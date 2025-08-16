You are Here
ট্রাম্প-পুটিন শীর্ষ সম্মেলন ইউক্রেনের রাশিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করে না দিয়ে শেষ না করে শেষ হয়
News

ট্রাম্প-পুটিন শীর্ষ সম্মেলন ইউক্রেনের রাশিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করে না দিয়ে শেষ না করে শেষ হয়

অ্যাঙ্করেজ, আলাস্কা (রয়টার্স) – মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে একটি উচ্চ প্রত্যাশিত শীর্ষ সম্মেলন শুক্রবার ইউক্রেনের মস্কোর যুদ্ধের সমাধান বা বিরতি দেওয়ার কোনও চুক্তি করেনি, যদিও উভয় নেতা আলাস্কাকে উত্পাদনশীল বলে বর্ণনা করেছেন।

প্রায় তিন ঘন্টা আলোচনার পরে গণমাধ্যমের সামনে সংক্ষিপ্ত উপস্থিতির সময় এই দুই নেতা বলেছিলেন যে তারা অনির্ধারিত বিষয়গুলিতে অগ্রগতি করেছেন। তবে তারা কোনও বিবরণ দেয়নি এবং কোনও প্রশ্নই নেয়নি, সাধারণত ট্রাম্প সাংবাদিকদের কাছ থেকে চিৎকার করা প্রশ্নগুলি উপেক্ষা করে।

ট্রাম্প একটি পটভূমির সামনে দাঁড়িয়ে, “শান্তি অনুসরণ করে” ট্রাম্প বলেছিলেন, “অনেকগুলি, অনেকগুলি পয়েন্ট ছিল যা আমরা একমত হয়েছি।

“কোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই,” তিনি যোগ করেছেন।

আলোচনাটি প্রাথমিকভাবে ৮০ বছরের মধ্যে ইউরোপের মারাত্মক সংঘাতের ক্ষেত্রে যুদ্ধবিরতি হওয়ার দিকে অর্থবহ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে মনে হয় নি – বা পুতিন এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কির মধ্যে পরবর্তী বৈঠকের দিকে, ট্রাম্প উভয় লক্ষ্যই শীর্ষ সম্মেলনের সামনে এসেছিলেন।

পুতিন বলেছিলেন যে তিনি ইউক্রেন এবং এর ইউরোপীয় মিত্রদের ইউএস-রাশিয়া আলোচনার ফলাফলগুলি গঠনমূলকভাবে গ্রহণ করবেন এবং “উদীয়মান অগ্রগতি ব্যাহত করার” চেষ্টা করবেন না বলে আশা করেছিলেন।

“আমি আশা করি যে আজকের চুক্তিগুলি কেবল ইউক্রেনীয় সমস্যা সমাধানের জন্যই নয়, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসায়ের মতো, বাস্তববাদী সম্পর্ক পুনরুদ্ধারও চালু করবে,”

তবে পুতিন মস্কোর দীর্ঘকালীন অবস্থানেরও পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যে রাশিয়া যে সংঘাতের “মূল কারণ” বলে দাবি করেছে তা দীর্ঘমেয়াদী শান্তিতে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই নির্মূল করতে হবে, এটি একটি চিহ্ন যা তিনি যুদ্ধবিরতি প্রতিরোধী রয়েছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (আর) এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের একটি মার্কিন রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পরে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, আলাস্কার অ্যাঙ্করেজের যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে, আগস্ট 15, 2025-এ। (অ্যান্ড্রু ক্যাবলেরো-রেইনল্ডস/এএফপি)

দু’জন নেতা যখন কথা বলছিলেন, যুদ্ধটি শুরু হয়েছিল, বেশিরভাগ পূর্ব ইউক্রেনীয় অঞ্চল বিমান হামলার সতর্কতার অধীনে। রাশিয়ার রোস্তভ এবং ব্রায়ানস্ক অঞ্চলের গভর্নররা জানিয়েছেন যে তাদের কয়েকটি অঞ্চল ইউক্রেনীয় ড্রোন হামলার অধীনে ছিল।

জেলেনস্কি আনুষ্ঠানিকভাবে মস্কোকে যে কোনও অঞ্চল হস্তান্তর করেছেন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থিত একটি সুরক্ষা গ্যারান্টিও চাইছেন। ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি জেলেনস্কি এবং ন্যাটো নেতাদের আলাস্কা আলোচনায় আপডেট করার জন্য ফোন করবেন।

