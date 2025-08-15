You are Here
ট্রাম্প-পুটিন আলাস্কার সভা ব্যর্থ হয়েছিল তবে এখনও চেষ্টা করার মতো ছিল

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে এক দশকের প্রথমবারের মতো মার্কিন মাটিতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রচুর ঝাঁকুনি আঁকেন, একটি রেড কার্পেট, একটি উজ্জ্বল “আলাস্কা 2025” চিহ্ন এবং একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলন দিয়ে সম্পূর্ণ। এটি আগে থেকেই রাশিয়ান নেতার কাছ থেকে সামান্যই পাওয়া সত্ত্বেও, ইউক্রেনীয়দের হত্যা চালিয়ে যাওয়ার এবং তাদের অঞ্চলটি দখল করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন যদি শীর্ষ সম্মেলনটি ঠিক তার পথে না যায়।

এবং শুক্রবার অনুষ্ঠিত দুই নেতা সংবাদ সম্মেলনে দ্রুত স্পষ্ট হয়ে উঠল, ট্রাম্প তার প্রত্যাশিত ন্যূনতমের চেয়ে কম নিয়ে এসেছিলেন, যা একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি ছিল। ট্রাম্পের প্রতি পুতিনের করুণাময় কথা সত্ত্বেও – এবং ট্রাম্পের তাকে “চমত্কার” অংশীদার হিসাবে বর্ণনা করা সত্ত্বেও – রাশিয়ান তার মৌলিক অবস্থানের কোনও ভিত্তি দেয়নি যে ইউক্রেন রাশিয়ান অঞ্চল এবং তিনি আপস করবেন না।

ট্রাম্প তবুও তার সেরা স্পিন রেখেছিলেন। ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমরা সেখানে যাইনি, তবে আমাদের সেখানে যাওয়ার খুব ভাল সুযোগ রয়েছে,” ট্রাম্প বলেছিলেন যে আলোচনাটি “অত্যন্ত উত্পাদনশীল” এবং “অনেক পয়েন্টের সাথে সম্মত হয়েছিল।” তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে “সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ” এমন কোনও একটিতে কোনও অগ্রগতি হয়নি যা ইউক্রেনের যুদ্ধবিরতি হতে পারে। দু’জন প্রশ্ন না নিয়ে সংবাদ সম্মেলন থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

“কোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই,” ট্রাম্প তাঁর ক্যারিয়ার দীর্ঘ দর্শনকে “চুক্তির শিল্প” এর অনুমিত মাস্টার হিসাবে পুনরুদ্ধার করে বলেছিলেন।

এটি কোনও উপকারে আসে নি, আগে কোনও ইঙ্গিত না পেয়ে যে কোনও ছাড় পাবে না, ট্রাম্প প্রথম স্থানে শীর্ষ সম্মেলনে রাজি হন। সাধারণত, উভয় পক্ষের আপস করার যুক্তিসঙ্গত ইঙ্গিত থাকলে এই জাতীয় উচ্চ-স্টেক সভাগুলি কেবল তখনই সাজানো হয়। তবে ট্রাম্প শুক্রবার আলাস্কায় পরবর্তীকালের আগমনে এক গ্রিনিং পুতিনের সাথে প্রশংসা ও চ্যাট করে প্রত্যাশা উত্থাপন করেছিলেন। তারপরে তিনি পুতিনকে একটি ব্যক্তিগত আড্ডার জন্য তার প্রেসিডেন্ট লিমুজিনে আমন্ত্রণ জানান।

