You are Here
ট্রাম্প-পুটিন সামিটকে নাশকতার জন্য ‘টাইটানিক প্রচেষ্টা’, রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত সতর্ক করেছেন
News

ট্রাম্প-পুটিন সামিটকে নাশকতার জন্য ‘টাইটানিক প্রচেষ্টা’, রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত সতর্ক করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের অভ্যন্তরীণ সার্কেলের একজন প্রবীণ সদস্য সতর্ক করেছিলেন যে একাধিক দেশ রাশিয়ান নেতা এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতির মধ্যে আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনকে ক্ষুন্ন করতে “টাইটানিক প্রচেষ্টা” বাড়িয়ে তুলছে ডোনাল্ড ট্রাম্প

দুই নেতা আলাস্কায় ১৫ ই আগস্ট বৈঠক করার কথা রয়েছে, যদিও শুক্রবার ট্রাম্পের সত্যিকারের সামাজিক পোস্টের মাধ্যমে করা ট্রাম্পের এই ঘোষণাটি শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে আরও কয়েকটি অতিরিক্ত বিশদ সরবরাহ করেছে। ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি কিনা তাও অস্পষ্ট ভলোডিমির জেলেনস্কি ক্রেমলিনের অপ্রত্যাশিত যুদ্ধটি চতুর্থ বর্ষের মধ্যে প্রসারিত হওয়ায় আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হবে।

ট্রাম্পের সামিটের আগে জেলেনস্কি শান্তি চুক্তির জন্য অঞ্চলকে ছাড়বে না – ত্রিভুজ সভা টিজড হিসাবে

“নিঃসন্দেহে, সংঘাত অব্যাহত রাখতে আগ্রহী বেশ কয়েকটি দেশ প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের মধ্যে পরিকল্পিত বৈঠককে ব্যাহত করার জন্য টাইটানিক প্রচেষ্টা করবে,” রাশিয়ার বিনিয়োগের রাষ্ট্রদূত কিরিল দিমিত্রিভ শনিবার ইউক্রেনে ক্রেমলিনের চলমান যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে একটি টেলিগ্রাম পোস্টে লিখেছেন।

যদিও দিমিত্রিভ নির্দিষ্ট দেশগুলির নাম রাখেননি, তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে আসন্ন আলোচনার সমালোচকরা কূটনৈতিক কৌশল বা মিডিয়া-চালিত উস্কানির মাধ্যমে শীর্ষ সম্মেলনকে নাশকতার চেষ্টা করতে পারেন।

রাশিয়ান আলোচক কিরিল দিমিত্রিভ ফক্স নিউজের চিফ পলিটিকাল অ্যাঙ্কর ব্রেট বায়ারের সাথে 3 এপ্রিল, 2025 ওয়াশিংটন, ডিসিতে বক্তব্য রেখেছেন (ফক্স নিউজ/বিশেষ প্রতিবেদন)

এপ্রিল মাসে ওয়াশিংটনে ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে দেখা হওয়া দিমিত্রিভকে ডাব করা হয়েছে পুতিনের রাশিয়ার বিশ্ব কূটনীতিকে গঠনে তার পর্দার আড়ালে ভূমিকার জন্য “ছায়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী”।

ক্রেমলিনের সার্বভৌম সম্পদ তহবিলের প্রধান এবং সম্প্রতি নিযুক্ত বিশেষ দূত হিসাবে তিনি প্রায়শই মস্কো এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে একটি অনানুষ্ঠানিক সেতু হিসাবে কাজ করেছেন।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

এদিকে, ক্রেমলিন এ বলেছেন শনিবার বিবৃতি ট্রাম্প এবং পুতিন “ইউক্রেনীয় সঙ্কটের জন্য দীর্ঘমেয়াদী শান্তিপূর্ণ সমাধান অর্জনের বিকল্পগুলি নিয়ে আলোচনার দিকে মনোনিবেশ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।”

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “এটি স্পষ্টতই একটি চ্যালেঞ্জিং প্রক্রিয়া হবে, তবে আমরা এতে সক্রিয়ভাবে এবং শক্তিশালীভাবে জড়িত থাকব।”

ট্রাম্প এর আগে বলেছিলেন পুতিন এবং জেলেনস্কি যুদ্ধবিরতি চুক্তির কাছাকাছি ছিলেন তবে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে কিয়েভকে উল্লেখযোগ্য অঞ্চল স্বীকার করতে হবে, এটি এমন একটি ফলাফল যা ইউক্রেনীয় এবং অনেক ইউরোপীয় মিত্র বিরোধিতা করে।

আমন্ডা ফক্স নিউজ ডিজিটালের জন্য ব্যবসায় এবং ভূ -রাজনীতির ছেদটি কভার করে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts