত কষ্ট দেয়।”
অন্যরা একই সাথে দেশে শুল্কের হুমকি দেওয়ার সময় নরওয়েজিয়ান কর্মকর্তাদের কাছ থেকে নোবেল শান্তি পুরষ্কারের অনুরোধ করার জন্য ট্রাম্পের সমালোচনা করেছিলেন। গত মাসে ট্রাম্প নরওয়েজিয়ান আমদানিতে 15% শুল্ক ঘোষণা করেছিলেন।
নরওয়ের অর্থমন্ত্রী এবং ন্যাটো জেনস স্টলটেনবার্গের প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল ট্রাম্পের কাছ থেকে একটি ‘ব্লু আউট’ ফোন কল পেয়েছেন বলে জানা গেছে
একজন সমালোচক লিখেছেন, “আমেরিকানদের পক্ষে তাদের রাষ্ট্রপতি নোবেল শান্তি পুরষ্কারের জন্য ভিক্ষা বা ব্ল্যাকমেলিং দেশগুলিকে দেখতে দেখতে কতটা বিব্রতকর হতে হবে,” একজন সমালোচক লিখেছেন। আরেকটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে: “যদি এটি সত্য হয় তবে এটি ট্রাম্পের পিক: এটি রুমের মতো নোবেলের দাবি করা, তবে তারা যদি না বলে শুল্ককে হুমকি দেয়। ক্লাসিক শক্তিশালী কূটনীতি। উত্স বা ব্যঙ্গ? উভয়ভাবেই, হাসিখুশি।”
ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহুর সাথে ফেব্রুয়ারির একটি বৈঠকের সময়, ট্রাম্প গুঁড়ি করেছিলেন: “তারা আমাকে কখনই নোবেল শান্তি পুরষ্কার দেবে না।”
তিনি আরও দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন: “এটি খুব খারাপ। আমি এটি প্রাপ্য, তবে তারা কখনই আমাকে তা দেবে না।”
গত মাসে একটি প্রেস ব্রিফিংয়ে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারোলিন লেভিট আরও দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন যে ট্রাম্পকে পুরষ্কার দেওয়া হয়েছে “ভাল অতীত”।