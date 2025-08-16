You are Here
ট্রাম্প-পুটিন আলাস্কার ইউক্রেনের বিষয়ে কথা বলার পরে কোনও চুক্তি এবং কোনও উত্তর নেই
ট্রাম্প-পুটিন আলাস্কার ইউক্রেনের বিষয়ে কথা বলার পরে কোনও চুক্তি এবং কোনও উত্তর নেই

ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার উত্তরগুলির চেয়ে আরও বেশি প্রশ্ন রেখেছিলেন কারণ তিনি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে তার উচ্চ-স্তরের শীর্ষ সম্মেলনে “দুর্দান্ত অগ্রগতি” দাবি করেছিলেন তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটাতে কোনও চুক্তি হয়নি।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এটি এখন ভলোডিমির জেলেনস্কিয়ের উপর “এটি সম্পন্ন করার” জন্য এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি এবং পুতিনের মধ্যে একটি সভা স্থাপন করা হবে, যেখানে ট্রাম্প অংশ নিতে পারেন।

আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমাদের একটি অত্যন্ত উত্পাদনশীল সভা ছিল এবং অনেক পয়েন্টের সাথে একমত হয়েছিল।”

“এখানে খুব কমই বাকি রয়েছে। কিছু কিছু তা তাত্পর্যপূর্ণ নয় One একটি সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ তবে আমাদের সেখানে যাওয়ার খুব ভাল সুযোগ রয়েছে।”

তিনি সতর্ক করেছিলেন: “কোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই।”

এই দুই নেতা একে অপরের প্রশংসা শোভিত করেছিলেন-পুতিন ট্রাম্পের এই মতামতকে সমর্থন করেছিলেন যে ট্রাম্প ২০২০ সালের নির্বাচন জিতলে যুদ্ধ কখনই শুরু হত না-তবে প্রায় তিন ঘণ্টার বৈঠকের কোনও বিবরণ দেয়নি এবং সাংবাদিকদের কাছ থেকে কোনও প্রশ্নই নেননি।

পুতিন একজন দোভাষীর মাধ্যমে কথা বললে ইউক্রেনের উপর ট্রাম্পের প্রচেষ্টাকে “মূল্যবান” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এই দুই নেতা “একটি বোঝাপড়া” ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি ইউরোপকে “কাজগুলিতে কোনও রেঞ্চ নিক্ষেপ না করার” জন্য এবং এটি টর্পেডো করার জন্য “ব্যাকরুম লেনদেনগুলি ব্যবহার না করার” আহ্বান জানিয়েছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিন টক, শুক্রবার, 15 আগস্ট, 2025, আলাস্কার যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে। (এপি ফটো/জুলিয়া ডেমারি নিখিনসন)
ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিন টক, শুক্রবার, 15 আগস্ট, 2025, আলাস্কার যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে। (এপি ফটো/জুলিয়া ডেমারি নিখিনসন)

পুতিন বলেছিলেন যে তিনি একমত হয়েছিলেন যে ইউক্রেনের সুরক্ষার নিশ্চয়তা অবশ্যই গ্যারান্টিযুক্ত হতে হবে – তবে আরও বলেছিলেন যে সংঘাতের “মূল কারণগুলি” সমাধান করতে হবে। এই “মূল কারণগুলি” এর আগে ইউক্রেনের ন্যাটো সদস্যতার আনুষ্ঠানিক ত্যাগের পাশাপাশি এর “ডেনিজিফিকেশন” – এর একটি অস্পষ্ট দাবি যা জেলেনস্কিয়কে অপসারণের জন্য অনুশীলনে পরিমাণের একটি অস্পষ্ট সেট অন্তর্ভুক্ত করেছে।

জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় মিত্ররা ট্রাম্পের দেহের ভাষা এবং পুতিনের প্রতি মধুর মনোভাব দেখে শঙ্কিত হতে পারে, যাকে তিনি আলাস্কা বিমান বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে উষ্ণভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং “দ্য বিস্ট” নামে পরিচিত রাষ্ট্রপতি লিমুজিনে চড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন: “আমরা আজ সত্যিই কিছু দুর্দান্ত অগ্রগতি করেছি। ভ্লাদিমিরের সাথে – রাষ্ট্রপতি পুতিনের সাথে আমার সবসময়ই দুর্দান্ত সম্পর্ক ছিল।” প্রেস কনফারেন্স শেষ হওয়ার সাথে সাথে পুতিন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তাদের পরবর্তী সভাটি মস্কোতে হতে পারে এবং কয়েক ডজন সাংবাদিক নিরর্থক প্রশ্নে চিৎকার করেছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যিনি সাধারণত কখনও কোনও ফ্রি হুইলিং সংবাদ সম্মেলনে প্রতিহত করতে পারেন না, তাদের কোনও উত্তর না দিয়েই মঞ্চ ত্যাগ করেন।

