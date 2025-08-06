ট্রাম্প পরামর্শ দিয়েছেন যে জেডি ভ্যানস সম্ভবত 2028 সালের মাগা আন্দোলনের উত্তরাধিকারী

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার জানিয়েছেন, ২০২৮ সালে রাষ্ট্রপতির জন্য রিপাবলিকান মনোনয়ন সুরক্ষার জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানসকে সমর্থন করা হবে।
ট্রাম্প সাউথ কোর্ট অডিটোরিয়ামে ছিলেন যেখানে তিনি 2028 লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকস টাস্ক ফোর্স তৈরির জন্য একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছিলেন যখন সিনিয়র ফক্স নিউজের হোয়াইট হাউসের সংবাদদাতা পিটার ডুসি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ভ্যানস মেক আমেরিকা গ্রেট আবার আন্দোলনের মুখ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন যে তিনি তৃতীয় মেয়াদে দৌড়াবেন না।
“আপনি এখনই পুরো রিপাবলিকান ক্ষেত্রটি সাফ করতে পারেন,” ডুসি ট্রাম্পকে বলেছিলেন। “আপনি কি সম্মত হন যে মাগার উত্তরাধিকারী-অনুগত জেডি ভ্যানস?”
তার উত্তরে ট্রাম্প উল্লেখ করেছিলেন যে সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ মার্কো রুবিও ভ্যানসের সাথে একটি দুর্দান্ত টিকিট তৈরি করতে দলবদ্ধ করতে পারেন।
“ঠিক আছে, আমি সম্ভবত মনে করি। সমস্ত ন্যায্যতায় তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট, এবং আমি মনে করি মার্কোও এমন কেউ আছেন যে সম্ভবত জেডির সাথে কোনও রূপে একত্রিত হবেন,” ট্রাম্প জবাব দিয়েছিলেন।
“আমি আরও মনে করি আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য লোক রয়েছে, এখানকার মঞ্চে থাকা কিছু লোক। সুতরাং স্পষ্টতই, এটি সম্পর্কে কথা বলা খুব তাড়াতাড়ি, তবে অবশ্যই তিনি দুর্দান্ত কাজ করছেন,” তিনি যোগ করেছেন। “এবং তিনি সম্ভবত এই মুহুর্তে অনুগ্রহ করা হবে।”
রাষ্ট্রপতি আরও বলেছিলেন যে তাঁর মন্ত্রিসভায় অন্যরা সম্ভবত মাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে পারে। ট্রাম্প এবং তাঁর কিছু মিত্র এর আগে তৃতীয় মেয়াদে দৌড়ানোর ধারণাটি ভেসে গেছে, যা সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ।
রুবিও ২০১ 2016 সালের প্রাথমিকের সময় ট্রাম্পের বিপক্ষে দৌড়েছিল তবে তখন থেকেই নিজেকে ট্রাম্পের মিত্র হিসাবে স্থান দিয়েছেন।
গত মাসে রুবিও জল্পনা -কল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে তিনি রিপাবলিকান পার্টির ২০২৮ সালের রাষ্ট্রপতি মনোনীত হতে পারেন। পরিবর্তে, তিনি ভ্যানসের পিছনে সমর্থন ছুঁড়ে ফেলেছিলেন।
“আমি মনে করি ফক্স নিউজ চ্যানেলে প্রচারিত লারা ট্রাম্পের সাথে এক সাক্ষাত্কারের সময় রুবিও বলেছিলেন, “জেডি ভ্যানস একজন দুর্দান্ত মনোনীত হবেন।
তিনি “লারা ট্রাম্পের সাথে আমার দৃষ্টিভঙ্গি” বিভাগের সময় ভ্যানসের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছিলেন এবং স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্ত্রিসভায় তাঁর বর্তমান ভূমিকায় সন্তুষ্ট।