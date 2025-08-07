ট্রাম্প-পুটিন আলোচনার কারণে বিশেষজ্ঞরা সন্দেহজনকভাবে ইউক্রেনের শান্তির জন্য আশা করি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করার পরে ইউক্রেনের একটি শান্তি যুগান্তকারী কথা বলার পরে আবারও বাতাসে রয়েছে বুধবার তাঁর বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে বৈঠকের সময় “দুর্দান্ত অগ্রগতি হয়েছিল”।
ক্রেমলিন বৃহস্পতিবার ঘোষণা করে যে “আগত দিনগুলিতে” পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে মুখোমুখি বৈঠকের জন্য প্রস্তুতি চলছে বলে ঘোষণা করে আরও যুদ্ধবিরতি চুক্তির আশা বাড়িয়েছে। তবে উত্সাহী ভাষা এবং অস্পষ্ট আশাবাদ সত্ত্বেও কিছু বিশেষজ্ঞ সতর্ক করছেন: আমরা এখানে আগে এসেছি।
পরিবর্তে, তারা বলেছে, মস্কো সম্ভবত ট্রাম্পকে বিশ্বাস করতে একটি উচ্চ-স্তরের শীর্ষ সম্মেলন ব্যবহার করবে যাতে তারা তার সর্বাধিকবাদী লক্ষ্যগুলি অনুসরণ করে চলতে চায় যা কার্যকরভাবে একটি ইউক্রেনীয় ক্যাপিটুলেশন হিসাবে চিহ্নিত করে-জানুয়ারিতে ট্রাম্পের উদ্বোধনের পর থেকে এটি একই কৌশল অনুসরণ করে চলেছে।
“রাশিয়ান পক্ষ এটি এক ডজন বিভিন্ন উপায়ে ফ্রেম করতে পারে, এই ধারণাটি তৈরি করে যে মস্কো ছাড় এবং গুরুতর আলোচনার জন্য উন্মুক্ত,” ড বার্লিনের কার্নেগি রাশিয়া ইউরেশিয়া সেন্টারের সিনিয়র ফেলো তাতিয়ানা স্টানোভায়া।
মস্কো “কিছু সময়ের জন্য এটি করে আসছে, তবে মূল অবস্থানটি অপরিবর্তিত রয়েছে: রাশিয়া কিয়েভকে আত্মসমর্পণ করতে চায়,” তিনি বলেছিলেন।
সময় উপেক্ষা করা কঠিন। পুতিন-ট্রাম্প শীর্ষ সম্মেলনের ক্রেমলিনের ঘোষণা মার্কিন রাষ্ট্রপতির ঠিক একদিন আগে এসেছিলরাশিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটাতে বা তার মূল ট্রেডিং অংশীদারদের উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি এবং শুল্কের একটি নতুন রাউন্ডের মুখোমুখি হওয়ার সময়সীমা। প্রস্তাবিত বৈঠক এখন উভয় নেতাকে একটি সম্ভাব্য অফ-র্যাম্প দেয়।
“পুতিন নিজেকে গুহায় দেখাতে অনুমতি দিতে পারেননি, তবে ট্রাম্প নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারেননি যদি না তিনি জানতেন যে তারা কাজ করবে। উভয়ই দুর্বলতা প্রজেক্ট করতে চায় না। সুতরাং, পক্ষাঘাত,” লিখেছেন স্যাম গ্রিন, ইউরোপীয় নীতি বিশ্লেষণের কেন্দ্রে ডেমোক্র্যাটিক স্থিতিস্থাপকতার পরিচালক।
গ্রিন আরও যোগ করেছেন, “এই প্রস্তাবিত আলোচনাগুলি – যদি অবশ্যই এগুলি ঘটে থাকে – তবে ট্রাম্পের পক্ষে তার হুমকি কাজ করেছে বলে দাবি করার যথেষ্ট অগ্রগতি, তবে পুতিনের পক্ষে তিনি গুহায় থাকার মতো দেখতে যথেষ্ট নয়। তবে এটি অন্য কারও চেয়ে রাশিয়ার পক্ষে আরও ভাল পদক্ষেপ,” গ্রিন যোগ করেছেন।
আলেকজান্ডার বাউনভ, আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য কার্নেগি এন্ডোমেন্টের সিনিয়র ফেলো, তর্ক রাশিয়া আবার এটিকে এমনভাবে প্রদর্শিত করার চেষ্টা করছে যেন ইউক্রেন এবং এর সহযোগীরা নিজের চেয়ে বরং দীর্ঘায়িত সংঘাতের জন্য দোষী।
“মস্কো যুদ্ধটিকে পুনরায় আকার দেওয়ার চেষ্টা করছে যাতে এটি এমন জায়গাগুলিতে লড়াই করা হয় এবং যেখানে এটির উপরের হাত রয়েছে, এবং যেখানে এটি হয় না সেখানে লড়াই না করে,” বাউনভ লিখেছেন টেলিগ্রামে, উল্লেখ করে যে দূরপাল্লার ধর্মঘটে একটি সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার সুবিধার্থে কাজ করতে পারে কারণ এটি পশ্চিমা দেশগুলিতে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ইউক্রেনে চলাচল করতে চাপ কমাতে পারে।
“সমস্যাটি হ’ল এমনকি কিয়েভ বা পশ্চিমা সরকারগুলির দ্বারা (রাশিয়ান শান্তি) প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যানও একরকমভাবে ক্রেমলিনের পক্ষে একটি জয়, যেহেতু এটি মস্কো থেকে দূরে এবং যারা এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের উপর ভবিষ্যতের যুদ্ধের হতাহতের জন্য কমপক্ষে কিছুটা দোষ স্থানান্তরিত করে।”
“এটি আক্রমণকারীকে একটি বিপরীতমুখী সুবিধা দেয়: যদি এটি সামরিক পরাজয়ের মুখোমুখি না হয়ে ডি-এসকেলেট করার প্রস্তাব দেয় তবে এটি শান্তির সন্ধানকারী হিসাবে দেখতে শুরু করতে পারে,” বাউনভ যুক্তি দিয়েছিলেন।
তবুও, কিছু বিশ্লেষকরা অবিস্মরণীয় রয়েছেন যে সর্বশেষ কূটনৈতিক ধাক্কা একটি সত্যিকারের যুগান্তকারীকে নিয়ে যাবে, এমনকি ক্রেমলিন তাত্ত্বিকভাবে ছাড় দিতে ইচ্ছুক হতে পারে এমন বিষয়গুলিতেও। পরিবর্তে, তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে স্থগিত আলোচনার পরে আশাবাদী বক্তৃতাগুলির একটি চক্র সম্ভবত নিজের পুনরাবৃত্তি করতে পারে।
“সম্ভবত দৃশ্যটি হ’ল এই শান্তি প্রচেষ্টাটি আবারও ব্যর্থ হবে,” স্টানোভায়া বলেছিলেন। “রাশিয়া তার প্রচার চালিয়ে যাবে, এবং কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেনের জন্য আরও খারাপ পরিস্থিতিতে এই সময় নতুন আলোচনার বিষয় হতে পারে
তিনি আরও যোগ করেন, “ওপেন ওয়ারফেয়ার এবং সিমারিং টেনশনের সময়কালের মধ্যে পরিবর্তিত হওয়া এই দ্বন্দ্বটি প্রত্যাশিত ভবিষ্যতের জন্য অব্যাহত রয়েছে বলে মনে হয়,” তিনি যোগ করেন।