তবে কনজারভেটিভ ফক্স নিউজ নেটওয়ার্কের হোস্ট শান হ্যানিটিকে দেওয়া একটি সাক্ষাত্কারে তিনি বিস্তৃত করেছিলেন, তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে বলটি ইউক্রেনের আদালতে ছিল। “এখন এটি সম্পন্ন করা রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির উপর নির্ভর করে এবং আমি ইউরোপীয় দেশগুলিও বলব – তাদের কিছুটা জড়িত থাকতে হবে।

“তারা এখন রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি এবং রাষ্ট্রপতি পুতিন এবং আমার মধ্যে আমার মধ্যে একটি সভা স্থাপন করতে যাচ্ছেন। আমি এটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি নি। আমি সেখানে থাকতে চাই না তবে আমি নিশ্চিত করতে চাই যে এটি সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি সম্পন্ন করার আমাদের বেশ ভাল সম্ভাবনা রয়েছে।”

আলাস্কার অ্যাংরেজের উপকণ্ঠে শীতল যুদ্ধ-যুগের বিমান বাহিনীর ঘাঁটি যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে স্থানীয় সময় সকাল ১১.০৮ টায় এই দুই নেতা তাদের বিমানগুলি নামিয়ে দিয়েছিলেন।

এরপরে বন্ধুত্বপূর্ণ, স্পর্শকাতর দেহের ভাষা যা ফেব্রুয়ারিতে ওভাল অফিসে ট্রাম্পের জেলেনস্কির শেকডাউন জেলেনস্কির শেকডাউনের এক চূড়ান্ত বিপরীতে প্রস্তাব করেছিল।

ট্রাম্প এবং পুতিন লাল কার্পেটগুলিতে হেঁটেছিলেন যা তাদের নিজ নিজ বিমানগুলিতে গড়িয়ে পড়েছিল এবং সেখানে দেখা হয়েছিল যেখানে কার্পেটগুলি একটি টিতে এসেছিল, ট্রাম্প প্রথমে পৌঁছেছিলেন এবং পুতিনের কাছে যাওয়ার সাথে সাথে হাততালি দিয়েছিলেন।

পুরুষরা একটি উষ্ণ হ্যান্ডশেক ভাগ করে নিয়েছিল এবং যা কিছু হালকা হৃদয়যুক্ত ব্যানার বলে মনে হয়েছিল। ট্রাম্প পুতিনকে বাহুতে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ট্যাপ দিয়েছেন। তাদের হাত এখনও তালি দেওয়ার সময় পুতিন গ্রিন করে আকাশের দিকে ইশারা করল।

ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিনকে শুক্রবার, 15 আগস্ট, 2025, আলাস্কার যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। (এপি ফটো/জুলিয়া ডেমারি নিখিনসন)
ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিনকে শুক্রবার, 15 আগস্ট, 2025, আলাস্কার যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। (এপি ফটো/জুলিয়া ডেমারি নিখিনসন)

ট্রাম্প এবং পুতিন গণমাধ্যমের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তবে চিৎকার করা প্রশ্নের জবাব দেননি: “রাষ্ট্রপতি পুতিন, আপনি কি বেসামরিক লোকদের হত্যা বন্ধ করবেন?” রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি, যিনি আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত দ্বারা চেয়েছিলেন, তিনি সঙ্কুচিত হয়ে হাজির হন।

পুতিন তখন প্রেসিডেন্ট লিমুজিনে ট্রাম্পের সাথে যোগ দিয়েছিলেন – মিত্র ও বিরোধীদের জন্য একইভাবে এক বিরল সুযোগ – এবং গ্লির সাথে হাসতে হাসতে দেখা যেতে পারে।

এরপরে পুরুষরা তাদের নিজ নিজ প্রতিনিধিদের সাথে একটি সম্মেলন কক্ষে একসাথে বসেছিলেন, একটি নীল পটভূমির সামনে পাশে বসে ছিলেন যাতে “শান্তি অনুসরণ করা” শব্দটি বেশ কয়েকবার মুদ্রিত হয়েছিল। ট্রাম্পের সেক্রেটারি অফ সেক্রেটারি, মার্কো রুবিও এবং বিশেষ রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফ এবং পুতিন তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এবং বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উশাকভের সাথে যোগ দিয়েছিলেন।

