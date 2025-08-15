ট্রাম্প পুতিনকে আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনে প্রথম হারের স্বাগত জানিয়েছেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের জন্য রেড কার্পেটটি (আক্ষরিক) প্রকাশ করেছিলেন যখন দু’জন লোক শুক্রবার ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে তাদের ঘনিষ্ঠভাবে দেখা শীর্ষ সম্মেলনের জন্য আলাস্কায় পৌঁছেছিলেন। ট্রাম্পের তাঁর রাশিয়ান সমকক্ষ এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কির আলোচনার উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতিতে উষ্ণ অভ্যর্থনার মধ্যে, শান্তি চুক্তি সুরক্ষার জন্য কতটা অগ্রগতি হবে তা স্পষ্ট নয়।
ট্রাম্প এবং তার শীর্ষ মার্কিন কর্মকর্তাদের লাইনআপ পুতিন এবং তার নিজের সিনিয়র প্রতিনিধি দলের যৌথ বেস এলমেনডরফ-রিচার্ডসনে হোস্ট করেছিলেন। অ্যাঙ্করেজে অবতরণ করার পরে, ট্রাম্প পুতিনকে প্রথম শ্রেণির শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন: একটি সামরিক ফ্লাইওভারকে আদেশ দেওয়া, পুতিনকে তাঁর কাছে যাওয়ার সাথে সাথে প্রশংসা করা, এমনকি রাষ্ট্রপতি লিমোজিনকে (“জন্তু” নামে পরিচিত) ভাগ করে নেওয়াও মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে চলাচল করার জন্য। ফেব্রুয়ারিতে হোয়াইট হাউস শীর্ষ সম্মেলনের সময় ট্রাম্প জেলেনস্কির প্রতি যে উন্মুক্ত শত্রুতা প্রকাশ করেছিলেন তার থেকে একেবারেই আলাদা আচরণ ছিল।
বৈঠকের আগে হোয়াইট হাউসও একাদশ ঘন্টা পরিকল্পনার পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছে। ট্রাম্প এবং পুতিনকে প্রাথমিকভাবে তাদের নিজ নিজ অনুবাদকদের বাইরে উপস্থিত অতিরিক্ত উপদেষ্টা ছাড়াই একের পর এক কথা বলার কথা ছিল। তবে তাদের আগমনের আগে ট্রাম্প প্রশাসন সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন যে সভা ফর্ম্যাটটি তিন-তিন-তিনে পরিবর্তিত করা হয়েছে, ট্রাম্পের সাথে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং হোয়াইট হাউসের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং পুতিনের সাথে ল্যাভরভ এবং ক্রেমলিন উপদেষ্টা ইউরি উশাকভের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। ফর্ম্যাট পরিবর্তনের জন্য কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।
প্রাক্তন জানুয়ারিতে তার দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু হওয়ার পর থেকেই এটি প্রথম ব্যক্তি ট্রাম্প-পুটিন শীর্ষ সম্মেলন, এবং এক দশকের মধ্যে এটিই প্রথমবারের মতো রাশিয়ান নেতা মার্কিন মাটিতে পা রেখেছেন। লেখার সময়, দু’জন বিশ্ব নেতা-তাদের শেষ মুহুর্তের সংযোজন সহ three তিন ঘন্টা আলোচনায় প্রবেশ করেছিলেন।
