ট্রাম্প পুতিনের সাথে দেখা করার প্রস্তুতি নেওয়ার সাথে সাথে ইউক্রেনীয়রা বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বন্ধনী – যুদ্ধ এখনও র‌্যাগিং

ইউক্রেনের সামনের-লাইনের শহরগুলিতে অনেকের কাছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে আলাস্কায় তাঁর আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনে ভ্লাদিমির পুতিন প্রস্তাবিত যে কোনও কিছু দেওয়ার চেয়ে রাশিয়ান ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্রের স্থায়ী হামলা কম ভয়ঙ্কর হতে পারে।

“প্রায় প্রতিদিন, আমরা শাহেদ শুনি,” আর্থার কর্নিয়েনকো রাশিয়া দ্বারা চালু হওয়া বিস্ফোরক দ্বারা ভরা ইরানি তৈরি ড্রোনকে উল্লেখ করে বলেছিলেন-কয়েকজন রাতেই।

কর্নিয়েনকো রাশিয়ান ফ্রন্ট থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে যুদ্ধবিহীন শহর জাপুরিঝিয়া শহরে অবস্থিত একটি সফটওয়্যার বিকাশকারী। রবিবার এই অঞ্চলে একটি রাশিয়ান ধর্মঘট কমপক্ষে 12 জন আহত হয়েছে।

তিনি বলেছেন যে তাঁর সংস্থা জেনোভা ওয়েব আর্ট রাশিয়ান আক্রমণে সহকর্মীদের হারিয়েছে। দু’বছর আগে লড়াইয়ে নিহত তাঁর ২০ জন কর্মীর মধ্যে একজন।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে ফোন কলের পরে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় বক্তব্য রাখেন, ইউক্রেনের ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার মাঝে, ইউক্রেনের কিয়েভে, ১৯ মে, ২০২৫ সালে।
ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কি ১৯ মে কিয়েভের ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে ফোন কলের পরে একটি প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় বক্তব্য রাখেন। (টমাস পিটার/রয়টার্স)

তিনি সিবিসি নিউজকে বলেছিলেন যে তিনি অত্যন্ত সন্দেহ করছেন যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি যুদ্ধ শেষ করতে চান বা শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে তার আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনে কোনও উল্লেখযোগ্য ছাড় দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

“আমি আশা করি ডোনাল্ড ট্রাম্প বুঝতে পারবেন যে পুতিন তাকে মিথ্যা বলেছেন … এবং আপনি (পুতিন) এর মতো লোকের সাথে আলোচনা করতে পারবেন না,” তিনি বলেছিলেন।

ইউক্রেনীয় এবং তাদের সমর্থকরা, বিশেষত ইউরোপে, আলাস্কায় আলোচনার বিষয়টি কীভাবে তারা গ্রহণ করে তা নিয়েই উদ্বিগ্ন। তারা আশঙ্কা করে যে শীর্ষ সম্মেলনটি ভাগ করে নেওয়া গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং আন্তর্জাতিক সীমানাগুলির পবিত্রতা দ্বারা চালিত স্থায়ী শান্তি জালিয়াতির সুযোগের চেয়ে বিপদের একটি মুহুর্তের প্রতিনিধিত্ব করে।

বিপদজনক মুহূর্ত

ট্রাম্পের মন্তব্যগুলি সোমবার এই ভয়গুলি প্রশমিত করতে খুব কমই করেছিল, কারণ তিনি ইউক্রেনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রিয়েল এস্টেট চুক্তির মতো দূরে সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে বলে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

তিনি ওয়াশিংটন, ডিসিতে বলেছিলেন, “কিছুটা অদলবদল এবং জমির পরিবর্তন হবে,” তিনি ব্যাখ্যা করতে গিয়েছিলেন যে কীভাবে পুতিনের বাহিনী কৃষ্ণ সাগর এবং আজভের সমুদ্রের পাশের প্রধান মহাসাগরীয় সম্পত্তি দখল করেছে।

“এটি সর্বদা সেরা সম্পত্তি,” তিনি যোগ করেছেন।

অন্যান্য পর্যবেক্ষকরা আলাস্কা সমাবেশকে একটি সুপরিচিত পারফরম্যান্সের সর্বশেষ কাজ হিসাবে ফ্রেম করে, যেখানে রাশিয়া তার পরবর্তী আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি নেওয়ার সময় শান্তিতে আগ্রহী হয়।

ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্পের সাথে তাঁর কুখ্যাত ওভাল অফিসের ব্লাউটের পরে, ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি রাশিয়াকে একটি নিঃশর্ত 30 দিনের যুদ্ধবিরতি দিয়েছিলেন, কেবল পুতিনকে এটিকে উপেক্ষা করার জন্য।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটনে ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী এজেন্টদের স্থানীয় পুলিশ উপস্থিতি জোরদার করার জন্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউসে প্রেস ব্রিফিং রুমে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, 11 আগস্ট, 2025 এর প্রেসের সাথে কথা বলেছেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১১ ই আগস্ট ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউসে বক্তব্য রাখেন। (জোনাথন আর্নস্ট/রয়টার্স)

সাম্প্রতিককালে, ট্রাম্প, যিনি প্রায়শই পুতিনকে অস্বাভাবিক শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে রাশিয়ার নেতার মধ্যে তিনি “হতাশ” হয়েছিলেন এবং এমনকি পুতিন যুদ্ধের অবসান না করার জন্য যদি পদক্ষেপ না নেন তবে দু’সপ্তাহের মধ্যে কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

তবে এখন, ট্রাম্প এই শীর্ষ সম্মেলনটি ধরে রাখতে সম্মত হয়েছেন – পুতিনকে বিনিময়ে কিছু ছেড়ে না দিয়ে।

আপোষহীন দাবি

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের পূর্ণ-স্কেল আগ্রাসনের প্রথম দিন থেকেই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে রাশিয়ার দাবীগুলি মূলত অপরিবর্তিত রয়েছে।

তারা পূর্ব ইউক্রেনীয় চারটি অঞ্চল এবং ক্রিমিয়ার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ধরে ধরে নিয়ে গঠিত, ইউক্রেনীয় বাহিনী এখনও যে অঞ্চলটি ধারণ করে; ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর আকারের সীমাবদ্ধতা; কখনও ন্যাটো বা ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের উপর নিষেধাজ্ঞা; এবং রাশিয়া ইউক্রেনের “ডি-নাজিফিকেশন” কে বলে, এটি একটি অস্পষ্ট শব্দ মানে বিশ্বাস করা একজন রাশিয়ান-বান্ধব রাষ্ট্রপতি এবং সরকার স্থাপন।

“সমস্ত ফ্রেমিং রাশিয়া থেকে আসছে,” ইউক্রেনের কানাডার প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত রোমান ওয়াসচুক বলেছেন, যিনি এখনও রাজধানী কিয়েভে থাকেন এবং কর্মরত ছিলেন। “এখানে কোনও মার্কিন প্রস্তাব নেই, বহুপাক্ষিক পরিকল্পনা নেই। রাশিয়া যা চায় তার সাথে সামঞ্জস্য করা, ব্যাখ্যা করা বা সাড়া দেওয়ার বিষয়ে সবকিছুই।”

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দূত স্টিভ উইটকফকে স্বাগত জানিয়েছেন, মস্কোয়, রাশিয়ার 6 আগস্ট, 2025 -এ বৈঠকের সময়।
রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন 6 আগস্ট মস্কোতে একটি বৈঠকের সময় ট্রাম্পের রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফকে স্বাগত জানিয়েছেন। (রয়টার্সের মাধ্যমে স্পুটনিক/গ্যাভ্রিল গ্রিগোরভ/পুল)

রাশিয়া বর্তমানে ইউক্রেনের প্রায় 20 শতাংশ দখল করেছে, যখন ইউক্রেনের কুরস্কে রাশিয়ান অঞ্চলের একটি ছোট্ট অংশ রয়েছে।

ইউক্রেনের সংসদে বৈদেশিক নীতি ও আন্তঃ সংসদীয় সম্পর্কের কমিটির চেয়ারম্যান ওলেকসান্দার মেরেজখকো বলেছেন, “এটি ১৯৩৮ সালে মিউনিখ (ইন) সম্পর্কিত স্মৃতি ফিরিয়ে দেয়।”

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর এক বছর আগে নাৎসি জার্মানি ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইতালির সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল যা শেষ পর্যন্ত চেক সরকার উপস্থিত না করে চেকোস্লোভাকিয়া বিচ্ছিন্ন হওয়ার দিকে পরিচালিত করে।

অনেক ians তিহাসিক এটিকে ব্রিটিশ এবং ফরাসি হিটলারের সন্তুষ্ট করার নীতিমালা হিসাবে দেখেন যা নাৎসি শাসনকে শক্তিশালী করে এবং ১৯৩৯ সালের শুরুর দিকে যুদ্ধ শুরুর ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

“আপনি যখন আঞ্চলিক অদলবদলের ধারণার সাথে আলোচনা শুরু করেন, আপনি কেবল পুতিনের আখ্যানগুলি পুনরাবৃত্তি করছেন – আপনি ইতিমধ্যে এমন কিছুতে সম্মত হন যা আপনার নিজের নয়,” মেরেজকো বলেছেন।

