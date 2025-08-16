ট্রাম্প পুতিনের লক্ষ্য অবলম্বন করেছেন, শান্তির জন্য জমি কেটে দিতে সম্মত হন

অ্যাঙ্করেজ – রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প শুক্রবার আলাস্কায় ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে একটি শীর্ষ সম্মেলনে প্রবেশের প্রত্যাশা পরিষ্কার করেছিলেন: “আমি যদি কোনও যুদ্ধবিরতি ছাড়াই দূরে চলে যাই তবে আমি খুশি হব না,” তিনি এয়ার ফোর্স ওয়ান -এ বলেছিলেন।
তবুও তিনি কূটনৈতিক পশ্চাদপসরণে তাদের সভা থেকে উদ্ভূত হয়ে রাশিয়ান নেতার অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন যা আরও বিস্তৃত আলোচনার পক্ষে যুদ্ধবিরতি আলোচনার হাতছাড়া করে।
ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, “এটি সমস্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল যে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধের অবসান করার সর্বোত্তম উপায় হ’ল সরাসরি একটি শান্তি চুক্তিতে যাওয়া, যা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে, এবং নিছক যুদ্ধবিরতি চুক্তি নয়, যা প্রায়শই ধরে রাখে না,” ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন। “যদি সমস্ত কাজ করে তবে আমরা রাষ্ট্রপতি পুতিনের সাথে একটি বৈঠকের সময়সূচি নির্ধারণ করব। সম্ভাব্যভাবে, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচানো হবে।”
এটি পুতিনের পক্ষে তাত্ক্ষণিক সাফল্য ছিল, যিনি যুদ্ধের ময়দানে একটি রাশিয়ান প্রান্ত দেখেন এবং কয়েক মাস ধরে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছেন কারণ রাশিয়ান বাহিনী ইউক্রেনীয় সামনের লাইনে তাদের সুবিধা চাপিয়েছে।
পুতিনকে যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনের টারম্যাকের কাছে প্রশংসা করে প্রশংসা করা হয়েছিল এবং আমেরিকান রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে হাসি দিয়ে তাঁর আইকনিক গাড়িতে যাত্রা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ইউক্রেনের তার বারবার আক্রমণে কয়েক বছর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে, যুদ্ধাপরাধের বিষয়ে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের কাছ থেকে অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছিল, একটি লাল কার্পেট মার্কিন মাটিতে পুতিনের অপেক্ষায় ছিল।
ওয়াশিংটনে অবতরণ করে ট্রাম্প ইউক্রেনের সভাপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কির পাশাপাশি ন্যাটো-এর সেক্রেটারি-জেনারেল এবং অন্যান্য ইউরোপীয় নেতাদের সাথে কথা বলেছেন। জেলেনস্কির সাথে একটি ফলো-আপ সভা সোমবার ওয়াশিংটনে নির্ধারিত রয়েছে।
