ট্রাম্প পুতিনের সাথে ‘গঠনমূলক কথোপকথন’ আশা করেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার দ্বিতীয় মেয়াদে প্রথম মাসের অফিসে ইউক্রেনে শান্তির দালাল করার চেষ্টা করে কাটিয়েছেন – গর্ব করার পরে তিনি ২৪ ঘন্টার মধ্যে এই সংঘাতের অবসান ঘটাতে পারেন – তবে একাধিক রাউন্ড আলোচনা, ফোন কল এবং কূটনৈতিক পরিদর্শন একটি অগ্রগতি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।
ট্রাম্প এবং পুতিন শুক্রবার আলাস্কায় একটি শীর্ষ সম্মেলন করবেন এই সংঘাত বন্ধ করে, যা মস্কোর ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের পূর্ণ-আক্রমণে আক্রমণ দ্বারা শুরু হয়েছিল।
২০২১ সালের জুনে জো বিডেন জেনেভাতে পুতিনের সাথে দেখা করার পর থেকে এটি আমাদের এবং রাশিয়ান রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে প্রথম হবে।
“আমি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি এবং আমি তাকে বলব যে ‘আপনি এই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পেরেছেন’,” ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন যে তিনি “খুব দ্রুত যুদ্ধবিরতি দেখতে পছন্দ করবেন।”
রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন, “আমি মনে করি আমাদের গঠনমূলক কথোপকথন হবে,” তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি পুতিনের শান্তির জন্য “প্যারামিটারগুলি” সন্ধান করবেন, তারপরে জেলেনস্কি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় নেতাদের সভার পরেই কল করুন।
ট্রাম্প গত সপ্তাহে বলেছিলেন যে “ইউক্রেন এবং রাশিয়া উভয়েরই উন্নতির জন্য কিছু অঞ্চল অদলবদল করা হবে – জেলেনস্কি একটি পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
‘কিছু অদলবদল হবে’
ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি শনিবার সতর্ক করেছিলেন যে “ইউক্রেন ছাড়া সিদ্ধান্তগুলি” শান্তি আনবে না এবং বলেছিল যে তার দেশের লোকেরা “তাদের জমি দখলদারকে দেবে না।”
ট্রাম্প বলেছিলেন যে আঞ্চলিক ছাড়ের বিষয়ে জেলেনস্কির অবস্থান নিয়ে তিনি একজন “সামান্য বিরক্ত” হয়েছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে জমির অদলবদল ঘটবে।
“কিছু অদলবদল হবে, জমিতে কিছু পরিবর্তন হবে,” তিনি বলেছিলেন।
তবে ট্রাম্প আরও বলেছিলেন যে তিনি একতরফা চুক্তি করবেন না: “আমি কোনও চুক্তি করব না, কোনও চুক্তি করা আমার পক্ষে নয়,” তিনি বলেছিলেন, “একটি চুক্তি করা উচিত” বলে তিনি মনে করেন যে “একটি চুক্তি করা উচিত।”
রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে তিন দফা আলোচনার ফল ফল দিতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং ট্রাম্প-পুটিন শীর্ষ সম্মেলন শান্তিকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসবে কিনা তা এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে।
রাশিয়ান বোমা হামলা লক্ষ লক্ষ লোককে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছে এবং পূর্ব ও দক্ষিণ ইউক্রেনের সোয়াথগুলি ধ্বংস করেছে এবং পুতিন যুদ্ধবিরতির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং কিয়েভের একাধিক আহ্বানকে প্রতিহত করেছে।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে কোনও চুক্তি আসবে কি না তা পুতিনের সাথে তিনি মোটামুটি দ্রুত আলোচনায় জানবেন এবং তিনি এখনও ইউক্রেনের দালাল শান্তির চেষ্টা থেকে দূরে চলে যেতে পারেন।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমি চলে যেতে পারি এবং শুভকামনা বলতে পারি এবং এটিই শেষ হবে। আমি বলতে পারি এটি নিষ্পত্তি হবে না,” ট্রাম্প বলেছিলেন।
মার্কিন রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে তাঁর উদ্দেশ্য পুতিন এবং জেলেনস্কিকে নিজেকে উপস্থিত না করে বা উপস্থিত না করেই নিয়ে আসা।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “শেষ পর্যন্ত আমি তাদের দু’জনকে একটি ঘরে রাখব, আমি সেখানে থাকব বা আমি সেখানে থাকব না, এবং আমি মনে করি এটি সমাধান হয়ে যাবে,” ট্রাম্প বলেছিলেন।