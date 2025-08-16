ট্রাম্প-পুটিন শীর্ষ সম্মেলন থেকে কী টেকওয়েজ

দ্য অনেক প্রত্যাশিত শীর্ষ সম্মেলন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ান নেতা ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে আলাস্কার একটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে জেটস চিৎকার করে একটি উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং একটি ফ্লাইওভার দিয়ে শুরু হয়েছিল তবে তারা কীভাবে শেষ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে তারা কীভাবে শেষ করতে ব্যর্থ হয়েছে তা স্বীকার করার পরে তারা শুক্রবারের সাথে শেষ হয়েছিল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ।
প্রায় 2/2 ঘন্টা আলোচনার পরে যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসন অ্যাঙ্করেজে, দু’জন লোক সাংবাদিকদের সামনে যৌথ সংবাদ সম্মেলন হিসাবে বিল দেওয়া হয়েছিল তার জন্য উপস্থিত হয়েছিল – তবে তারা কোনও প্রশ্নই নেননি।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমাদের একটি অত্যন্ত উত্পাদনশীল সভা ছিল এবং অনেক পয়েন্টের সাথে একমত হয়েছিল, খুব কমই বাকি রয়েছে,” ট্রাম্প বলেছিলেন। “আমরা সেখানে পাইনি, তবে আমাদের সেখানে যাওয়ার খুব ভাল সুযোগ রয়েছে।”
ইউক্রেনের আক্রমণের আদেশ দেওয়ার জন্য ২০২২ সালের প্রথম থেকে পশ্চিমা মিত্রদের দ্বারা এড়িয়ে যাওয়ার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাগত জানানো পুতিন ট্রাম্পকে সভাটির হোস্টিংয়ের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন এবং পরের বার দু’জনেই মস্কোতে বসতে পারেন বলে পরামর্শ দিয়েছিলেন।
শীর্ষ সম্মেলন থেকে এখানে কী টেকওয়ে রয়েছে:
একটি উষ্ণ অভ্যর্থনা বন্ধুত্বপূর্ণ ট্রাম্প-পুটিন সম্পর্কের উপর নির্ভর করে
পুতিন একটি রেড কার্পেট স্বাগত পেয়েছিলেন এবং এমনকি ট্রাম্পের প্রেসিডেন্টাল লিমুজিনে টারম্যাক থেকে সামিট ভেন্যুতে চড়েছিলেন। সেখানে এই জুটি তাদের শীর্ষস্থানীয় দুই সহযোগীদের সাথে যোগ দিয়েছিল: সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ এবং জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা মার্কো রুবিও এবং ট্রাম্পের জন্য বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এবং পুতিনের জন্য জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ।
বৈঠক শেষ হওয়ার পরে প্রথম বক্তব্য রেখেছিলেন পুতিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে historical তিহাসিক সম্পর্কের প্রশংসা করেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দু’দেশের দ্বারা পরিচালিত যৌথ মিশনের কথা স্মরণ করে।
তিনি বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া মূল্যবোধগুলি ভাগ করে নিয়েছে, ট্রাম্প এবং তার সহযোগীদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করার সময় রাশিয়ান কর্মকর্তাদের জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড টকিং পয়েন্ট। পুতিন আরও উল্লেখ করেছেন যে ট্রাম্প প্রায়শই বলেছিলেন যে ২০২০ সালের নির্বাচন জিতলে ইউক্রেনের যুদ্ধ ঘটত না।
“আমি মনে করি এটিই হত,” রাশিয়ান নেতা বলেছিলেন, ট্রাম্পকে খুশি করার জন্য নিশ্চিত একটি মন্তব্য।
তবে, ডেমোক্র্যাট জো বিডেন নির্বাচিত না হলে মস্কো ইউক্রেনের প্রতি আলাদাভাবে অভিনয় করত তা প্রমাণ করার কোনও ইঙ্গিত এবং কোনও উপায় নেই।
ট্রাম্প অগ্রগতি অর্জন করেছেন কিন্তু স্বীকার করেছেন যে কোনও চুক্তি হয়নি
পুটিনকে ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধবিরতি – বা কমপক্ষে রাশিয়ার কাছ থেকে একটি পৌঁছানোর জন্য আলোচনায় প্রবেশের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার আশায় ট্রাম্প সভায় গিয়েছিলেন।
