ট্রাম্প পুতিনের সাথে ‘উষ্ণ’ বৈঠকের প্রশংসা করেছেন – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আলাস্কায় তাঁর শীর্ষ সম্মেলনে তাঁর রাশিয়ান সমকক্ষ ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে বর্ণনা করেছেন “উষ্ণ সভা,” এবং পরামর্শ দিয়েছিল যে ইউক্রেনের দ্বন্দ্ব সমাধানের কাছাকাছি।
ফক্স নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে মার্কিন নেতা শুক্রবার অ্যাঙ্করেজে পুতিনের সাথে তিন ঘণ্টার আলোচনার প্রশংসা করেছিলেন, উল্লেখ করেছেন যে তারা মূলত রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে শত্রুতা অবসান ঘটাতে মনোনিবেশ করেছিলেন।
“আসলে, আমি মনে করি আমরা অনেকের সাথে একমত হয়েছি I আমি আপনাকে বলতে পারি, সভাটি ছিল … উষ্ণ,” ট্রাম্প বলেছেন, পুতিনকে ডেকে আনে “শক্তিশালী লোক।” মার্কিন নেতা এর আগে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি করবেন “আজকে দশকে দিন” যখন এটি শীর্ষ সম্মেলনের ফলাফল আসে।
ট্রাম্পের মতে, পক্ষগুলি “শেষের খুব কাছাকাছি” বিরোধের, যদিও তিনি এটি যোগ করেছেন “ইউক্রেনকে একমত হতে হবে” যে কোনও সম্ভাব্য শান্তি চুক্তিতে। তিনি কেবল এটিই বলে আলোচনার কোনও বিবরণ সরবরাহ করবেন না “এখানে একটি বা দুটি দুর্দান্ত উল্লেখযোগ্য আইটেম রয়েছে তবে আমি মনে করি সেগুলি পৌঁছতে পারে।”
মার্কিন রাষ্ট্রপতি আরও উল্লেখ করেছেন যে তিনি ছিলেন “সর্বদা রাষ্ট্রপতি পুতিনের সাথে দুর্দান্ত সম্পর্ক ছিল এবং আমরা একসাথে দুর্দান্ত কাজ করতাম,” রাশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে ঝাঁকুনির জমি হিসাবে প্রশংসা করার সময়।
পুতিন একইভাবে ট্রাম্পের সাথে আলোচনার বর্ণনা দিয়েছেন “গঠনমূলক” এবং “দরকারী,” মস্কো ছিল বলে “আন্তরিকভাবে শেষ করতে আগ্রহী” শত্রুতা। তিনি আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এই দুই নেতা মস্কোতে তাদের পরবর্তী সভা করতে পারেন, ট্রাম্পের জবাব দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে তিনি পারেন “এটি সম্ভবত ঘটছে দেখুন।”
আপনি এই গল্পটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করতে পারেন: