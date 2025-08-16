You are Here
ট্রাম্প-পুটিন আলাস্কা সামিট কংগ্রেসনাল আইন প্রণেতাদের বিভক্ত করে
ট্রাম্প-পুটিন আলাস্কা সামিট কংগ্রেসনাল আইন প্রণেতাদের বিভক্ত করে

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার আলাস্কায় রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে দেখা করার সাথে সাথে ওয়াশিংটন, ডিসিতে ফিরে আইনজীবিদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, একজন রিপাবলিকান সহ তিনি বলেছিলেন যে তিনি এই শীর্ষ সম্মেলনের পরে রাষ্ট্রপতি নোবেল শান্তি পুরষ্কারের জন্য মনোনীত চান।

রিপাবলিকানরা যদিও ট্রাম্পকে দৃ ser ় ভঙ্গির জন্য এবং শান্তির দিকে কাজ করার প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসা করেছিলেন, ডেমোক্র্যাটরা রাষ্ট্রপতিকে পুতিনের সাথে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ বলে অভিযোগ করেছিলেন।

“প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, আমি মনে করি, কেবল স্ফটিক স্পষ্ট যে পুতিনের পিঠটি প্রাচীরের বিরুদ্ধে এবং আমি মনে করি যে তিনি বি -২ বোমা হামলাকারী উড়ে এসেছিলেন বলে একটি কথা বলার আগে তার প্রথম পদক্ষেপের সাথে এই স্পষ্টতা দেখিয়েছিলেন [Putin’s] হেড, “রেপ। ব্রায়ান মাস্ট, আর-ফ্লা বলেছিলেন।” স্পষ্টতই এটি দুর্ঘটনায় ছিল না। ভ্লাদিমির পুতিনের মাথায় বি -২ বোমা হামলায় উড়ানোর জন্য তাঁর পক্ষে এটি একটি সংকেত ছিল যে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প যখন বলেন, ‘আরে খুব মারাত্মক পরিণতি হতে পারে।’

মাইক পম্পেও আমেরিকানদের ট্রাম্প এবং পুতিনের বৈঠকের এই অংশটি ‘ওভাররেড’ না করার পরামর্শ দিয়েছেন

শীর্ষ সম্মেলনের শুরুতে, যখন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প আলাস্কার এলমেনডর্ফ এয়ার ফোর্স বেসে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে টারম্যাকের কাছে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তখন একটি বি -২ স্টিলথ বোমারু বিমান সহ সামরিক ফাইটার জেটসের একটি দল ওভারহেড উড়ে যায়। (রয়টার্স)

যাইহোক, মাস্ট যখন প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি ট্রাম্পকে পুতিনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, ডেমোক্র্যাটিক ক্যালিফোর্নিয়ার রেপ। এরিক সোয়ালওয়েল শীর্ষ সম্মেলনটিকে “ট্রাম্প টোস্টের অনুরূপ হিসাবে বর্ণনা করেছেন[ing] পুতিন যেমন তিনি তাকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছিলেন। “

সোয়ালওয়েল যোগ করেছেন, “ক্রেমলিন কী চুম্বন করে- আমাদের রাষ্ট্রপতি।”

এদিকে, বৈঠকটি শুরু হওয়ার সাথে সাথে রেপ। ইউজিন ভিন্ডম্যান, ডি-ভ।

“প্রথমত, তাকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী পারিয়া নয়। দ্বিতীয়ত, আইসিসি গ্রেপ্তারের পরোয়ানা কারণে তিনি 123 টি দেশে গ্রেপ্তার সাপেক্ষে। [sic] বিনামূল্যে হাঁটছে, “ভিন্ডম্যান শোক প্রকাশ করেছেন।

প্রশংসা থেকে আলাস্কা পর্যন্ত: ট্রাম্প এবং পুতিনের উচ্চ-দফতরের একটি টাইমলাইন

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জন্য সরকারী এক্স অ্যাকাউন্ট যোগ করা হয়েছে, “ট্রাম্প কেবল তার এস *** পাওয়ার জন্য মার্কিন মাটিতে একজন স্বৈরশাসককে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।”

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে টারম্যাকের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন, তারা আলাস্কার অ্যাঙ্করেজের যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে পৌঁছানোর পরে, 2025 সালের 15 আগস্ট। (অ্যান্ড্রু ক্যাবলেরো-রেইনল্ডস/এএফপি গেটি চিত্রের মাধ্যমে)

তবে রিপাবলিকানরা রাষ্ট্রপতির শীর্ষ সম্মেলন পরিচালনার আশেপাশে সমাবেশ করেছিলেন, রেপ।

কিছু রিপাবলিকান শুক্রবার এই সুযোগটি নিয়েছিল প্রাক্তন বিডেন প্রশাসনকে ইউক্রেনের যুদ্ধ বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য।

“জো বিডেন যখন রাষ্ট্রপতি হন তিনি নর্ড স্ট্রিম ২-এ নিষেধাজ্ঞাগুলি দখল করেছিলেন, তখন তিনি পুতিন এবং রাশিয়াকে একটি বহু-বিলিয়ন ডলারের উপহার দিয়েছিলেন এবং যুদ্ধের কারণ হওয়ার কারণটি হ’ল পুতিন ইউক্রেন আক্রমণ করা থেকে বিরত ছিলেন কারণ তিনি ইউক্রেনের মাধ্যমে যে প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনগুলি ক্ষতিগ্রস্থ করতে চান না,” রিপাবলিকান টেক্সাস সেন।

শীর্ষ সম্মেলনের সময়, পুতিন যখন সাংবাদিকদের বক্তব্য রাখছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে ট্রাম্প এবং রিপাবলিকানদের কাছ থেকে যে দাবি ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখন তিনি বিডেনের পরিবর্তে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন বলে বিশ্বাস করেছিলেন, সম্ভবত এটি কখনও প্রথম স্থানে শুরু হত না।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ডান, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার, 15 আগস্ট, 2025 এর যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে পৌঁছেছেন। (এপি ফটো/জা সি হংক)

শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলনের পরে সেন।

দক্ষিণ ক্যারোলিনা সিনেটর আরও যোগ করেছেন যে শীর্ষ সম্মেলনের পরে ট্রাম্প, পুতিন এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কির মধ্যে একটি বৈঠক প্রয়োজন হবে। সিনেটর যুক্তি দিয়েছিলেন যে, এই জাতীয় বৈঠকের মাধ্যমে তিনি “সতর্কতার সাথে আশাবাদী” হবেন যে যুদ্ধটি “ক্রিসমাসের আগে ভাল” শেষ করতে পারে।

গ্রাহাম উপসংহারে বলেছিলেন, “যদি সেই বৈঠকটি বাস্তবায়িত হতে ব্যর্থ হয়, তবে আমি মনে করি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে যারা সস্তা রাশিয়ান তেল ও গ্যাস কিনে তাদের শাস্তি দিতে হবে, পুতিনের যুদ্ধের মেশিনকে উত্সাহিত করে,” গ্রাহাম উপসংহারে বলেছিলেন।