পরিবর্তে, ট্রাম্প স্বীকার করেছেন যে “আমরা সেখানে বেশ কিছু পাইনি” এবং বলেছিলেন যে তিনি ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি এবং ন্যাটো নেতাদের সাথে পরবর্তী পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে সম্মতি দেবেন।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি এবং পুতিন দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে কিছুটা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছিলেন তবে কী কী জড়িত সে সম্পর্কে কোনও বিবরণ দেয়নি এবং স্বীকার করতে হয়েছিল যে তারা যথেষ্ট ব্যবধানগুলি পূরণ করতে অক্ষম ছিল।
“আমি বিশ্বাস করি আমাদের খুব উত্পাদনশীল সভা হয়েছিল,” ট্রাম্প বলেছিলেন। “আমরা সেখানে বেশ পাইনি, তবে আমরা কিছুটা অগ্রগতি করেছি। সুতরাং, কোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই।”
ফক্স নিউজ চ্যানেলের শান হ্যানিটির সাথে পরবর্তী কথোপকথনে ট্রাম্প আবার পুতিনের সাথে তাঁর আলোচনার বিষয়ে কোনও বিবরণ দেননি।
কূটনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রাইপিংয়ের সাথে সময়টি পুতিনের পাশে রয়েছে
যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আঁকা-কূটনৈতিক পদক্ষেপের মধ্যে, সময়টি পুতিনের পক্ষে রয়েছে বলে মনে হয়। এটি রাশিয়ান বাহিনীকে একটি পা দেয়, যারা পূর্ব ইউক্রেনের 3 1/2 বছর দ্বন্দ্বের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রতিরক্ষাগুলি গ্রাইন্ড করার জন্য তাদের বৃহত্তর সংখ্যাগুলি ব্যবহার করেছে।
পুতিন মার্কিন মাটিতে ফ্রি ওয়ার্ল্ডের নেতার কাছ থেকে একটি মনোরম সংবর্ধনা পেয়েছিলেন এবং তারা কী আলোচনা করেছেন সে সম্পর্কে বিশদ না দিয়ে কয়েক ঘন্টা পরে চলে গেলেন, যুদ্ধবিরতি বাস্তবের কাছাকাছি ছিল কিনা বা পরবর্তী পদক্ষেপগুলি কী হবে।
পুতিন আলোচনার “বন্ধুত্বপূর্ণ” সুরের জন্য ট্রাম্পের প্রশংসা করেছিলেন – ট্রাম্প মস্কোর আক্রমণে ইউক্রেনীয় বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছুই বলেননি – এবং “রাশিয়ার নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ আছে তা বোঝার জন্য।”
পুতিন বলেছিলেন যে মস্কো এবং ওয়াশিংটনের উচিত “পৃষ্ঠাটি ঘুরিয়ে দেওয়া”, সম্পর্কগুলি শীতল যুদ্ধের পর থেকে সর্বনিম্ন পয়েন্টে ডুবে গেছে।
পুতিনকে 10 বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো প্রথমবারের মতো হাজির করা এই চিহ্ন হিসাবে উদযাপিত হয়েছিল যে মস্কো আর বিশ্ব মঞ্চে পরিয়াহ ছিল না। একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা অনুসারীদের বলেছিলেন যে পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলি “তাদের মন হারানোর” দ্বারপ্রান্তে থাকবে।
“তিন বছর ধরে তারা রাশিয়ার বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে কথা বলেছিল এবং আজ তারা দেখেছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ান রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে রেড কার্পেটটি ঘুরে দেখা গেছে।”
কোন বিবরণ ছিল না এবং কোন প্রশ্ন ছিল না
উভয় পুরুষই বলেছিলেন যে আলোচনাটি “উত্পাদনশীল” ছিল তবে দৃ actives ় কৃতিত্বের কোনও ঘোষণার অভাব প্রকাশিত হয়েছিল।
সংবাদ সম্মেলনে স্ট্যান্ডার্ড কূটনৈতিক মন্তব্যগুলির 15 মিনিটেরও কম হওয়া শেষ হয়েছিল – এবং কোনও কংক্রিটের ফলাফল অর্জন করা হয়েছে বলে কোনও ইঙ্গিত দেয়নি – এবং ইউক্রেনের যুদ্ধের বিষয়ে তাদের আগের মন্তব্যগুলি থেকে সামান্য প্রস্থান করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।
ট্রাম্প বিশ্ব নেতাদের সামনে সাংবাদিকদের কাছ থেকে প্রশ্নগুলি প্যারি করার জন্য তার দ্বিতীয় মেয়াদে এটি একটি বৈশিষ্ট্য তৈরি করেছেন, তবে তার হতাশার স্পষ্ট লক্ষণে রাষ্ট্রপতি হঠাৎ করে প্রশ্ন তোলার জন্য তার পরিকল্পনা সংক্ষিপ্ত করে তুলেছিলেন।
ট্রাম্প এই শীর্ষ সম্মেলনে গিয়েছিলেন বলে এখানে 25% সুযোগ ছিল যে শীর্ষ সম্মেলনটি ব্যর্থ হবে এবং এটি একটি “অনুভূতি-সভা” হওয়ার কথা ছিল, তবে তিনি জেলেনস্কিয়কে আলাস্কাকে পরবর্তীকালে, ত্রি-মুখী বৈঠকের জন্য আলাস্কায় আনার ধারণাটিও ভাসিয়েছিলেন। এটি কি স্পষ্ট নয় এরপরে কী আসে।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের লেখক কেটি মেরি ডেভিস, দশা লিটভিনোভা এবং মিশেল এল প্রাইস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।