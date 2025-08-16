You are Here
ট্রাম্প-পুটিনের বৈঠকটি কালশী এবং পলিমার্কেটের মুখোমুখি বাজারের বিতর্কগুলির উপর নির্ভর করে
রাজনীতিতে এক সপ্তাহ অল্প সময়ের মধ্যে হতে পারে তবে ভবিষ্যদ্বাণী বাজারে এটি অনন্তকাল মনে হতে পারে। আমাদের উদ্বোধনী পূর্বাভাস পালসের ঠিক কয়েক দিন পরে, কালশি এবং পলিমার্কেটের জগত আরও বিতর্ককে উত্সাহিত করতে সক্ষম হয়েছে, এই প্ল্যাটফর্মগুলি বর্তমান ঘটনাগুলিকে পণ্যগুলিতে রূপান্তরিত করতে কতদূর যেতে হবে তা নিয়ে বিতর্ককে তীক্ষ্ণ করে তুলেছে।

গত সপ্তাহে, আমরা ভাইরাল মুহুর্তগুলি দখল করার জন্য এবং তাদেরকে ব্যবসায়ের সুযোগ হিসাবে পুনরায় কল করার জন্য পলিমার্কেটের তপস্যাটি উল্লেখ করেছি – কখনও কখনও স্বাদ বা সময় সম্পর্কে খুব কম বিবেচনা করে। সেই থেকে, প্রবণতাটি কেবল আরও গভীর হয়েছে এবং কালশি তার পায়ের আঙ্গুলগুলি একই ধরণের জলে ডুবিয়ে দিয়েছে বলে মনে হয়। ফলাফলগুলি এই বাজারগুলি জনসাধারণের অনুভূতি স্পষ্ট করছে বা এটি কাজে লাগিয়েছে কিনা তা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ।

আপাতত, তবে, সমস্ত চোখ ট্রেডিং ফ্লোরের পরিবর্তে ভূ -রাজনৈতিক পর্যায়ে স্থির রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে বৈঠকটি সর্বশেষতম ফ্ল্যাশপয়েন্টে পরিণত হয়েছে। কালশি এবং পলিমার্কেট উভয়ই সম্ভাবনা এবং অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে উচ্চ-স্টেক কূটনীতিকে ফ্রেম করতে ব্যস্ত (যেমন আমরা ইরানের সাথে দেখেছি), এমন একটি সম্পর্কের পথচলা করতে আগ্রহী যা বছরের পর বছর ধরে বৈশ্বিক বিষয়গুলিকে রূপ দিতে পারে।

প্রশ্নটি হল যে ব্যবসায়ীরা ভূ -রাজনীতির নাড়িটি ক্যাপচার করছে, বা কেবল তার হৃদস্পন্দন থেকে লাভ করছে কিনা।

এই সপ্তাহের পূর্বাভাস বাজারগুলিতে কী

কালশি

কালশির ব্যবসায়ীরা এই সপ্তাহে ব্যস্ত ছিলেন এবং আলাস্কার ট্রাম্প-পুটিন শীর্ষ সম্মেলনের চেয়ে আর কিছুই মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। প্ল্যাটফর্মে হটেস্ট বেটটি এর উপর প্রায় 98% সুযোগ রাখে দু’জন নেতা হাত কাঁপছেন শনিবারের আগে (16 আগস্ট)। একটি ছোট অঙ্গভঙ্গি, সম্ভবত, তবে পূর্বাভাস বাজারগুলি একটি শিরোনাম ইভেন্টে ম্যাগনিফাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ট্রাম্প এবং পুতিনের 98% সম্ভাবনা দেখানো একটি কালশি বাজার 16 ই আগস্ট, 2025 এর আগে হাত কাঁপছে। লাইন চার্টটি 11 আগস্ট থেকে 15 আগস্ট পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে উঠে পড়ছে।ট্রাম্প এবং পুতিনের 98% সম্ভাবনা দেখানো একটি কালশি বাজার 16 ই আগস্ট, 2025 এর আগে হাত কাঁপছে। লাইন চার্টটি 11 আগস্ট থেকে 15 আগস্ট পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে উঠে পড়ছে।
প্রায় নিশ্চিত: কালশি 98% সুযোগ দেয় ট্রাম্প এবং পুতিন 16 ই আগস্টের আগে হাত মিলিয়ে দেবেন। ক্রেডিট: কালশি

তারপরে ট্রাম্পের সাথে ট্রাম্পে যোগ দেবেন এমন অনুমানের খেলাটি এসেছিল। সপ্তাহের প্রথম দিকে, সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ মার্কো রুবিও একটি লকের মতো লাগছিল, 92%এ ট্রেডিং। মিডউইকের দ্বারা, যদিও হাইপটি স্থানান্তরিত হয়েছিল। তার প্রতিকূলতাগুলি ভেঙে পড়েছিল, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস আরোহণ করেছিলেন এবং ট্রাম্পের দীর্ঘকালীন গল্ফিং অংশীদার এবং ‘পুতিন হুইস্পেরার’ স্টিভ উইটকফ হঠাৎ ইনসাইডারের বাছাইয়ের মতো লাগছিল।

শুক্রবারের মধ্যে, বাজারটি আবার পরিণত হয়েছিল, এবার ইউক্রেনের উপর কঠোর নাকের আলোচনার বিষয়ে বকবককে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসথকে 75৫%এ সমর্থন করে।

কালশি মার্কেটের গ্রাফিক পিট হেগসেথ, জেডি ভ্যানস এবং করোলিন লেভিটের আলাস্কায় ট্রাম্প এবং পুতিনের সভায় অংশ নিয়ে সম্ভাবনা দেখায়। 11 থেকে 15 আগস্ট পর্যন্ত একটি টাইমলাইন চার্টের পাশাপাশি হেগসথের প্রতিকূলতা 75%এ বেড়ে 75%এবং লেভিট 34%এ।কালশি মার্কেটের গ্রাফিক পিট হেগসেথ, জেডি ভ্যানস এবং করোলিন লেভিটের আলাস্কায় ট্রাম্প এবং পুতিনের সভায় অংশ নিয়ে সম্ভাবনা দেখায়। 11 থেকে 15 আগস্ট পর্যন্ত একটি টাইমলাইন চার্টের পাশাপাশি হেগসথের প্রতিকূলতা 75%এ বেড়ে 75%এবং লেভিট 34%এ।
পরিবর্তনগুলি বদলে: আলাস্কা সামিট মার্কেটে ভ্যানস এবং লেভিট ট্রেইল যখন হেগসেথ বাড়ছে। ক্রেডিট: কালশি

অবশ্যই, পূর্বাভাস বাজারগুলি অস্থিরতা পছন্দ করে তবে বাস্তবতা তাদের সাথে ধরা পড়ে। চূড়ান্ত প্রতিনিধি দলটি এখন নিশ্চিত হয়েছে: রুবিও, ভ্যানস, উইটকফ, হেগসেথ এবং ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট। সমস্ত সপ্তাহের নাটকের জন্য, বেটাররা পুরোপুরি ভুল ছিল না, তারা কীভাবে সেখানে পৌঁছেছিল তার মধ্যে কিছুটা ব্যয়বহুল।

এটি কেবল ভূ -রাজনীতি ছিল না যা এই সপ্তাহে বাজারগুলি অনুমান করেছিল। জেরোম পাওয়েলকে তার মেয়াদে একবার সফল করবে বলে কলশিও বাজির সাথে জ্বলজ্বল করে খাওয়ানো চেয়ার পরের বছর শেষ হবে। কথোপকথনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সর্বশেষ নামটি হলেন জেফারিজের চিফ মার্কেট স্ট্র্যাটেজিস্ট ডেভিড জার্ভোস।

ওয়ালার, হাসেট এবং ওয়ারশ নেতৃত্বে কলশীর উপর খাওয়ানো চেয়ার জল্পনা উত্তাপ। ক্রেডিট: কালশি

