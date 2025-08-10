ট্রাম্প পরিচালনার বিষয়ে শেইনবাউমের মাস্টারক্লাস: সিইও দৃষ্টিভঙ্গি

মাত্র কয়েক মাস আগে, এটি কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল যে ট্রাম্প প্রশাসন মেক্সিকোতে শুল্কের সাথে আঘাত করবে। এখন, প্রতিদিন যে মেক্সিকো মূলত তাদের এড়িয়ে চলে তাদের দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আসে। এই মুহুর্তে, মুডির বিশ্লেষণগুলি অনুমান করে যে মেক্সিকান পণ্যগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকর শুল্কের হার 13.5%, মাত্র কয়েক মাস আগে তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি, তবে অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনও তুলনামূলকভাবে কম। তাহলে কীভাবে মেক্সিকো এতদূর অন্যান্য অনেক দেশকে আঘাত করে শুল্কের ভারী আঘাতগুলি এড়াতে সক্ষম হয়েছে? কীভাবে এমন হতে পারে যে ট্রাম্প কানাডায় শুল্ক বাড়িয়ে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে তাদের পুনঃনির্ধারণ করেছিলেন, মেক্সিকো আবারও মূলত বুলেটটি ছুঁড়ে মারতে সফল হয়েছিল? কী ঘটতে পারে তা ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য বিশ্লেষণ করার জন্য এগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।
আমি নির্বাচিত হওয়ার পরপরই “ক্লাউডিয়া শেইনবাউম কেস স্টাডি” হাইলাইট করেছি। আমি যুক্তি দিয়েছিলাম যে আগামী কয়েক বছর ধরে তিনি বিশ্বের যে কোনও জায়গায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং আকর্ষণীয় নেতৃত্বের কেস স্টাডিজ হবেন। মেক্সিকোয়ের প্রথম মহিলা এবং প্রথম ইহুদি রাষ্ট্রপতি হয়ে ইতিহাস তৈরি করা, তার কাঁধে তার বিশাল ওজন রয়েছে। তিনি প্রায় জিরো-গ্রোথ অর্থনীতির উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, debt ণের বোঝা, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং একটি শক্তিশালী মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছিলেন। তাকে তার পূর্বসূরীদের মায়া ট্রেন, ডস বোকাস অয়েল শোধনাগার এবং দ্রুত বর্ধমান ফেডারেল বাইনস্টার কল্যাণ প্রোগ্রামের মতো ব্যয়বহুল পোষা প্রকল্পগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ তহবিল সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। তার পূর্বসূরীর অধীনে কার্টেল সহিংসতা অবিরত অব্যাহত ছিল। সর্বোপরি, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা উভয় ক্ষেত্রেই নতুন নেতাদের মুখোমুখি হয়েছেন – প্রত্যেকে তাদের নিজের দেশে পরিবর্তনের আদেশের সাথে।
ক্লাউডিয়া শেইনবাউম, একটি কেস স্টাডি: আমাদের সিইওর দৃষ্টিভঙ্গি
আমেরিকা স্পষ্টতই মেক্সিকোয়ের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ছিল। ট্রাম্প এবং তাঁর বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা মাঝে মাঝে তার প্রশাসনের বিরুদ্ধে কার্টেলগুলির সাথে “অসহনীয় জোট” থাকার, কার্টেলগুলি ভয় পেয়ে এবং তাদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু করতে রাজি নন বলে অভিযোগ করেছিলেন। আইসিই কর্মকর্তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেক্সিকান নাগরিকদের ঘিরে রেখেছেন এবং তাদেরকে আটক কেন্দ্রগুলিতে প্রেরণ করেছেন – কিছু