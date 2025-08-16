ট্রাম্প-পুটিন সামিট: এটি কি রাশিয়া বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে জয় ছিল?

তবুও, পর্যবেক্ষকরা মস্কোর পক্ষে প্রতীকী জয় হিসাবে ভ্লাদিমির পুতিনের কূটনৈতিক প্রত্যাবর্তনকে মার্কিন মাটিতে ফিরে দেখেছিলেন – এক দশকের মধ্যে তাঁর প্রথম।
তাদের প্রায় তিন ঘণ্টার আলোচনায়, যা পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প উভয়ই “উত্পাদনশীল” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধবিরতি চুক্তি ছাড়াই শেষ হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার সম্পর্কের একটি সম্ভাব্য গলানো ইঙ্গিত দিয়েছিল, তারা বলেছিল।
ইউক্রেন এবং ইউরোপ উল্লেখযোগ্যভাবে আলোচনা থেকে অনুপস্থিত থাকায়, ট্রাম্পের গ্রীষ্ম-পরবর্তী পোস্টগুলি টেরিটোরিয়াল অদলবদল এবং মার্কিন সুরক্ষা সম্পর্কে গ্যারান্টি রয়েছে যে দীর্ঘায়িত যুদ্ধের মধ্যে তিনি রাশিয়ার দখলকৃত অঞ্চলগুলি সম্পর্কে স্বচ্ছলভাবে মেনে নিয়েছেন কিনা তা নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন।
বৈঠকের পরে একটি যৌথ প্রেসের উপস্থিতি ছিল, তবে ট্রাম্প বা পুতিন কেউই তারা কী একমত হয়েছিল সে সম্পর্কে কংক্রিটের ফলাফল বা বিশদ ঘোষণা করেননি। তারা সাংবাদিকদের কাছ থেকে কোনও প্রশ্নও নেয়নি।
পুতিন, যিনি প্রথম বক্তব্য রাখেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়াকে “ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে “আমরা যে চুক্তিটি একসাথে পৌঁছেছি” কিয়েভ এবং ইউরোপীয় রাজধানী দ্বারা “গঠনমূলকভাবে” দেখা যাবে এবং “তারা কাজগুলিতে কোনও রেঞ্চ ফেলে দেবে না”।