বুধবার, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ১১ জন প্রতিযোগীর বিস্তৃত ক্ষেত্রকে ওজন করছেন বলে খবর প্রকাশিত হওয়ার পরে তার প্রতিকূলতা লাফিয়ে 15% এ দাঁড়িয়েছে। তালিকায় এখন জার্ভোস, প্রাক্তন ফেডের গভর্নর ল্যারি লিন্ডসে এবং গ্লোবাল ফিক্সড আয়ের জন্য ব্ল্যাকরকের চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার রিক রিডার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একটি সংক্ষিপ্ত প্রসারিতের জন্য, জার্ভোস এমনকি এককালীন প্রিয় কেভিন ওয়ার্সকে আউট করেছিলেন, ব্যবসায়ীরা তাকে ওয়ারশের 14% বনাম 17% সুযোগ দিয়েছেন।

ফ্রন্টরনার, যদিও ফেডের গভর্নর ক্রিস ওয়ালার রয়েছেন, 30%স্থির রয়েছেন। জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের পরিচালক কেভিন হাসেট 21%এ দ্বিতীয় স্থানে বসে আছেন। গত সপ্তাহে সিএনবিসির একটি সাক্ষাত্কারের সময় ট্রাম্প “কেভিন্স” এর প্রশংসা করার পরে হাসেট এবং ওয়ার্স উভয়ই তাদের প্রতিকূলতা লাফিয়ে দেখেছিল এবং তাদেরকে “খুব ভাল” বলে অভিহিত করেছে।

যদি ট্রাম্প-পুটিন হ্যান্ডশেক এবং ফেড চেয়ার সুইপস্টেকগুলি কলশিকে ব্যস্ত রাখে, বুধবার একটি তীব্র বিতর্ক এনেছে। প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে বেসবল তারকা শোহেই ওহতানিকে গ্রেপ্তার করা হবে কিনা তা নিয়ে প্ল্যাটফর্মটি সংক্ষেপে একটি বাজার তালিকাভুক্ত করেছে। বিকেলে বা সন্ধ্যা নাগাদ বাজারটি সাইট থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়।

সময়টি ওহতানি এবং তার এজেন্টকে হাওয়াইয়ের একটি রিয়েল এস্টেট চুক্তির বিরুদ্ধে মামলা করার বিষয়ে শিরোনামগুলির জন্য হাঁটু-ঝাঁকুনির প্রতিক্রিয়ার পরামর্শ দিয়েছে। অবশ্যই ধরাটি হ’ল মামলাটি নাগরিক, অপরাধী নয়। এটি বিভ্রান্তিকর এবং প্রদাহজনক উভয়ই “গ্রেপ্তার” তৈরি করেছে। ইউআরএল যা একবার বাজারকে হোস্ট করেছিল তা আর কাজ করে না, তবে কালশি পর্যবেক্ষকরা দ্রুত তার অস্তিত্বকে পতাকাঙ্কিত করেছিল।

এমনকি অন্য বাজি, হাওয়াই সার্কিট কোর্ট ওহতানি এবং তার এজেন্টের সাথে মামলা মোকদ্দমাতে পাশে থাকবে কিনা তা নিয়েও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বলে মনে হয়। উভয় চুক্তি কালশির অধীনে পড়েছিল “স্ব-প্রত্যয়িত“বিভাগগুলি, এক্ষেত্রে” কেসউইন “এবং” গ্রেপ্তার “, যা কোনও নিউজ স্টোরি ভেঙে যায় তখন দ্রুত পোস্টের অনুমতি দেয়।

কালশি এর আগে বিতর্কিত তালিকার চারপাশে টিপটোর করেছেন। এটি ডাব্লুএনবিএ গেমসে যৌন খেলনা নিক্ষেপ করার মতো বেটস এর মতো আরও ভয়াবহ ভাড়া থেকে দূরে ছিল, তবে ইউনাইটেডহেলথের সিইওকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির ভাগ্যে একটি বাজার পোস্ট করার জন্য এই বছরের শুরুর দিকে তাপ লাগল। ওহতানি পর্বটি পরামর্শ দেয় যে, রক্ষণাবেক্ষণ সত্ত্বেও, কালশি এখনও রিয়েল টাইমে স্বাদ এবং দায়বদ্ধতার সীমানা অনুভব করছেন।