এটি ছিল প্রধান বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে একটি শীর্ষ সম্মেলনে প্রায় শোনা যায় না। তবুও, ট্রাম্প পুতিনকে এ জাতীয় অপটিক্স মঞ্জুর করার জন্য আরও অনেক সমালোচনা করবেন – যিনি যুদ্ধের সময় অগণিত নৃশংসতা করার জন্য যুদ্ধাপরাধী হিসাবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, তিনি অপ্রত্যাশিত শুরু করেছিলেন – এর বিনিময়ে কিছুই ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে, পুতিন এই দাবি করে ট্রাম্পের অহংকারে খেলতে আগ্রহী বলে মনে হয়েছিল, যেমন ট্রাম্প প্রায়শই কোনও প্রমাণ ছাড়াই বলেছিলেন, রাশিয়া কখনই ইউক্রেন আক্রমণ করতে পারত না ট্রাম্পের ছিল, এবং তার পূর্বসূরি জো বিডেন নয়, ২০২২ সালে রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

“আজ, যখন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বলছিলেন যে তিনি যদি তখন রাষ্ট্রপতি হন তবে কোনও যুদ্ধ হবে না, এবং আমি নিশ্চিত যে এটি সত্যই হবে। আমি এটি নিশ্চিত করতে পারি।”

হোয়াইট হাউস থেকে বুনো মিশ্রিত সংকেত দ্বারা শুরু থেকেই শীর্ষ সম্মেলনটি ধ্বংস হয়ে গেছে। ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি পুতিনের “বুলশিট” থেকে বিরক্ত হয়েছিলেন তার কয়েক সপ্তাহ পরে এই বৈঠকটি ঘটেছিল। “তিনি সারাক্ষণ খুব সুন্দর, তবে এটি অর্থহীন হয়ে উঠেছে,” ট্রাম্প জুলাইয়ে। এবং শীর্ষ সম্মেলনের সপ্তাহটি শুরু হওয়ার সাথে সাথে ট্রাম্প ইঙ্গিত করেছিলেন যে তিনি রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে “কিছু জমি অদলবদল” তদারকি করবেন-তখনই ইউরোপীয় নেতাদের বলতে হবে যে তিনি যা চেয়েছিলেন তা হ’ল যুদ্ধবিরতি এবং অঞ্চলটির কোনও বিভাগকে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভোলডাইমির জেলেনস্কির আগমনের অপেক্ষায় থাকতে হবে। যদিও জেলেনস্কির নিজস্ব আলোচনার অবস্থানটিও হ’ল যুদ্ধবিরতি অবশ্যই প্রথমে আসতে হবে, তাকে আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

দুই নেতা ভবিষ্যতের আলোচনার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে রেখেছিলেন। এবং অনেক বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে পুতিনের সমাধানের কোনও আশা ছাড়াই তিন বছরেরও বেশি ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু করার পরে এবং ইউক্রেন এক পর্যায়ে হেরে যাওয়ার সম্ভাবনার মুখোমুখি হওয়ার পরে তিন বছরেরও বেশি ভয়াবহ যুদ্ধের পরে একরকম কূটনীতি চেষ্টা করার দীর্ঘ সময় এসেছে। উল্লেখ করার মতো নয়, বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীলতা ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথে মস্কো এবং পশ্চিমের মধ্যে অবিরাম পারমাণবিক চুল-ট্রিগার উত্তেজনা।

“আপনি যদি এক বছর আগে স্মরণ করতে পারেন, ওয়াশিংটন ইউক্রেনের যুদ্ধে কূটনৈতিক বন্দোবস্তকে কীভাবে ফ্যাশন করা উচিত তা নিয়ে কোনও বিতর্ককে সত্যই অনুমতি দেয়নি,” সিআইএর রাশিয়া বিশ্লেষণের প্রাক্তন প্রধান জর্জ বিবে বলেছেন, যিনি এখন কুইন্সি ইনস্টিটিউটে রয়েছেন। “এটাই ছিল অ্যানথেমা। এখন আমরা কমপক্ষে এটির বিষয়ে কথা বলছি। এর একটি অংশ হ’ল ট্রাম্প এই ধরণের আলোচনা সম্ভব করেছেন। এর একটি অংশ আমরা এমন একটি বাস্তবতা স্বীকার করছি যে ইউক্রেনীয়রা রাশিয়ানদের হতাশার যুদ্ধে ছাড়িয়ে যাচ্ছে না।”

বিবি এবং অন্যান্য বিদেশী-নীতি বিশেষজ্ঞরা মাঝে মাঝে ট্রাম্পের পূর্বসূরি, রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের সমালোচনা করেছিলেন, যিনি সকলেই বারবার বলেছিলেন যে যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় ছিল বলে পুতিনের সাথে আলোচনার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

তবে একটি অব্যাহত অচলাবস্থার অর্থ এই হতে পারে যে ট্রাম্প এই উচ্চ-স্টেকস সভা থেকে অপমানিত এবং অকার্যকর দেখাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, যদি তিনি ইউক্রেনীয় সম্মতি বা ইউরোপীয় সহযোগিতা ব্যতীত পুতিনের যে কোনও দাবির কাছে মাথা নত করেন তবে ট্রাম্প নিঃসন্দেহে ১৯৩৮ সালে মিউনিখের নেভিল চেম্বারলাইনের সাথে তুলনা করার আমন্ত্রণ জানাবেন – যখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাডলফ হিটলারের কাছে ছিলেন, বা ১৯৪৫ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টে ছিলেন, জাল্টে সামিটের সাথে জড়িত ছিলেন। ইউরোপের বিভাজনের জন্য দাবি, এবং এটিতে দু’মাস পরে রুজভেল্ট মারা গিয়েছিল।)

তবুও এটি লক্ষ করাও গুরুত্বপূর্ণ যে এই মুহূর্তটি মিউনিখ বা ইয়াল্টা উভয়কেই ঝুঁকির মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। হিটলারের বিপরীতে, একটি খারাপভাবে দুর্বল পুতিন পশ্চিম ইউরোপে পদযাত্রা করতে চলেছে না – এবং একটি ইউনাইটেড ন্যাটোকে অতিক্রম করতে পারে না – বা এমনকি বেশিরভাগ ইউক্রেনের উপর নিয়ন্ত্রণ দাবি করে, পূর্বের প্রাক্তন ব্লক দেশগুলির তুলনায় অনেক কম। পুতিন ইতিমধ্যে বহুবার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি ক্রিমিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে সন্তুষ্ট হবেন, যা তিনি ২০১৪ সালে সামান্য পশ্চিমা প্রতিবাদে যুক্ত করেছিলেন, পাশাপাশি ইউক্রেনের পূর্ব অংশগুলিও তিনি এখন কঠোরভাবে ধরে রেখেছেন।

সম্ভবত আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের সর্বোত্তম সম্ভাব্য ফলাফলটি বর্তমান সামনের লাইনে দীর্ঘায়িত যুদ্ধবিরতি ছিল, আঞ্চলিক প্রশ্নগুলি অবহেলায় রেখে গেছে-সম্ভবত কয়েক দশক ধরেও। ভবিষ্যতের একটি মডেল উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে অমীমাংসিত যুদ্ধবিধি হতে পারে। আরেকজন ইস্রায়েলের ডি ফ্যাক্টোর মতো দখল করা ইউক্রেনের রাশিয়া ডি ফ্যাক্টো নিয়ন্ত্রণ মঞ্জুর করতে জড়িত থাকতে পারে – তবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নয় – পশ্চিম তীরের রুলে। এই ধারণাটি ট্রাম্পের রাষ্ট্রদূতের মধ্যে আলোচনায় উত্থাপিত হয়েছিল বলে জানা গেছে স্টিভ উইটকফ এবং তার রাশিয়ান সহযোগীরা, অনুযায়ী কাছে লন্ডনের টাইমস। তবে উভয় পক্ষই স্পষ্টতই এই ধারণাগুলি নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে কোথাও পায়নি।

ভবিষ্যতে ঝুলন্ত ট্রাম্পের পুতিনের সাথে সত্যিকারের শক্ত হওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এটি জুলাই 2018 সালে হেলসিঙ্কিতে তাদের কুখ্যাত প্রথম আনুষ্ঠানিক শীর্ষ সম্মেলনের তারিখ, যখন ট্রাম্প তার নিজস্ব গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ২০১ US সালের মার্কিন নির্বাচনে (যা নথিভুক্ত করা হয়েছে) রাশিয়ান হস্তক্ষেপকে অস্বীকার করে পুতিনের অস্বীকারকে রক্ষা করেছিলেন। রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে, ট্রাম্প পুতিনের সাথে বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত সভা করেছিলেন এবং প্রায়শই তাঁর জন্য প্রশংসা প্রকাশ করেছিলেন। রাশিয়ান রাষ্ট্রপতির ইউক্রেনে আক্রমণ করার ঠিক আগে ট্রাম্প প্রশংসিত পুতিন তার আগ্রাসনের জন্য। “আমি বলেছিলাম, ‘এটি প্রতিভা,'” ট্রাম্প 22 ফেব্রুয়ারি, 2022-এ একটি ডানপন্থী রেডিও প্রোগ্রামকে বলেছিলেন।

তাঁর দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রথম দিকে, ট্রাম্প প্রকাশ্যে জেলেনস্কিকে অপমান করেছিলেন; তিনি হোয়াইট হাউসের একটি সভায় বারবার তাঁর উপর কথা বলেছিলেন এবং পুতিনের আগ্রাসনের জন্য তাকে দোষ দিয়েছেন।

তবে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, পুতিনের অব্যাহত আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ট্রাম্প নাটকীয়ভাবে পথ সরিয়ে নিয়েছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি রাশিয়ার তেল ও গ্যাস কিনে এমন দেশগুলিতে তথাকথিত মাধ্যমিক নিষেধাজ্ঞাগুলি চাপিয়ে দিতে পারেন-এমন একটি পদক্ষেপ যা রাশিয়ার ইতিমধ্যে বিভক্ত অর্থনীতিতে ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হতে পারে। আগস্টের শুরুর দিকে, ট্রাম্প রাশিয়ার কাছ থেকে তেল ও অস্ত্র কেনার জন্য ভারতে আমাদের শুল্ক দ্বিগুণ করেছিলেন এবং বুধবার তিনি মস্কো যদি শান্তি চুক্তিতে রাজি না হন তবে তিনি “গুরুতর পরিণতি” সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।

এই শীর্ষ সম্মেলনটি পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এই জাতীয় কোনও চুক্তি স্বল্পমেয়াদে অসম্ভব। কয়েকজন কূটনীতিক-এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, জেলেনস্কি এবং তার শীর্ষ কর্মকর্তারা-যে পুতিন ইউক্রেনীয় ভূখণ্ডের স্থায়ী অনুদান না দিয়ে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ করবেন। এবং এটি একটি ছাড় জেলেনস্কি বলেছেন যে তিনি তৈরি করতে রাজি নন, বিশেষত ন্যাটো সদস্যতার কোনও গ্যারান্টি বা মার্কিন বা ইউরোপীয় সুরক্ষা বাহিনীর ব্যাকআপ ছাড়াই। যেহেতু তিনি দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ার আগে, ট্রাম্প রয়েছে প্রস্তাবিত যে তিনি ইউক্রেনকে ন্যাটোতে গ্রহণ করবেন না।

চলমান যুদ্ধটি পশ্চিমা গোলার্ধের প্রায় সমস্ত কিছু ধরে রেখেছে – বিশেষত, ওয়াশিংটন এবং মস্কোর মধ্যে নতুন কৌশলগত অস্ত্রের আলোচনার যে কোনও সম্ভাবনা রয়েছে। এটি এমন এক সময়ে আসে যখন উভয় পক্ষই তাদের পারমাণবিক অস্ত্রাগারকে আধুনিকীকরণ করছে; হাইপারসোনিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলির মতো আরও অনেক পরিশীলিত অস্ত্র বিকাশ করা; এবং অল্প বা কোনও নিয়ন্ত্রণের সাথে ক্রমবর্ধমান স্বায়ত্তশাসিত সিস্টেমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সংহত করা।