তবে একটি শান্তি চুক্তি অর্জন করা এই যুদ্ধবিরতির চেয়ে আরও উচ্চতর বার যা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ট্রাম্প প্রশাসনকে বাদ দিয়েছে, যার জন্য প্রায়শই বিস্তৃত, প্রায়শই দীর্ঘায়িত আলোচনার প্রয়োজন হয় যা এর মধ্যে, রাশিয়াকে তার যুদ্ধক্ষেত্রের আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে।
সভার বিবরণ এখনও অস্পষ্ট। আলাস্কায়, উভয় পুরুষ সাংবাদিকদের বিবৃতিতে “চুক্তি” উল্লেখ করেছেন। তবে ট্রাম্প যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা স্বীকার করেছেন – রাশিয়া যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নে প্রস্তুত কিনা – তা অমীমাংসিত রয়ে গেছে।
-
মাধ্যমে ভাগ করুন
ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমাদের একটি অত্যন্ত উত্পাদনশীল সভা ছিল, এবং অনেক পয়েন্টের সাথে একমত হয়েছিল। খুব কমই বাকি রয়েছে,” ট্রাম্প বলেছিলেন। “কিছু এটি তাত্পর্যপূর্ণ নয়। একটি সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, তবে আমাদের সেখানে যাওয়ার খুব ভাল সম্ভাবনা রয়েছে।”
ফক্স নিউজের একটি ফলো-আপ সাক্ষাত্কারে ট্রাম্প বলেছিলেন যে বৈঠকটি ভাল হয়েছে। “তবে আমরা দেখব,” তিনি বলেছিলেন। “আপনি জানেন, আপনাকে একটি চুক্তি করতে হবে।”
পুতিনের কাছ থেকে যুদ্ধবিরতি সুরক্ষিত করতে ট্রাম্পের ব্যর্থতা কয়েকজন বিশ্লেষককে অবাক করে দিয়েছিল, যারা পুতিনকে সামরিক উদ্যোগে দেখেন, সামনের দিকে আক্রমণাত্মক আক্রমণে এগিয়ে নিয়ে যান এবং কোনও ইঙ্গিত দেয়নি যে তিনি রিলেন্ট করার পরিকল্পনা করছেন না।
প্রশ্নটি হল যে যুদ্ধটি যখন গ্র্যান্ডিং চালিয়ে যাচ্ছে তখন পুতিন ট্রাম্পের শুভেচ্ছাকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবেন কিনা। শুক্রবার একা, শীর্ষ সম্মেলন শুরুর কয়েক ঘন্টা আগে, রাশিয়ান বাহিনী ইউক্রেনীয় শহর সুমির একটি বেসামরিক বাজারে আঘাত করেছিল।
প্রেসের প্রাপ্যতার পরপরই রাশিয়ান প্রতিনিধি দল চলে যায়, কীভাবে সভাগুলি বন্ধ দরজার পিছনে চলে গেছে সে সম্পর্কে প্রেস কর্পসকে কোনও মন্তব্য সরবরাহ করে না। এবং ফক্সের সাথে বসার পরে, ট্রাম্প তাত্ক্ষণিকভাবে ওয়াশিংটনের জন্য অ্যাঙ্কারেজ ছেড়ে চলে গেলেন। হোয়াইট হাউস শীর্ষ সম্মেলনে কোনও বিবৃতি, রিডআউট বা ফ্যাক্ট শিট জারি করেনি। প্রশাসনের কর্মকর্তারা চুপ করে রইলেন।
“পুতিনকে ট্রাম্পকে একরকম ছাড় দিতে হবে যাতে তিনি পুরোপুরি বিব্রত না হন,” সান দিয়েগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জোয়ান বি ক্রোক স্কুল অফ পিস স্টাডিজের ডিন ড্যারেন কেও বলেছিলেন, “সম্ভবত খুব শীঘ্রই যুদ্ধের মূল দাবিগুলির মধ্যে একটি – এর পরে এই ফলস্বরূপ আলোচনার জন্য ইউক্রেনীয়দের সাথে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।”
কেউ রাশিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রের বিজয়ের জন্য আরও বেশি সময় দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার সময় এবং ট্রাম্পকে বিলম্ব ও প্রশান্ত করার লক্ষ্যে পুতিনের লক্ষ্য উভয়ই পরিবেশন করে, “যেহেতু যুদ্ধবিরতিগুলি সহজেই ভেঙে যেতে পারে, এবং শান্তি আলোচনা বছরের পর বছর ধরে টানতে পারে।”
