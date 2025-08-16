You are Here
ট্রাম্প পরামর্শ দিয়েছেন ইউক্রেন এবং রাশিয়া শান্তি চুক্তিতে পৌঁছতে পারে, যুদ্ধবিরতি চুক্তি এড়িয়ে যেতে পারে
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি জুম করতে এবং রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তিতে সরাসরি যেতে প্রস্তুত।

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে তাঁর উচ্চ-শীর্ষ সম্মেলন এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কির সাথে তার বৈঠকের আগে, ট্রাম্প যুদ্ধের আরও চূড়ান্ত অবসান ঘটাতে তার অভিপ্রায় ঘোষণা করেছিলেন।

“এটি সমস্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল যে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধের অবসান করার সর্বোত্তম উপায় হ’ল সরাসরি একটি শান্তি চুক্তিতে যাওয়া, যা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে, এবং নিছক যুদ্ধবিরতি চুক্তি নয়, যা প্রায়শই সময় ধরে রাখে না,” ট্রাম্প শনিবার একটি সত্য সামাজিক পোস্টে লিখেছিলেন।

