ট্রাম্প-পুটিন সম্ভবত ‘আসন্ন দিনগুলিতে’ কথা বলেছেন তবে ক্রেমলিন সহযোগী জেলেনস্কির সাথে ত্রি-মুখী শীর্ষ সম্মেলন খেলেন-ইউরোপ লাইভ | ওয়ার্ল্ড নিউজ
ট্রাম্প-পুটিন সম্ভবত ‘আসন্ন দিনগুলিতে’ কথা বলেছেন তবে ক্রেমলিন সহযোগী জেলেনস্কির সাথে ত্রি-মুখী শীর্ষ সম্মেলন খেলেন-ইউরোপ লাইভ | ওয়ার্ল্ড নিউজ

পুতিন-ট্রাম্প আলোচনার বিষয়ে চুক্তিটি মূলত পৌঁছেছে, ‘ক্রেমলিন সহযোগী বলেছেন, তবে জেলেনস্কির সাথে ত্রি-মুখী শীর্ষ সম্মেলন খেলেন

সিনিয়র ক্রেমলিন সহযোগী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাক্তন রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত ইউরি উশাকভ সবেমাত্র বলেছে উভয় পক্ষই পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে “আগামী দিনে” একটি বৈঠক করার জন্য একটি চুক্তি “মূলত পৌঁছেছিল”।

“আমরা এখন কংক্রিট প্রস্তুতি শুরু আমাদের আমেরিকান সহকর্মীদের সাথে একসাথে, ”তিনি টেলিভিশন মন্তব্যে যোগ করেছেন।

তবে আমার সহকর্মী হিসাবে শন ওয়াকার নোট, আছে ট্রাম্পের ত্রি-মুখী শীর্ষ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যগুলির সাথে তুলনা করে সেখানে একটি দুর্দান্ত বড় পার্থক্য যার মধ্যে জেলেনস্কিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

তার মন্তব্যে, উশাকভ ঠান্ডা জল ফেলে দিয়েছে মার্কিন পরামর্শে যে ত্রি-মুখী সভা জেলেনস্কির সাথে অনুসরণ করবে কিছুক্ষণ পরে।

“ত্রি-মুখী বৈঠকের জন্য, যা কোনও কারণে ওয়াশিংটন গতকাল কথা বলছিলেন, এটি ক্রেমলিনে বৈঠকের সময় আমেরিকান পক্ষের দ্বারা উল্লেখ করা কিছু ছিল। তবে এটি নিয়ে আলোচনা হয়নি। রাশিয়ান পক্ষ এই বিকল্পটি পুরোপুরি কোনও মন্তব্য ছাড়াই ছেড়ে দিয়েছে,“ভ্লাদিমির পুতিনের মূল সহযোগী ইউরি উশাকভ বলেছেন।

মূল ঘটনা

জেলেনস্কি পুতিনের সাথে যোগাযোগের পরে মার্কিন মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা সম্পর্কে জার্মানির মের্জের সাথে কথা বলেছেন

জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জ ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতির সাথে কথা বলার জন্য সর্বশেষ ইউরোপীয় নেতা ভলোডিমির জেলেনস্কি।

জার্মান সরকারের মুখপাত্র, স্টিফান কর্নেলিয়াস, এক বিবৃতিতে বলেছেন এই জুটি টেলিফোনে কথা বলেছিল গতকাল আমাদের বিশেষ দূতদের মধ্যে বৈঠক নিয়ে আলোচনা করতে স্টিভ উইটকফ এবং রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে:

“দুজনেই আমেরিকান রাষ্ট্রপতির মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা স্বীকার করেছেন এবং একমত যে রাশিয়া অবশ্যই তার আগ্রাসন যুদ্ধ শেষ করতে হবেযা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে।

উভয়ই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখতে সম্মত ইউরোপীয় অংশীদার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে।

চ্যান্সেলর ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতিকে তার অব্যাহত সমর্থন সম্পর্কে আশ্বাস দিয়েছেন।

আপডেট

