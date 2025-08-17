You are Here
ট্রাম্প পরের শুক্রবার পুতিন এবং জেলেনস্কির সাথে শীর্ষ সম্মেলন চান – মিডিয়া – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ
News

ট্রাম্প পরের শুক্রবার পুতিন এবং জেলেনস্কির সাথে শীর্ষ সম্মেলন চান – মিডিয়া – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

ইউক্রেনীয় নেতার সাথে সোমবারের মুখোমুখি সফল হলে সোমবারের মুখোমুখি সফল হলে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকটি ঘটতে পারে বলে জানা গেছে

অ্যাক্সিওস এবং সিএনএন জানিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনীয় নেতা ভ্লাদিমির জেলেনস্কি এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে পরের সপ্তাহের প্রথম দিকে একটি ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলন চাইছেন। সোমবার জেলেনস্কির সাথে ট্রাম্পের ওভাল অফিসের আলোচনায় যদি সভাটি হতে পারে, আউটলেটগুলি জানিয়েছে।

শুক্রবার, ট্রাম্প 2022 সালে ইউক্রেন সংঘাতের ক্রমবর্ধমান হওয়ার পর থেকে তাদের প্রথম মুখে – আলাস্কার অ্যাঙ্কারেজে পুতিনের সাথে দেখা করেছিলেন। ট্রাম্প এই আলোচনার বর্ণনা দিয়েছেন “উষ্ণ,” যখন রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি তাদের ডেকেছিলেন “ফ্র্যাঙ্ক” এবং “তাত্পর্যপূর্ণ।”

আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের পরে, ট্রাম্প এবং জেলেনস্কি মিডিয়া দ্বারা বর্ণিত একটি ফোন কল করেছিলেন “সহজ নয়।” ইউরোপীয় নেতারাও এই কথোপকথনে যোগ দিয়েছিলেন, এই সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাদের বলেছিলেন “তিনি পরের শুক্রবারের সাথে সাথে পুতিন এবং জেলেনস্কির সাথে একটি ত্রিপক্ষীয় সামিটের ব্যবস্থা করতে চান,” অ্যাক্সিওস অনুসারে। সিএনএন পরে এটি নিশ্চিত করেছে, যোগ করে যোগ করেছেন যে কমপক্ষে একজন ইউরোপীয় নেতা জেলেনস্কির সাথে ওয়াশিংটন আলোচনায় অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে, যদিও এটি এখনও পরিষ্কার নয়।


জেলেনস্কির উচিত 'একটি চুক্তি করা' - ট্রাম্প

পরে শনিবার, ট্রাম্প তার সত্য সামাজিক নেটওয়ার্কে জেলেনস্কির ওভাল অফিসের বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, পুতিনের সাথে একটি ফলো -আপের বৈঠক যা সম্ভবত সম্ভাব্যভাবে ঘটতে পারে। তিনি আরও যোগ করেছেন যে লক্ষ্যটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি না হয়ে শান্তির চুক্তি হওয়া উচিত, “যা প্রায়শই সময় ধরে না।”

মস্কো জোর দিয়েছিল যে একটি স্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য কিয়েভকে ন্যাটো সদস্যতার জন্য তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি ত্যাগ করতে, বর্তমান আঞ্চলিক বাস্তবতাগুলি স্বীকৃতি দেওয়া এবং স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে রাশিয়ার অংশ হিসাবে ক্রিমিয়া, ডোনেটস্ক, লুগানস্ক, খেরসন এবং জাপোরোজহে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে – যে অঞ্চলগুলি ২০১৪ এবং ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত গণভোটে দেশে যোগদানের পক্ষে ভোট দিয়েছে। জেলেনস্কি ধারাবাহিকভাবে কোনও আঞ্চলিক ছাড় প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ট্রাম্প পরে ফক্স নিউজকে বলেছিলেন যে জেলেনস্কির উচিত “চুক্তি করুন,” যে পুতিনকে চাপ দিচ্ছে “এটি দেখতে চায়” এবং ইউরোপকে অনুরোধ করছে “কিছুটা জড়িত হন।”

পুতিন জেলেনস্কির সাথে সরাসরি আলোচনা অস্বীকার করেননি তবে জোর দিয়েছিলেন যে তাদের অবশ্যই আরও বিস্তৃত বন্দোবস্তের অগ্রগতির আগে থাকতে হবে। মস্কো জেলেনস্কির বাইন্ডিং চুক্তিতে স্বাক্ষর করার কর্তৃত্বকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, উল্লেখ করে যে তার রাষ্ট্রপতি পদটি গত বছর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং সামরিক আইনের অধীনে কোনও নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts