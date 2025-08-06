You are Here
ট্রাম্প পরের সপ্তাহে পুতিনের সাথে দেখা করার জন্য উপলব্ধ | ইউক্রেনের যুদ্ধ
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পরের সপ্তাহে ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে দেখা করার জন্য উপলব্ধ, হোয়াইট হাউসের এক সূত্র বুধবার তার দূত রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাতের কয়েক ঘন্টা পরে জানিয়েছে।

নিউ ইয়র্ক টাইমস তিনি জানিয়েছেন যে ট্রাম্প রাশিয়ান নেতার সাথে বৈঠকের পরে পুতিন এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কির সাথে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। খবরে বলা হয়েছে যে এই পরিকল্পনাগুলি বুধবার জেলেনস্কি সহ ইউরোপীয় নেতাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কারোলিন লেভিট বলেছেন, “রাশিয়ানরা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং রাষ্ট্রপতি উভয় রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করতে ইচ্ছুক।”

ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে বৈঠকটি পরের সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে পারে, হোয়াইট হাউসের সূত্র জানিয়েছে। এই সিদ্ধান্তটি রাশিয়ার ইউক্রেনে শান্তি গ্রহণের জন্য বা নতুন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ট্রাম্পের সময়সীমার দু’দিন আগে উত্থিত হয়েছিল।

শান্তির বোধে অগ্রগতির অভাবে পুতিনের সাথে ট্রাম্প ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়েছেন এবং রাশিয়ান পণ্য কেনা দেশগুলিতে ভারী শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন।

হোয়াইট হাউসের সূত্রটি বলেছে যে যদিও পুতিনের সাথে উইটকফের বৈঠকটি ভালভাবে চলেছিল এবং মস্কো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কথোপকথন অব্যাহত রাখতে উদ্বিগ্ন, তবুও ট্রাম্প রাশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বিকাশকারী দেশগুলির বিরুদ্ধে যে মাধ্যমিক নিষেধাজ্ঞাগুলি ঘোষণা করেছিলেন তা এখনও প্রয়োগ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