কিয়েভ থেকে শীর্ষ সম্মেলনে কোনও তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল না। টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপে ইউক্রেনের বিরোধী আইন প্রণেতা ওলেকসি হোনচেনকো বলেছেন, “মনে হয় পুতিন নিজেকে আরও বেশি সময় কিনেছেন। কোনও যুদ্ধবিরতি বা ডি-এসক্লেশন একমত হয়নি।”

চেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জান লিপাভস্কি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে তিনি ট্রাম্পের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন তবে একটি চুক্তিতে পুতিনের আগ্রহের বিষয়ে সন্দেহ করেছিলেন।

“পুতিন যদি শান্তির আলোচনার বিষয়ে গুরুতর হন তবে তিনি আজ সারাদিন ইউক্রেন আক্রমণ করতেন না,” তিনি বলেছিলেন।

ঘনিষ্ঠভাবে দেখা শীর্ষ সম্মেলনের অ্যান্টিক্লিম্যাকটিক প্রান্তটি যে আড়ম্বরপূর্ণ এবং পরিস্থিতিতে এটি শুরু হয়েছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীতে ছিল। পুতিন যখন আলাস্কার একটি বিমান বাহিনীর ঘাঁটিতে পৌঁছেছিলেন, তখন একটি রেড কার্পেট তার জন্য অপেক্ষা করছিল, যেখানে ট্রাম্প পুতিনকে উষ্ণতার সাথে অভ্যর্থনা জানালেন যখন মার্কিন সামরিক বিমানগুলি ওভারহেড উড়েছিল।

পুতিনের পক্ষে, শীর্ষ সম্মেলন-২০২২ সালে রাশিয়ার ইউক্রেনের পূর্ণ-আক্রমণাত্মক আগ্রাসনের পর থেকে তাঁর এবং একজন মার্কিন রাষ্ট্রপতির মধ্যে প্রথম-এর ফলাফল নির্বিশেষে ইতিমধ্যে একটি বড় জয় ছিল। তিনি এই বৈঠকটিকে প্রমাণ হিসাবে চিত্রিত করতে পারেন যে রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার বহু বছর ধরে পশ্চিমা প্রচেষ্টা উন্মোচন করেছে এবং মস্কো আন্তর্জাতিক কূটনীতির উচ্চ টেবিলে তার যথাযথ স্থানটি ফিরিয়ে আনছে।

ট্রাম্প আশা করছেন যে ৩-১/২ বছরের পুরানো যুদ্ধে একটি যুদ্ধবিরোধী যে পুতিন শুরু করেছিলেন এই অঞ্চলে শান্তি বয়ে আনবে এবং সেই সাথে নোবেল শান্তি পুরষ্কারের যোগ্য বিশ্বব্যাপী শান্তিরা হিসাবে তার শংসাপত্রগুলি আরও শক্তিশালী করবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, সেন্টার রাইট, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে, সেন্টার বামে, 15 আগস্ট, 2025-এ আলাস্কার যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে বৈঠক করেছেন। (সের্গেই ববলেভ, স্পুটনিক, ক্রেমলিন পুলের ছবি এপি মাধ্যমে)

পুতিনকে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত চেয়েছিলেন, ইউক্রেন থেকে কয়েকশ শিশুকে নির্বাসন দেওয়ার জন্য যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত। রাশিয়া অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছে এবং ক্রেমলিন আইসিসির পরোয়ানাটিকে বাতিল এবং বাতিল বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আদালতের সদস্য নয়।

মস্কো এবং কিয়েভ উভয়ই যুদ্ধে বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে অস্বীকার করেছেন। তবে হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক এই সংঘর্ষে মারা গেছেন, বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউক্রেনীয় এবং যুদ্ধ উভয় পক্ষের এক মিলিয়ন লোককে হত্যা বা আহত করেছে।

‘আমেরিকা গণনা’

ট্রাম্প এবং পুতিন, শীর্ষ বিদেশী-নীতি সহযোগীদের সাথে, 2019 সালের পর থেকে তাদের প্রথম সভায় আলাস্কার অ্যাঙ্করেজের একটি এয়ার ফোর্স বেসে একটি কক্ষে ভূষিত করেছিলেন।

