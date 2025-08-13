ট্রাম্প-পুটিন সামিটটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে অনুষ্ঠিত হবে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার রাশিয়ান সমকক্ষ ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন আলাস্কার যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে অনুষ্ঠিত হবে বলে বুধবার জানিয়েছেন।
দুই নেতা শুক্রবার ইউক্রেনের তিন বছরেরও বেশি যুদ্ধের অবসান নিয়ে আলোচনা করতে শুক্রবার বৈঠক করবেন, হেলসিঙ্কিতে 2018 সালের বৈঠকের পর থেকে তাদের প্রথম স্ট্যান্ডেলোন শীর্ষ সম্মেলনে কী হবে।
আলাস্কা স্টেট ক্যাপিটাল অ্যাঙ্করেজের নিকটে অবস্থিত যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসন-এলমেনডর্ফ এয়ার ফোর্স বেস এবং সেনাবাহিনীর ফোর্ট রিচার্ডসন নিয়ে গঠিত, যা ২০১০ সালে মিলিত হয়েছিল।
বেসটি আলাস্কা কমান্ড সহ সত্তার সদর দফতর – রাজ্যের মার্কিন বাহিনীর জন্য দায়বদ্ধ – পাশাপাশি আলাসকান নোরাদ অঞ্চল, যা মহাকাশ নিয়ন্ত্রণ এবং সতর্কতা সরবরাহ করতে সহায়তা করে।
মার্কিন সামরিক বাহিনী নিয়মিতভাবে আলাস্কার আমেরিকান আকাশসীমার নিকটে উদ্যোগী রাশিয়ান বিমানের বাধা পরিচালনা করে, মস্কোর বিমানের সাথে দৃষ্টিভঙ্গি বা বৈদ্যুতিনভাবে যোগাযোগ করে।
রাশিয়া ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের পুরো স্কেল আক্রমণ শুরু করেছিল। ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদে প্রথম মাসের প্রথম মাসের অফিসে একটি শান্তি চুক্তি দালানোর চেষ্টা করে ব্যয় করেছেন, এমন একটি প্রচেষ্টা যা এখনও পর্যন্ত একটি অগ্রগতি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।
