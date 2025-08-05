ট্রাম্প পরবর্তী 24 ঘন্টা ধরে ‘ভারতে শুল্ক বাড়াতে’ যথেষ্ট ‘ – আরটি ইন্ডিয়া

মার্কিন রাষ্ট্রপতি দাবি করেছেন যে তিনি রাশিয়ান তেল কেনার বিষয়ে দক্ষিণ এশীয় জাতির কাছ থেকে শূন্য শুল্কের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার বলেছিলেন যে তিনি উইল “যথেষ্ট” দক্ষিণ এশিয়ার রাশিয়ান ক্রুডের ক্রমাগত ক্রয়ের কারণে আগামী 24 ঘন্টা ধরে ভারত থেকে আমদানিতে শুল্ক বাড়ান।
সর্বশেষ হুমকি এসেছে একদিন পর ভারত আমাদের প্রত্যাখ্যান করেছে এবং রাশিয়ার সাথে তার তেল বাণিজ্য নিয়ে ইইউর সমালোচনা করে বলেছে যে এটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে “এর জাতীয় স্বার্থ এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষা রক্ষা করুন,” যোগ করার সময় দক্ষিণ এশীয় জাতির লক্ষ্যমাত্রা অযৌক্তিক ছিল।
ভারতকে ডাকছে “সর্বোচ্চ শুল্ক দেশ,” মার্কিন প্রেসিডেন্ট একটি ফোন সাক্ষাত্কারে সিএনবিসি স্কোয়াউক বক্সকে বলেছেন যে ভারত ভাল ব্যবসায়ের অংশীদার হয়নি।
“তারা আমাদের সাথে প্রচুর ব্যবসা করে তবে আমরা তাদের সাথে করি না। সুতরাং, আমরা 25% এ স্থির হয়েছি তবে পরবর্তী 24 ঘন্টার মধ্যে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে তুলতে যাচ্ছি কারণ তারা রাশিয়ান তেল কিনছে এবং তারা যুদ্ধের মেশিনটি জ্বালিয়ে দিচ্ছে,” ট্রাম্প সাক্ষাত্কারে বলেছেন।
ভারত সরকার জানিয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ১৩১.৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, ভারত সরকার জানিয়েছে।
ট্রাম্প তার মঙ্গলবারের সাক্ষাত্কারেও দাবি করেছিলেন যে নয়াদিল্লি মার্কিন আমদানিতে সম্পূর্ণ শুল্ক ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছে।
“এখন আমি এটি বলব, ভারত এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ শুল্ক থেকে গেছে, তারা আমাদের শূন্য শুল্ক দেবে। তবে তারা তেল দিয়ে যা করছে তার কারণে এটি যথেষ্ট ভাল নয়,” তিনি ড।
যদিও মার্কিন রাষ্ট্রপতি বজায় রেখেছেন যে ভারত বন্ধু, তিনি সম্প্রতি একটি বিবৃতি দিয়েছেন যা নয়াদিল্লির সমালোচনা। সোমবার, তিনি বলেছিলেন ভারত তৈরি করছে “বড় লাভ” খোলা বাজারে রাশিয়ান তেল বিক্রি করে। “রাশিয়ান যুদ্ধের মেশিনে ইউক্রেনের কতজন লোককে হত্যা করা হচ্ছে সে বিষয়ে তারা চিন্তা করে না,” তিনি সোমবার একটি সত্য সামাজিক পোস্টে বলেছেন।