এমনকি পূর্ব আফ্রিকার দেশ জিবুতি বা ফ্লোরিডার “অ্যালিগেটর আলকাট্রাজ” আটক কেন্দ্রের একটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতেও প্রেরণ করা হয়েছিল। মার্কিন সরকার সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত নগদ রেমিট্যান্সের উপর 1% কর পাস করেছে, এটি এমন একটি পদক্ষেপ যা মেক্সিকান পরিবারগুলিকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে প্রভাবিত করে। সিআইএ কার্টেলগুলিতে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য মেক্সিকো জুড়ে গোপন ড্রোন অপারেশন পরিচালনা করে চলেছে। বাণিজ্যে, মেক্সিকোয় টমেটো থেকে স্টিল পর্যন্ত সমস্ত কিছুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ করা হয়েছে। ইউএস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম এমনকি শেইনবাউমকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে “সহিংস প্রতিবাদকে উত্সাহিত করার” জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন এবং মেক্সিকান টিভিতে উত্তেজক বিরোধী বিজ্ঞাপন প্রচার করেছেন।
আমি বিশ্বাস করি যে শেইনবাউম এবং তার দল ট্রাম্প দলের সাথে কীভাবে কাজ করবেন সে সম্পর্কে একটি মাস্টারক্লাস রাখছেন। তারা অপমান, অভিযোগ এবং ক্রিয়াকলাপের ব্যারেজের মুখে মার্কিন সম্পর্ককে যেভাবে পরিচালনা করেছে সেভাবে তারা অবিশ্বাস্যভাবে শান্ত, ধৈর্যশীল, পরিমাপ করা, পরিপক্ক এবং পেশাদার হয়েছে। তারা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তার কয়েকটি হাইলাইট:
- শেইনবাউম ট্রাম্পের সাথে সরাসরি মাসে প্রায় একবার ফোন কল করে আসছেন।
- ট্রাম্প মার্কিন বাণিজ্য ও বাণিজ্য কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করার জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে প্রতি কয়েক সপ্তাহে অর্থনীতিমন্ত্রী মার্সেলো ইব্রার্ড ওয়াশিংটনে রয়েছেন।
- ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা যখন মেক্সিকোকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন তখন শেইনবাউমের প্রশাসন স্পষ্টভাবে সরাসরি লড়াই এড়ানোর চেষ্টা করেছে। তারা দৈনিক প্রেস ব্রিফিংয়ে তথ্য এবং ডেটা সহ হুমকি এবং সমালোচনাগুলিতে সাড়া দিয়েছে।
- আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্স অফ মেক্সিকো এবং আমেরিকান সোসাইটি অফ মেক্সিকো এর মতো ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি মার্কিন-মেক্সিকো সম্পর্কের কৌশলগত সুবিধার উপর দৃ ili ়তার সাথে এবং অক্লান্তভাবে জোর দিয়ে তার প্রশাসনকে সমর্থন করেছে: দুটি দেশের সহ-প্রযোজনা ব্যবস্থা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকো দ্বারা নির্মিত পণ্যগুলির দ্বারা তৈরি উল্লেখযোগ্য মূল্য সংযোজন, আন্তঃসংযুক্ত সরবরাহ শৃঙ্খলা ইত্যাদি।
- শেইনবাউম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানিল পাচার হ্রাস করতে, সীমান্তে অভিবাসীদের প্রবাহকে আটকাতে এবং কার্টেলের কার্যকলাপকে ক্র্যাক ডাউন করতে সহায়তা করার জন্য তার সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে তার উপর জোর দিয়েছে। তার প্রশাসন সীমান্তে ১০,০০০ সেনা মোতায়েন করেছে, ২৯ জন কার্টেল নেতাকে বিচারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করেছে এবং এক হাজারেরও বেশি ওষুধ ল্যাব ভেঙে দিয়েছে বা ধ্বংস করেছে। তিনি বারবার জোর দিয়েছেন যে এই সমস্যাগুলির প্রতিটি সমাধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্বের ভূমিকা রয়েছে।
- তার প্রশাসন কানাডা এবং ব্রাজিলের মতো অন্যান্য দেশগুলির সাথে সরাসরি সম্পর্ককে দৃ reasuly ়ভাবে পরামর্শ না দিয়ে যে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুমকির প্রতিক্রিয়া হিসাবে রয়েছে তা জোরদার করার চেষ্টা করেছে
- তার দল দেশে চীনা বিনিয়োগ এবং পণ্য প্রবাহকে রোধে পদক্ষেপ নিয়েছে-শেইন এবং তেমুর কাছ থেকে ছোট-মূল্যবান প্যাকেজগুলিতে করের হার বাড়িয়ে, মার্কিন প্রশাসনের সংবেদনশীলতা প্রদত্ত চীনা অটো সরবরাহকারীদের বিনিয়োগকে উত্সাহিত করে না এবং চীনা জাল পণ্যগুলিকে ক্র্যাক করে।
ট্রাম্প তার বিনিময়ে মেক্সিকোয়ের বিরুদ্ধে কানাডা, ব্রাজিল বা অন্যান্য অসংখ্য দেশের বিরুদ্ধে যে পরিমাণে রয়েছেন, তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেননি। তিনি সম্প্রতি বর্ধিত শুল্কের ন্যায্যতা হিসাবে ফেন্টানেল বাণিজ্যকে উত্সাহিত করার ক্ষেত্রে কানাডার অগ্রগতির অভাবকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তবুও মেক্সিকো থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে আরও ফেন্টানেল আসে। তিনি উদ্বিগ্ন বলে মনে হয় না যে শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য অংশীদারদের উপর শুল্ক রাখার ফলে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে। তাহলে কেন তিনি শেষ পর্যন্ত মেক্সিকোকে অন্যান্য দেশের তুলনায় শুল্কগুলিতে কম কঠোর আচরণ করছেন?
আমার ধারণাটি হ’ল শেইনবাউম আসলে ট্রাম্পের শ্রদ্ধা জিতেছে। তিনি কীভাবে তাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং তার প্রশাসনকে তারা কী চান তা কীভাবে দেবেন তা তিনি বুঝতে পেরেছেন এবং তাদের ঘন ঘন অপমান এবং আক্রমণগুলিতে সরাসরি সাড়া না দেওয়ার সময়। তিনি একই সাথে কিছু অগ্রগতি প্রদর্শন করার সময় কার্টেল সহিংসতা ও মাদক পাচারের দ্রুত সমাধানের চ্যালেঞ্জগুলি ব্যাখ্যা করতে সফল হয়েছেন। লক্ষণীয়ভাবে, তিনি এখনও মেক্সিকান জনগণের আস্থা অর্জনের সময় এটি করতে সক্ষম হয়েছেন – গত সপ্তাহে ৮০%তার সাম্প্রতিক অনুমোদনের রেটিং দ্বারা প্রমাণিত।
‘আক্রমণ হবে না’: ট্রাম্প মার্কিন সামরিক বাহিনীকে কার্টেলকে টার্গেট করার নির্দেশ দেওয়ার পরে শেইনবাউম ডি-এসকেলেটস
অবশ্যই ট্রাম্প আক্ষরিক অর্থে যে কোনও ইস্যুতে যে কোনও মুহুর্তে তার মন পরিবর্তন করতে পারে, তবে আমি মনে করি এখন পর্যন্ত শেইনবাউম খুব কঠিন সময়ে কিছু অশান্ত জলে তার দেশকে চালিত করার ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমী কাজ করেছেন। বলা হচ্ছে, ভবিষ্যতে শুল্ক এড়াতে চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে তার প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করতে হবে এবং ওষুধের প্রবাহ বন্ধ করার অগ্রগতি দেখাতে হবে। আমি তার প্রতি ঘরোয়া নীতিমালার সিদ্ধান্তের সাথে একমত নই, তবে আমি মনে করি তিনি এক টন credit ণের দাবিদার এবং মেক্সিকোয়ের নেতা হিসাবে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা রয়েছে।
ট্র্যাভিস বেম্বেনেক মেক্সিকো নিউজ ডেইলি এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রায় 30 বছর ধরে মেক্সিকোয় বসবাস করছেন, কাজ করছেন বা খেলছেন।