পলিমার্কেট

পলিমার্কেট, কখনই ওভার-অ্যানালাইসিসের সুযোগ মিস করবেন না, ট্রাম্প-পুটিন শীর্ষ সম্মেলনকে কামড়ের আকারের বাজিতে ফেলেছেন। তারা করবে হাত কাঁপুন? তারা কি অপমান বাণিজ্য করবে? কতক্ষণ হতে পারে হ্যান্ডশেক দীর্ঘ? এটি কোনও ভেগাস প্রপ বাজির চেয়ে কম কূটনৈতিক শীর্ষ সম্মেলন।

শুক্রবার পর্যন্ত, ব্যবসায়ীরা প্রায় নিশ্চিত ছিল, 95%, হাতগুলি তালি দেবে। আসল ক্রিয়াটি পাশের বাজারে এসেছিল। বেটাররা 71১ ডলার সুযোগ দিয়েছিল যে ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে কথা বলবেন এবং ঠিক ততটাই তিনি নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলি ঝুঁকবেন। এমনকি জো বিডেন, যিনি আলাস্কার কাছে কোথাও নেই, কোনওভাবেই বাজি স্লিপগুলিতে একটি সম্ভাব্য ক্যামিও হিসাবে শেষ হয়েছিল।

পলিমার্কেট আজকাল কেবল বাজার চালাচ্ছে না, এটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরালতার তাড়াও করছে। গত সপ্তাহে দু’বার, এর এক্স/টুইটার অ্যাকাউন্টগুলি এমন জিনিস পোস্ট করেছে যা কেবল সত্য ছিল না। সর্বাধিক কুখ্যাত ছিল তার স্পোর্টস অ্যাকাউন্টের একটি পোস্ট যা ঘোষণা করে:

“ব্রেকিং: ডিলডো নিক্ষেপকারীদের ক্র্যাক করার প্রয়াসে আজ রাতের ডাব্লুএনবিএ গেমের জন্য ‘কোনও ব্যাগ নীতি’ প্রয়োগ করা হয়নি।”

এক্স এর মেট্রিক অনুসারে এই টুইটটি 43 মিলিয়নেরও বেশি ভিউ সংগ্রহ করেছে, তবে একটি সমস্যা ছিল: নীতিটির অস্তিত্ব নেই। কোনও নিউজ আউটলেট এটি জানায় না, কোনও লীগের ঘোষণা এটিকে সমর্থন করে না, এবং যখন ইয়াহু স্পোর্টস এবং স্পোর্টিং নিউজ বিষয়টি সন্ধান করে, তারা দাবিটিকে সরাসরি ডিবান করে টুকরো প্রকাশ করেছিল। ফ্রন্ট অফিসের স্পোর্টসের একজন প্রতিবেদক এমনকি গোল্ডেন স্টেট ভালকিরিগুলির সাথে নিশ্চিত করেছেন যে সেই রাতের খেলায় ব্যাগ নীতিতে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি।

পর্বটি পলিমার্কেটের চলমান স্থিরকরণের একটি অংশ যা ডিলডোসের উদ্ভট প্রবণতা ডাব্লুএনবিএ কোর্টে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, এটি একটি দর্শনীয় স্থান এটি একটি বাজি লাইনে পরিণত হয়েছে। কেন এমন একটি সংস্থা যা নিজেকে “হিসাবে নিজেকে টেনে তোলেসত্য মেশিন”নকল ব্যাগ নিষেধাজ্ঞাগুলি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এতটাই দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ এবং সেক্স খেলনাগুলি রাজস্ব স্ট্রিমগুলিতে উড়ন্ত যে কারও অনুমান।

