রয়টার্স: ট্রাম্প পুতিনকে তার স্ত্রী মেলানিয়ার কাছ থেকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আলাস্কার রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে বৈঠকের সময় তাকে তাঁর স্ত্রী মেলানিয়ার কাছ থেকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। এটি সম্পর্কে এটি রিপোর্ট রয়টার্স।
হোয়াইট হাউসের দুই কর্মকর্তা এজেন্সিটিকে বলেছেন, “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে আলাস্কায় তাদের আলোচনার সময় পুতিনের কাছে একটি চিঠি দিয়েছিলেন।”
কথোপকথনকারীরা চিঠির বিষয়বস্তু প্রকাশ করেননি, কেবল এই দৃ ser ়তার সাথে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন যে এটি ইউক্রেনের সংঘাতের ফলে শিশুদের অপহরণের কথা উল্লেখ করেছে।
এর আগে, হিল, ডন বেকনের কংগ্রেসম্যানের কথা উল্লেখ করে জানিয়েছিল যে ট্রাম্প তার স্ত্রীর প্রভাবে ইউক্রেনের বিষয়ে মস্কোকে হুমকি দিতে শুরু করেছিলেন। একই সময়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নিজেই বলেছিলেন যে ইউক্রেনীয় সংঘাতের বিষয়ে মেলানিয়া নিরপেক্ষ।
এই প্রকাশের পরে, ট্রাম্প রাশিয়ান নেতার প্রতি তাঁর স্ত্রীর সহানুভূতির কথা বলেছিলেন। রাজনীতিবিদ বলেছিলেন, “আমরা পুতিনকে জানি এবং সে তাকে পছন্দ করে।”