ট্রাম্প পুতিনের ইউক্রেন ল্যান্ড প্ল্যান – এএফপি উত্সকে সমর্থন করছেন, রিপোর্ট

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মস্কোর দুটি ইউক্রেনীয় অঞ্চলের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে এবং মস্কো কেবল আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এমন দু’জনের সামনের লাইনটি হিমায়িত করার জন্য একটি রাশিয়ান প্রস্তাবকে সমর্থন করে, একটি সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে।
বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞানের সূত্রে বলা হয়েছে যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন “ডি ফ্যাক্টো দাবি করেছেন যে ইউক্রেন ডোনবাসকে ছেড়ে চলে যান,” পূর্ব ইউক্রেনের ডোনেটস্ক এবং লুহানস্ক অঞ্চল নিয়ে গঠিত একটি অঞ্চল।
“ট্রাম্প এটি সমর্থন করার দিকে ঝুঁকছেন,” সূত্রটি বলেছে।
ট্রাম্প শনিবার ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে শুক্রবার তাঁর আলোচনার বিষয়ে কথা বলেছেন।
সূত্রটি জানিয়েছে, “ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ডোনবাস ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেছিলেন।”
জেলেনস্কি কোনও আঞ্চলিক ছাড় প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন যে তিনি ইউক্রেনের সংবিধানের দ্বারা আবদ্ধ। তবে তিনি ট্রাম্প এবং পুতিনের সাথে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার বিষয়ে অস্বীকার করেননি।
নিউইয়র্ক টাইমসও দু’জন সিনিয়র ইউরোপীয় কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে বলেছে যে ট্রাম্প পুতিনের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছিলেন “ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার জন্য রাশিয়ান হানাদারদের কাছে যুদ্ধবিরতি নেওয়ার চেষ্টা না করে রাশিয়ান আক্রমণকারীদের কাছে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে।”
ফিনান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে যে পুতিন ট্রাম্পকে বলেছিলেন যে “যদি তার মূল দাবিগুলি পূরণ করা হয় তবে তিনি বাকী লাইনের বাকি অংশটি হিমশীতল করতে পারেন” এবং শনিবার ট্রাম্পের দ্বারা এই বার্তাটি সরাসরি রিলে করা হয়েছিল।
এএফপির সূত্র জানিয়েছে যে মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে রাশিয়ার দাবী যদি পূরণ করা হয় তবে “পুতিন খিসারসন এবং জাপোরিজঝিয়া অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে যাবেন না তাই সেখানে এক ধরণের হিমশীতল হবে।
“তবে এগুলি সমস্তই পুতিনের সম্মানের শব্দের উপর নির্ভর করবে,” সূত্রটি বলেছে।
ইউক্রেন আক্রমণে বেশ কয়েক মাস পরে, রাশিয়া ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে দাবি করেছিল যে চারটি ইউক্রেনীয় অঞ্চলকে সংযুক্ত করেছে যদিও এর সেনা এখনও তাদের কোনওটিই পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে না।
রাশিয়ান বাহিনী এখন প্রায় সমস্ত লুহানস্ক অঞ্চল এবং তাদের আঞ্চলিক রাজধানী সহ বেশিরভাগ ডোনেটস্ক অঞ্চল দখল করে।
জাপুরিঝহিয়া এবং খেরসনের ক্ষেত্রে এটি নয়, যেখানে মূল কেন্দ্রগুলি এখনও ইউক্রেনীয় নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
রাশিয়া এর আগে ২০১৪ সালে ইউক্রেন থেকে ক্রিমিয়ান উপদ্বীপকে সংযুক্ত করেছিল।