তাঁর নিজের সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে পুতিন বলেছিলেন যে ট্রাম্পের সাথে চুক্তির পয়েন্টগুলি সম্ভবত ইউরোপ জুড়ে বিরোধিতার মুখোমুখি হতে পারে, ইউক্রেন নিজেই সহ, হোয়াইট হাউসের সাথে ফলো-আপ আলোচনায় “টর্পেডো ন্যাসেন্ট অগ্রগতি” না করার জন্য মহাদেশীয় মিত্রদের সতর্ক করে দিয়েছিল।
পুতিন বলেছিলেন, “আমি আশা করতে চাই যে আমরা যে চুক্তিটি একসাথে পৌঁছেছি তা আমাদের সেই লক্ষ্যের কাছাকাছি আনতে সহায়তা করবে এবং ইউক্রেনের শান্তির দিকে যাত্রা করবে,” পুতিন বলেছিলেন। “আমরা আশা করি যে কিয়েভ এবং ইউরোপীয় রাজধানীগুলি এটি গঠনমূলকভাবে বুঝতে পারে এবং তারা কাজগুলিতে কোনও রেঞ্চ ফেলে দেবে না।”
এটি একটি স্বীকৃতি ছিল যে পুতিন এবং ট্রাম্পের দলের মধ্যে দ্বিপক্ষীয়ভাবে যে শর্তগুলি একমত হয়েছে তা ইউক্রেনের কাছে প্রায় অগ্রহণযোগ্য, এই সংঘাতের একটি দল যা ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কয়েক হাজার প্রাণ হারিয়েছে।
ফিনান্সিয়াল টাইমস শনিবার জানিয়েছে যে পুতিন ইউক্রেন দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে দুটি পূর্ব প্রশাসনিক বিভাগকে দাবী করেছিলেন – ডোনেটস্ক এবং লুহানস্ক – মস্কো সামনের লাইনের বাকী অংশটি হিমায়িত করতে সম্মত হওয়ার বিনিময়ে।
ট্রাম্প ফক্সকে বলেছিলেন যে ইউক্রেনীয় জমিগুলির একটি রাশিয়ান দখল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল এবং ইউক্রেনীয় অনুমোদনের জন্য “সম্মত”, “জেলেনস্কির কাছ থেকে ভোকাল বিরোধিতা এবং ইউক্রেনীয় সংবিধানের বিধানগুলি যে অঞ্চলগুলির ছাড় নিষিদ্ধ করে তা প্রদত্ত একটি সম্ভাবনাময় সম্ভাবনা রয়েছে।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “এগুলি হ’ল আমরা যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছি এবং সেগুলি হ’ল আমরা মূলত একমত হয়েছি। “আমি মনে করি আমরা একটি চুক্তির খুব কাছাকাছি। এখন, দেখুন। ইউক্রেনকে এতে সম্মত হতে হবে। সম্ভবত তারা না বলবে।”
ইউরোপ এবং ইউক্রেন যুক্তি দিয়েছিল যে পুতিনের কাছে জমি স্বীকার করা যথেষ্ট নয়। ২০১৪ সালে ক্রিমিয়াকে আক্রমণ করার পরে এবং সফলভাবে এটি ধরে রাখার পরে পুতিন পূর্ব ডোনবাসে আরও বেশি অঞ্চলে ফিরে এসেছিলেন-কেবল ২০২২ সালে দেশে পূর্ণ-আক্রমণ চালানোর জন্য।
রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রক এই সপ্তাহে বলেছে যে এর যুদ্ধের লক্ষ্য অপরিবর্তিত রয়েছে।
পুতিন বলেছিলেন, “আমরা নিশ্চিত যে দীর্ঘমেয়াদে এই বন্দোবস্তটি শেষ করার জন্য, আমাদের সমস্ত প্রাথমিক শিকড়কে সেই সংঘাতের প্রাথমিক কারণগুলি নির্মূল করতে হবে,” পুতিন বলেছিলেন, “রাশিয়ার সমস্ত বৈধ উদ্বেগ বিবেচনা করা এবং ইউরোপে এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্বের সুরক্ষার একটি ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করা।”
“সংঘাতের মূল কারণগুলি,” তিনি যোগ করেছেন, “অবশ্যই সমাধান করা উচিত।”