জেলেনস্কি, যিনি শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রিত হননি, এবং তাঁর ইউরোপীয় মিত্ররা ভয় পেয়েছিলেন যে ট্রাম্প ইউক্রেনকে মূলত সংঘাতকে জমে থাকা এবং স্বীকৃতি দিয়ে ইউক্রেনকে বিক্রি করতে পারেন-কেবল যদি অনানুষ্ঠানিকভাবে-ইউক্রেনের এক-পঞ্চমাংশের উপর রাশিয়ান নিয়ন্ত্রণ।

ট্রাম্প আলোচনার আগে শুক্রবার এ জাতীয় উদ্বেগের আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি ইউক্রেনকে কোনও সম্ভাব্য আঞ্চলিক ছাড়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দেবেন।

“আমি এখানে ইউক্রেনের জন্য আলোচনার জন্য নেই, আমি তাদের একটি টেবিলে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে আছি,” তিনি বলেছিলেন।

সভাটি কী সফল করবে তা জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন: “আমি দ্রুত যুদ্ধবিরতি দেখতে চাই … আজ যদি না হয় তবে আমি খুশি হব না … আমি চাই হত্যাকাণ্ড বন্ধ হোক।”

বৈঠকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও অন্তর্ভুক্ত ছিল; ট্রাম্পের রাশিয়ার বিশেষ দূত, স্টিভ উইটকফ; রাশিয়ান বৈদেশিক নীতি সহযোগী ইউরি উশাকভ; এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ।

ট্রাম্প, যিনি একবার বলেছিলেন যে তিনি 24 ঘন্টার মধ্যে ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ শেষ করবেন, বৃহস্পতিবার স্বীকার করেছেন যে এটি তার প্রত্যাশার চেয়ে আরও কঠিন কাজ প্রমাণ করেছে। তিনি বলেছিলেন যে শুক্রবারের আলোচনাটি যদি ভাল হয়ে যায় তবে দ্রুত জেলেনস্কির সাথে দ্বিতীয়, ত্রি-মুখী শীর্ষ সম্মেলনের ব্যবস্থা করা পুতিনের সাথে তার মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে।

ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট প্রেস সার্ভিস দ্বারা তোলা এবং প্রকাশিত এই হ্যান্ডআউট ফটোগ্রাফটিতে 26 এপ্রিল, 2025 এ, ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি (আর) ভ্যাটিকানের সেন্ট পিটারের বাসিলিকার পোপ ফ্রান্সিসের ফিউনারাল সাইডলাইনগুলিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের (এল) এর সাথে বৈঠক করেছেন। (হ্যান্ডআউট / ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি প্রেস সার্ভিস / এএফপি)

জেলেনস্কি শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলনের আগে বলেছিলেন যে বৈঠকে একটি “ন্যায়বিচার শান্তি” এবং ত্রি-মুখী আলোচনার পথ উন্মুক্ত করা উচিত, তবে তিনি যোগ করেছেন যে রাশিয়া যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

জেলেনস্কি টেলিগ্রামে লিখেছেন, “যুদ্ধ শেষ করার সময় এসেছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি অবশ্যই রাশিয়া নেওয়া উচিত। আমরা আমেরিকাতে গণনা করছি।”

আপনি আমাদের সাংবাদিকতার প্রশংসা করেন

আপনি আমাদের সাবধানে প্রতিবেদনটি মূল্যবান বলে মনে করেন, এমন সময়ে যখন ঘটনাগুলি প্রায়শই বিকৃত হয় এবং নিউজ কভারেজের প্রায়শই প্রসঙ্গের অভাব থাকে।

আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সমর্থন অপরিহার্য। আমাদের নিউজরুমের দাবিগুলি October ই অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমরা আপনার যে পেশাদার সাংবাদিকতার মূল্য সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে চাই।

সুতরাং আজ, দয়া করে আমাদের পাঠক সমর্থন গ্রুপে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন, ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের টাইমস। ইস্রায়েলের সময় উপভোগ করার সময় আপনি আমাদের অংশীদার হয়ে উঠবেন প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে বিজ্ঞাপন মুক্তপাশাপাশি কেবল ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ একচেটিয়া সামগ্রী অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি।

আপনাকে ধন্যবাদ,
ডেভিড হরোভিটস, দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts