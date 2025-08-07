ট্রাম্প-পুটিন সম্ভবত ‘আসন্ন দিনগুলিতে’ কথা বলেছেন তবে ক্রেমলিন সহযোগী জেলেনস্কির সাথে ত্রি-মুখী শীর্ষ সম্মেলন খেলেন-ইউরোপ লাইভ | ওয়ার্ল্ড নিউজ

পুতিন-ট্রাম্প আলোচনার বিষয়ে চুক্তিটি মূলত পৌঁছেছে, ‘ক্রেমলিন সহযোগী বলেছেন, তবে জেলেনস্কির সাথে ত্রি-মুখী শীর্ষ সম্মেলন খেলেন
সিনিয়র ক্রেমলিন সহযোগী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাক্তন রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত ইউরি উশাকভ সবেমাত্র বলেছে উভয় পক্ষই পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে “আগামী দিনে” একটি বৈঠক করার জন্য একটি চুক্তি “মূলত পৌঁছেছিল”।
“আমরা এখন কংক্রিট প্রস্তুতি শুরু আমাদের আমেরিকান সহকর্মীদের সাথে একসাথে, ”তিনি টেলিভিশন মন্তব্যে যোগ করেছেন।
তবে আমার সহকর্মী হিসাবে শন ওয়াকার নোট, আছে ট্রাম্পের ত্রি-মুখী শীর্ষ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যগুলির সাথে তুলনা করে সেখানে একটি দুর্দান্ত বড় পার্থক্য যার মধ্যে জেলেনস্কিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
তার মন্তব্যে, উশাকভ ঠান্ডা জল ফেলে দিয়েছে মার্কিন পরামর্শে যে ত্রি-মুখী সভা জেলেনস্কির সাথে অনুসরণ করবে কিছুক্ষণ পরে।
“ত্রি-মুখী বৈঠকের জন্য, যা কোনও কারণে ওয়াশিংটন গতকাল কথা বলছিলেন, এটি ক্রেমলিনে বৈঠকের সময় আমেরিকান পক্ষের দ্বারা উল্লেখ করা কিছু ছিল। তবে এটি নিয়ে আলোচনা হয়নি। রাশিয়ান পক্ষ এই বিকল্পটি পুরোপুরি কোনও মন্তব্য ছাড়াই ছেড়ে দিয়েছে,“ভ্লাদিমির পুতিনের মূল সহযোগী ইউরি উশাকভ বলেছেন।
মূল ঘটনা
জেলেনস্কি পুতিনের সাথে যোগাযোগের পরে মার্কিন মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা সম্পর্কে জার্মানির মের্জের সাথে কথা বলেছেন
জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জ ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতির সাথে কথা বলার জন্য সর্বশেষ ইউরোপীয় নেতা ভলোডিমির জেলেনস্কি।
জার্মান সরকারের মুখপাত্র, স্টিফান কর্নেলিয়াস, এক বিবৃতিতে বলেছেন এই জুটি টেলিফোনে কথা বলেছিল গতকাল আমাদের বিশেষ দূতদের মধ্যে বৈঠক নিয়ে আলোচনা করতে স্টিভ উইটকফ এবং রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে:
“দুজনেই আমেরিকান রাষ্ট্রপতির মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা স্বীকার করেছেন এবং একমত যে রাশিয়া অবশ্যই তার আগ্রাসন যুদ্ধ শেষ করতে হবেযা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে।
উভয়ই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখতে সম্মত ইউরোপীয় অংশীদার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে।
চ্যান্সেলর ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতিকে তার অব্যাহত সমর্থন সম্পর্কে আশ্বাস দিয়েছেন।“
পুতিন -ট্রাম্প সভা সম্ভবত পরের সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে – রাশিয়ান মিডিয়া
রাশিয়ান নিউজ এজেন্সি আরআইএ নভোস্টি সবেমাত্র জানিয়েছে যে পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে বৈঠকটি “পরের সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।”
পৃথকভাবে, গাজার আপডেটগুলির জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, ইউরোপীয় কমিশন নিশ্চিত করেছে যে “ইস্রায়েলি কর্তৃপক্ষ ইইউকে গাজায় অনুমোদিত বা অ্যাক্সেসের অনুমতি না দিয়ে চলেছে” যেহেতু ব্লকটিকে “মানবিক অভিনেতা হিসাবে বিবেচনা করা হয় না”, এবং এটি জাতিসংঘের প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করতে হবে।
“আমরা যা বলতে পারি তা হ’ল এই আংশিক অগ্রগতি সত্ত্বেও, আমরা যেখানে নেই আমরা ট্রাকের পরিমাণের ক্ষেত্রে থাকতে চাই গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হচ্ছেন, ”একজন মুখপাত্র বলেছেন।
তবে মুখপাত্র শক্তিশালী ভাষা থেকে দূরে সরে গেছে কমিশনের দ্বিতীয় সর্বাধিক সিনিয়র কর্মকর্তা দ্বারা ব্যবহৃত, তেরেসা রিবেরাWHO পলিটিকোকে দেওয়া একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে গাজার পরিস্থিতি গণহত্যার মতো “খুব বেশি দেখায়”।
ইইউ ট্রাম্প-জেলেনস্কি কলের অংশ নয় লেন থেকে নিশ্চিত করেছে
ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন মার্কিন রাষ্ট্রপতির মধ্যে গতকালের আহ্বানে জড়িত ইউরোপীয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কিতার মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন।
কমিশনের মুখপাত্র আরিয়ানা পোডেস্টে বলেছেন:
“রাষ্ট্রপতি গতকাল কল ছিল না। তিনি ব্যাপকভাবে সংস্কার করা হয়েছেসর্বদা মত নেতাদের সাথে যোগাযোগ ছিল। তিনি তাদের সাথে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগে রয়েছেন, বিশেষত এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে।
অবশ্যই, আপনি শান্তিতে আমাদের অবস্থান খুব ভাল কথা জানেন। আমরা ইউক্রেনের জন্য একটি ন্যায়বিচার এবং স্থায়ী শান্তিকে সমর্থন করি এবং এর প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি কোনওভাবেই পরিবর্তিত হয়নি।
এই সম্ভাব্য ত্রিপক্ষীয় শান্তি আলোচনার জন্য কী উদ্বেগের জন্য, আমি বুঝতে পারি যে সময়, ফর্ম্যাট, রসদ, এখনও দেখা যায়, তাই ঠিক কী ঘটতে চলেছে তা বলা খুব অকাল যদি এবং যখন আরও তথ্য আছে। “
দু’বার চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে, তিনি নাম দিতে অস্বীকার করেছেন যার সাথে নেতা ভন ডের লেইনের সাথে কথা বলেছেন।
বিদেশ বিষয়ক মুখপাত্র অনিট্টা হিপার যোগ করেছেন যে “ইউক্রেন এবং ইইউর চেয়ে কেউ শান্তি চায় না,” এই মুহুর্তে “এটি খুব স্পষ্ট যে রাশিয়া কোনও শান্তিতে আগ্রহী নয়, কারণ আমরা তাদের কথায় নয়, তাদের ক্রিয়াকলাপে দেখেছি।”
তিনি যুক্ত করেছেন যে ইইউ “রাশিয়া আলোচনার টেবিলে রয়েছে তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যে কোনও চাপকে স্বাগত জানায়।”
ইউক্রেন বলেছে এটি ড্রোন দিয়ে রাশিয়ান তেল শোধনাগারে আঘাত করেছে
এদিকে, শেষ কয়েক মিনিটে, ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনী জানিয়েছে যে এর ড্রোন ইউনিটগুলি রাশিয়ার ক্র্যাসনোদর অঞ্চলে আফিপস্কি তেল শোধনাগারে আঘাত করেছেগ্যাস প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জামগুলিতে শিখার শিখা।
রাশিয়ান জরুরী পরিষেবা একটি আগুন রিপোর্ট ড্রোন ধ্বংসাবশেষ পড়ার ফলে উদ্ভিদের মধ্যে।
পুটিন-ট্রাম্প সামিটের সম্ভাব্য ভেন্যু সম্পর্কে জল্পনা মাউন্ট
আছে পুতিন-ট্রাম্প সভার জন্য একটি সম্ভাব্য ভেন্যু সম্পর্কে প্রচুর জল্পনাযা ক্রেমলিনের সহযোগী উশাকভ বলেছেন ইতিমধ্যে সম্মত হয়েছেতবে কেবল পরে ঘোষণা করা হবে।
রয়টার্স উল্লেখ করেছেন যে পুতিন বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করার জন্য নির্ধারিত ছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতকোন উত্সগুলি পূর্বে একটি সম্ভাব্য স্থান হিসাবে পরামর্শ দিয়েছে।
এদিকে, আমাদের আছে গতকাল রাশিয়ান ড্রোন দ্বারা আঘাত করা ইউক্রেনীয় গ্যাস আন্তঃসংযোগকারী সম্পর্কে একটি আপডেট (গতকালের ইউরোপ লাইভ), এর অপারেটর বলার সাথে আক্রমণ সত্ত্বেও এটি কার্যকর থাকে।
ইউক্রেনের দক্ষিণ ওডেসা অঞ্চলের গ্যাস পাম্পিং স্টেশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আজারবাইজান থেকে এলএনজি আমদানি করতআক্রমণটি শীতের জন্য প্রস্তুতি হ্রাস করার চেষ্টা করবে বলে মনে করা হয়।
“বিতরণ আগের মতো একইভাবে তৈরি করা হয়,” অপারেটরের এক কর্মকর্তা আজ রয়টার্সকে জানিয়েছেন।
ক্রেমলিন ট্রাম্পের সাথে ব্যাংক শীর্ষ সম্মেলনে চেষ্টা করেছেন তবে ক্লাসিক পুতিন/ট্রাম্প গতিশীল – স্ন্যাপ বিশ্লেষণে জেলেনস্কিকে উপেক্ষা করুন
শন ওয়াকার
কিয়েভে
সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, পুতিন পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে তিনি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কির মতো একই ঘরে থাকতে চান না তবে ট্রাম্পের সাথে একটি সেট-পিস শীর্ষ সম্মেলনে আগ্রহী হবেন।
দ্য ওয়াশিংটনের বাইরে গতকাল রিপোর্টে বলা হয়েছে স্টিভ উইটকফ পুতিনের সাথে একটি সমঝোতা করেছেন: প্রথমে ট্রাম্পের সাথে দ্বি-মুখী বৈঠক করুন, তারপরে ত্রি-মুখী জেলেনস্কিয়কে যুক্ত করুন।
এই সকালে, ক্রেমলিন এটি পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে এটি একটি ভিন্ন চুক্তিতে কাজ করছে, ট্রাম্পের সাথে বড় শীর্ষ সম্মেলনকে ব্যাংকিং করছে এবং জেলেনস্কিয় সম্পর্কে অংশটিকে উপেক্ষা করছে।
এটা সব দেখতে ক্লাসিক পুতিন/ট্রাম্প গতিশীলের মতো আমরা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি: ট্রাম্প এমন কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা একটি যুগান্তকারী বলে মনে হচ্ছে, তারপরে ক্রেমলিন এতে ঠান্ডা জল ছুঁড়ে দেয়।
ক ট্রাম্প-পুটিন সভাটি তখন থেকেই প্রথম মার্কিন-রাশিয়া নেতৃত্বের শীর্ষ সম্মেলন হবে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেন পুতিনের সাথে জেনেভাতে সাক্ষাত করেছিলেন 2021এএফপি উল্লেখ করা হয়েছে।
তবে আছে সভাটি কোথায় ঘটতে পারে সে সম্পর্কে কোনও ইঙ্গিত নেই এই সময় রাউন্ড।
ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে সেখানে ছিল একটি “ভাল সুযোগ” যে এটি ঘটতে পারে “খুব শীঘ্রই,” আমাদের সাথে মিডিয়া এটি রিপোর্ট করে পরের সপ্তাহের প্রথম দিকে হতে পারেট্রাম্প আশা করে যে এটি পরে ইউক্রেনের জেলেনস্কিয়ের সাথেও ত্রি-মুখী বৈঠক হতে পারে।
হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা বলেছেন যে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ান রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করতে পারে ভ্লাদিমির পুতিন যুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য পরের সপ্তাহের সাথে সাথে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি কীভাবে পরবর্তী পদক্ষেপগুলি সর্বোত্তম পরিকল্পনা করা যায় সে সম্পর্কে ইউরোপীয় অংশীদারদের সাথে পরামর্শ করার জন্য আজ ফোনগুলিকে আঘাত করছে।
গত রাতে জেলেনস্কি ট্রাম্পের কাছ থেকে তাদের ফোন কল চলাকালীন কী শিখেছে তার বিশদটি আমরা জানি না, কিছু ইউরোপীয় নেতার সাথে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু এটা পরিষ্কার যে রাশিয়াকে আরও ধাক্কা দেওয়ার একটি গতি রয়েছে এবং কিয়েভ এর সর্বাধিক উপার্জন করতে চাইবেন।
একটি সকাল আপডেটেজেলেনস্কি বলেছেন যে তিনি ইতিমধ্যে ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেলের সাথে কথা বলেছেন মার্ক রুট এবং ফিনিশ রাষ্ট্রপতি আলেকজান্ডার স্টাবএবং যে তিনি জার্মান চ্যান্সেলরের সাথে আরও কল করতে হবে ফ্রেডরিচ মের্জ এবং নেতারা ফ্রান্স এবং ইতালি। পৃথকভাবে, জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টাদের স্তরে কিছু প্রযুক্তিগত আলোচনা হবে।
জেলেনস্কি তার চিন্তাভাবনা ব্যাখ্যা করলেন:
“দ্য অগ্রাধিকারগুলি একেবারে পরিষ্কার।
প্রথম – হত্যার শেষ, এবং এটি রাশিয়া যা অবশ্যই যুদ্ধবিরতি সম্মত হতে হবে।
দ্বিতীয় – নেতাদের জন্য একটি ফর্ম্যাট, যাতে এই জাতীয় সভা সত্যই স্থায়ী শান্তির দিকে পরিচালিত করতে পারে। আমরা ইউক্রেনের বারবার বলেছি যে প্রকৃত সমাধানগুলি সন্ধান করা নেতাদের স্তরে সত্যই কার্যকর হতে পারে। এটা এই জাতীয় বিন্যাসের সময় নির্ধারণ এবং ইস্যুগুলির পরিসীমা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয়।
তৃতীয় – দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের সাথে একত্রে সম্ভব। “
তারপরে তিনি যোগ করেছেন:
“ইউক্রেন কখনও যুদ্ধ চায়নি এবং যতটা সম্ভব উত্পাদনশীলভাবে শান্তির দিকে কাজ করবে। মূল বিষয়টি হ’ল রাশিয়ার পক্ষে, যা এই যুদ্ধ শুরু করেছিল, এর আগ্রাসন শেষ করার জন্য সত্যিকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
আগ্রাসকের উপর বিশ্বজগতের লিভারেজ রয়েছে এবং প্রতিশ্রুতি রাখা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার উপায় রয়েছে। আমি এই যুদ্ধকে মর্যাদাপূর্ণ শেষে আনতে দৃ firm ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। “
অন্য কোথাও, আমরা ব্রাসেলস থেকে ইইউ-মার্কিন বাণিজ্যের সর্বশেষতম দিকে নজর রাখব, কারণ চুক্তির বিশদটি প্রকাশ করে “যৌথ বিবৃতি” এখন দীর্ঘ সময়সীমা।
আমি আপনাকে এখানে সমস্ত মূল আপডেট আনব।
