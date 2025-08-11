ট্রাম্প ন্যাশনাল গার্ডকে ওয়াশিংটন ডিসিতে মোতায়েন করেছেন এবং অপরাধের ক্র্যাকডাউন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন

বিবিসি নিউজ, ওয়াশিংটন ডিসি
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি ন্যাশনাল গার্ডকে ওয়াশিংটন ডিসিতে মোতায়েন করছেন এবং শহরের পুলিশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন, যখন তিনি শহরে অপরাধ ও গৃহহীনতার বিরুদ্ধে ক্র্যাক করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
ট্রাম্প সোমবার একটি “জননিরাপত্তা জরুরি অবস্থা” ঘোষণা করেছিলেন, ৮০০ জাতীয় প্রহরী সেনা মোতায়েন করেছেন যারা সপ্তাহান্তে মোতায়েন করা শত শত ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাকে উত্সাহিত করবেন।
“এটি সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ অনাচারের পরিস্থিতি হয়ে উঠছে,” তিনি হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের বলেন।
নগরীর মেয়র মুরিয়েল বাউসার অপরাধ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির দাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ২০২৩ সালে স্পাইক হওয়ার সময় পরিসংখ্যান দেখায় যে তখন থেকেই এটি পড়েছে। শহরে সহিংস অপরাধও 30 বছরের নীচে রয়েছে।
“আমি আমাদের দেশের রাজধানীকে অপরাধ, রক্তপাত, বেদলাম এবং স্কোয়ালার থেকে উদ্ধার করার জন্য একটি historic তিহাসিক পদক্ষেপের ঘোষণা দিচ্ছি,” ট্রাম্প একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি তাকে ফ্ল্যাঙ্ক করেছিলেন, যিনি ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে থাকাকালীন নগরীর পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন।
“এটি ডিসিতে মুক্তির দিন, এবং আমরা আমাদের মূলধনটি ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি,” তিনি বলেছিলেন।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে ওয়াশিংটন ডিসিকে “হিংস্র দল এবং রক্তপিপাসু অপরাধীরা” পাশাপাশি “পাগল এবং গৃহহীন মানুষকে ড্রাগ করেছেন”।
নগরীর মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের তথ্য অনুসারে, 2023 এবং 2024 এর মধ্যে হোমসাইডস 32% হ্রাস পেয়েছে এবং 2019 সালের পর থেকে তাদের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে।
এই বছর 12%এর আরও একটি যথেষ্ট ড্রপ হয়েছে, ডেটা দেখায়।
ডেমোক্র্যাট মেয়র বোসার স্বীকার করেছেন যে ২০২৩ সালে অপরাধের একটি “ভয়াবহ” স্পাইক ছিল, যা একটি জাতীয় প্রবণতার প্রতিচ্ছবি তৈরি করেছিল, তবে তিনি শহরের কোনও অপরাধের দাবির বিরুদ্ধে পিছনে চাপ দিয়েছিলেন।
তিনি রবিবার এমএসএনবিসিকে বলেছেন, “আমরা কোনও অপরাধের স্পাইকের অভিজ্ঞতা নিচ্ছি না।” “রাষ্ট্রপতি আমাদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে খুব সচেতন।”
হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ স্টিফেন মিলারের মন্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইলে ওয়াশিংটন বাগদাদের চেয়ে বেশি হিংস্র বলে মন্তব্য করেছেন, বাউসার বলেছিলেন, “যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সাথে যে কোনও তুলনা হাইপারবোলিক এবং মিথ্যা”।
সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, যে ৮০০ ন্যাশনাল গার্ড সেনা সক্রিয় করা হবে তাদের মধ্যে ১০০-২০০ এর মধ্যে মোতায়েন করা হবে এবং যে কোনও সময়ে আইন প্রয়োগকারীকে সমর্থন করা হবে, সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে।
প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ বলেছেন, জাতীয় গার্ডসম্যানরা সপ্তাহের শেষের দিকে আসবেন।
পাশাপাশি এই মোতায়েনের পাশাপাশি ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি জেলা কলম্বিয়া হোম রুল আইন আইন ব্যবহার করে সরাসরি ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে নগরীর পুলিশ বিভাগকে রাখবেন।
এই আইনটি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন দ্বারা ওয়াশিংটন ডিসির বাসিন্দাদের অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন – এটি একমাত্র মার্কিন শহর যা 50 টি রাজ্যের কোনওটিতে নেই – একটি সিটি কাউন্সিল এবং একজন মেয়র নির্বাচন করার জন্য।
তবে এটির একটি সতর্কতাও রয়েছে যা “জরুরি প্রকৃতির বিশেষ শর্ত বিদ্যমান” থাকলে রাষ্ট্রপতিকে নগরীর পুলিশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নিতে দেয়।
যদি রাষ্ট্রপতি 48 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে নিয়ন্ত্রণ নিতে চান তবে তাদের কংগ্রেসকে লিখিত নোটিশ সরবরাহ করা দরকার। এমনকি যদি এই নোটিশ সরবরাহ করা হয় তবে তারা 30 দিনের বেশি সময় ধরে পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না।
রবিবার, নগরীর পুলিশ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাইলে মেয়র বাউসার বলেছিলেন: “আমাদের আইনে খুব সুনির্দিষ্ট বিষয় রয়েছে যা অনুমতি দেবে (এটি)। আমাদের শহরে এই শর্তগুলির কোনওটিই এখনই বিদ্যমান নেই।”
তিনি বলেছিলেন যে স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী জাতীয় গার্ড সম্পর্কে তিনি “উদ্বিগ্ন” ছিলেন।
সোমবার পরে বাউসার একটি সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন যাতে তিনি বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতির আদেশটি “উদ্বেগজনক এবং অভূতপূর্ব” ছিল।
তিনি বলেছিলেন যে এই শহর সম্পর্কে ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি “তাঁর প্রথম মেয়াদ চলাকালীন তাঁর কোভিড-ভিউ অভিজ্ঞতার দ্বারা আকৃতির হয়েছিল”, যা তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি জেলার পক্ষে “চ্যালেঞ্জিং সময়” ছিলেন।
“এটি সত্য যে আমরা পোস্ট-কোভিডের একটি অপরাধের স্পাইকের অভিজ্ঞতা পেয়েছি,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেন, “আমরা এমন আইনগুলি রাখার জন্য দ্রুত কাজ করেছি যা আমাদের রাস্তায় হিংসাত্মক অপরাধীদের পেয়ে যায়,” তিনি যোগ করেন। “এই প্রচেষ্টার কারণে আমরা অপরাধে বিশাল হ্রাস দেখেছি।”
অপরাধের পাশাপাশি ট্রাম্প ওয়াশিংটন ডিসিতে গৃহহীনতার বিষয়েও দীর্ঘ সময় বলেছিলেন।
“আমরা বস্তি থেকে মুক্তি পাচ্ছি,” তিনি আরও বিশদ না দিয়ে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে গৃহহীন মানুষকে অন্য কোথাও প্রেরণ করা হবে তবে কোথায় তা বলেনি।
ট্রাম্প আরও যোগ করেছেন যে গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বিদেশী নেতারা যখন এই শহরটিতে যান তখন “সবকিছু নিখুঁত হওয়া উচিত”।
“এটি আমাদের দেশের খুব শক্তিশালী প্রতিচ্ছবি,” তিনি বলেছিলেন। “যদি আমাদের রাজধানী নোংরা হয় তবে আমাদের পুরো দেশ নোংরা এবং তারা আমাদের সম্মান করে না।”
রাজধানীতে গৃহহীন মানুষের সাথে কাজ করা স্থানীয় দলগুলি বিবিসিকে বলেছিল যে তারা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আসলে অগ্রগতি দেখেছিল।
পাঁচ বছর আগের তুলনায় ২০২৫ সালে ওয়াশিংটন ডিসির ব্যক্তিদের জন্য গৃহহীনতা প্রায় ২০% হ্রাস পেয়েছে, বলেছেন, অন্যরাও খেতে পারে (কিছু) এর রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান নির্বাহী রাল্ফ বয়ড বলেছেন – এমন একটি দল যা শহরের লোকদের আবাসন, পোশাক এবং অন্যান্য সামাজিক পরিষেবা সরবরাহ করে।
তিনি আরও বলেছিলেন যে শহর থেকে মানুষকে সরিয়ে নেওয়ার ট্রাম্পের প্রস্তাব কোনও দীর্ঘমেয়াদী সমাধান ছিল না।
বয়ড বলেছিলেন, “এটি যা করবে তা হ’ল সমস্যাটি অন্য কোথাও এমন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থানান্তর করা যা সম্ভবত আমাদের চেয়ে কম সজ্জিত,” বয়ড বলেছিলেন।
এদিকে, হোয়াইট হাউসের বাইরে, ট্রাম্পের ক্রিয়াকলাপগুলি জড়ো করে “হ্যান্ডস অফ ডিসি” এবং “হোম রুল রক্ষা করুন” জপ করা এবং “হোম রুল রক্ষা করুন” সম্পর্কে উদ্বিগ্ন বিক্ষোভকারীরা।
“ট্রাম্প ডিসির সুরক্ষার বিষয়ে চিন্তা করেন না, তিনি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে চিন্তা করেন,” অনুষ্ঠানের একজন বক্তা বলেছিলেন।
রাষ্ট্রপতির পদক্ষেপগুলি সাম্প্রতিক দিনগুলিতে একাধিক সামাজিক মিডিয়া পোস্ট অনুসরণ করে যেখানে তিনি ওয়াশিংটন ডিসির পরিচালনার সমালোচনা করেছেন। ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে তাদের অপরাধ ও গৃহহীনতা পরিচালনার জন্য শহরের গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের বিষয়ে অভিযোগ করেছেন।
তিনি গত সপ্তাহে শহরে আক্রমণ করা সরকারী দক্ষতা অধিদফতরের (ডোগে) প্রাক্তন কর্মচারীর জন্যও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
সোমবারের সংবাদ সম্মেলনের সময় ট্রাম্প বলেছিলেন যে কর্মচারী “রোমিং থাগসের একটি দলকে বর্বরভাবে মারধর করেছিলেন” এবং “রক্তে বামে ফোঁটা” ছিল।
তিনি অন্যান্য ফেডারেল সরকারের কর্মচারী এবং নির্বাচিত কর্মকর্তাদেরও উল্লেখ করেছেন যারা একজন গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতা এবং একজন ইন্টার্ন সহ আক্রমণ করা হয়েছে।
“এটি আমেরিকার জন্য হুমকি,” ট্রাম্প বলেছিলেন।
ট্রাম্প প্রথমবারের মতো ন্যাশনাল গার্ডকে মোতায়েন করেছিলেন, যখন তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসে ২ হাজার জাতীয় গার্ডসম্যানকে অনাবন্ধিত অভিবাসীদের উপর অভিযান নিয়ে অশান্তির সাথে মোকাবিলা করার জন্য ২ হাজার জাতীয় গার্ডসম্যানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।
গতবারের মতো ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল গার্ডকে মোতায়েন করা হয়েছিল ২০২১ সালে ক্যাপিটল দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া হিসাবে।
ম্যাডলিন হাল্পার্টের অতিরিক্ত প্রতিবেদন সহ