রাষ্ট্রপতি হিসাবে, ট্রাম্প মাঝে মাঝে যে কোনও খারাপ চুক্তি বলে মনে করেছিলেন তা থেকে দূরে চলে এসেছেন। তিনি বারবার উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনকে উজ্জীবিত করার পরে তার প্রথম মেয়াদে এটি করেছিলেন, কেবল পিয়ংইয়াংয়ের পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচিকে ভেঙে ফেলার জন্য আংশিক চুক্তি ছাড়াই ফেব্রুয়ারী 2019 সালে হ্যানয়েই তাদের শীর্ষ সম্মেলনে চলে যাওয়ার জন্য।

ট্রাম্প ট্রাম্প এ সময় “তারা আমাদের যে অঞ্চলগুলি চেয়েছিল তার একটি বৃহত অংশকে ডোন করতে ইচ্ছুক ছিল, তবে আমরা তার জন্য সমস্ত নিষেধাজ্ঞাগুলি ছেড়ে দিতে পারিনি।… আমাদের সেই বিশেষ পরামর্শ থেকে দূরে যেতে হয়েছিল।”

তবে যে কোনও ধরণের সফল কূটনীতির জন্য এক ধরণের উচ্চ-স্তরের আপস প্রয়োজন। এবং খুব প্রায়শই সাফল্য একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প যা কেবল প্রাথমিক ব্যর্থতা অনুসরণ করে-যেমনটি পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতি গ্রীষ্মে দেখা যায়। ক্যাম্পে ডেভিড ইস্রায়েলি এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ১৯ 197৮ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার দ্বারা অর্কেস্টেটেডের মধ্যে কথা বলেছেন, মিশরীয় রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত আসলে হুমকি তার ব্যাগগুলি বেশ কয়েকবার ছাড়ার জন্য প্যাক করার জন্য, এবং ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম সবেমাত্র কোনও চুক্তি উদ্ধার করতে সক্ষম হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতির সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট রুশো-জাপানি যুদ্ধের সমাধানের একাদশ ঘন্টা, নিউ হ্যাম্পশায়ারের পোর্টসমাউথের একটি আপাতদৃষ্টিতে অনিদ্রা অচলাবস্থার মধ্য দিয়ে ভেঙে যেতে সক্ষম হন-যার জন্য রুজভেল্ট এক বছর পরে নোবেল শান্তি পুরষ্কার পেয়েছিলেন।

এবং ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাতের সাথে জড়িত থাকতে কতক্ষণ থাকতে চায় তার প্রশাসনের কাছ থেকে মিশ্র সংকেত সত্ত্বেও-২০২৪ প্রচারের পথে, ট্রাম্প বলতেন তিনি 24 ঘন্টার মধ্যে এটি সমাধান করবেনতিনি দায়িত্ব নেওয়ার পরে পুতিন এবং জেলেনস্কি উভয়ের সাথেই বারবার হতাশা প্রকাশ করার জন্য – ট্রাম্প নিজেকে একজন “শান্তিকর্মী” হিসাবে উল্লেখ করেছেন যিনি প্রকাশ্যে নোবেল পুরষ্কারকে লোভ করেছেন।

ট্রাম্প বৃহস্পতিবার ওভাল অফিসে বৃহস্পতিবার বলেছিলেন, “আমি গত ছয় মাসে ছয় মাসের মধ্যে ছয়টি যুদ্ধের সমাধান করেছি, এবং আমি এতে খুব গর্বিত।”

আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলন তার কারণকে সহায়তা করে নি।