রাশিয়ান ড্রোনটির একটি ইঞ্জিন রাশিয়ান ড্রোন ধর্মঘটে আঘাতের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের কাছে অবস্থিত, ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার মধ্যে, ইউক্রেনের ডোনেটস্ক অঞ্চলে বিলোজারস্কে শহরে 10 আগস্ট, 2025।
রাশিয়ান ড্রোনটির একটি ইঞ্জিন 10 আগস্ট ইউক্রেনের ডোনেটস্ক অঞ্চলে বিলোজারস্কে শহরে রাশিয়ার হামলার মধ্যে রাশিয়ান ড্রোন ধর্মঘটে আঘাতের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের কাছে অবস্থিত। (ওলেকসান্ডার রতুশনিয়াক/রয়টার্স)

নেতিবাচক ফলাফল

সামিটের এজেন্ডাটি গোপনীয়তার সাথে আবদ্ধ হওয়ার পরে, কূটনীতিক, বিশ্লেষক এবং ইউক্রেনীয়দের মধ্যে বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য ফলাফল প্রচারিত হচ্ছে। কেউ ইউক্রেনের পক্ষে সোজাভাবে ইতিবাচক নয়।

ট্রাম্প একটি যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ দিতে পারে যা বর্তমান নিয়ন্ত্রণের লাইনগুলি হিম করে। ইউক্রেন তার বেশিরভাগ অঞ্চল জুড়ে সার্বভৌমত্ব বজায় রাখবে, তবে ডোনেটস্ক, লুহানস্ক, জাপোরিজঝিয়া এবং খেরসনের রাশিয়ান-অধিষ্ঠিত অঞ্চল নয়। যুদ্ধ বন্ধ, কিন্তু পেশা রয়ে গেছে।

অবসরপ্রাপ্ত কানাডিয়ান কূটনীতিক ওয়াসুক এটিকে সম্ভবত সম্ভবত আপস করার দৃশ্য হিসাবে দেখেন।

“এটি অসন্তুষ্ট, তবে সম্ভবত অস্পষ্টভাবে সহনীয়। এটি ইউক্রেনকে সামরিকভাবে বেঁচে থাকতে এবং ইইউর দিকে চালিয়ে যেতে দেয়। তবে এটি রাশিয়াকে থামায় না। এটি কেবল পরবর্তী পর্যায়ে বিলম্ব করে।”

সফটওয়্যার বিকাশকারী কর্নিয়েনকো -র জন্য এই জাতীয় চুক্তি একটি বিশ্বাসঘাতকতার সমান: “আমরা আগে হিমশীতল করার চেষ্টা করেছি,” তিনি বলেছিলেন। “এবং কি হয়েছে? আরও আক্রমণ। আরও মৃত্যু।”

ইউক্রেনীয় এবং ইউরোপীয় পতাকা উড়ে, ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার মধ্যে, ইউক্রেনের মধ্য কিয়েভে, ইউক্রেনের 11 আগস্ট, 2025।
ইউক্রেনীয় এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের পতাকাগুলি ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার মধ্যে ১১ ই আগস্ট মধ্য কিয়েভে উড়ে গেছে। (গ্লেব গ্যারানচাইচ/রয়টার্স)

রাশিয়ান সেনারা ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া এবং পূর্ব ডোনবাস অঞ্চল জব্দ করেছিল এবং মিনস্ক চুক্তি হিসাবে পরিচিত একটি ধারাবাহিক চুক্তির পরে পরবর্তীকালে পশ্চিমা সহায়তার সাথে আলোচনা করা হয়েছিল – হ্রাস করার জন্য – তবে স্থায়ীভাবে শেষ নয় – লড়াই।

আট বছর পরে, রাশিয়া তার পূর্ণ-স্কেল আক্রমণ শুরু করেছে।

ওয়াশুক বিশ্বাস করেন যে ইউক্রেনের চাপানো একটি চুক্তি মেনে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়ার ঝুঁকি বেশি, সম্ভবত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে হ্রাস সামরিক সহায়তার হুমকির মধ্যে রয়েছে।

“এটি ইতিমধ্যে ঘটছে,” তিনি বলেছেন। “আমরা ইতিমধ্যে চলমান এমন কিছু নিয়ে কূটনীতির ফাঁদগুলি দেখছি।”

এই ধরনের পদক্ষেপ পশ্চিমা জোটকে ভেঙে দিতে পারে, রাশিয়াকে উত্সাহিত করতে পারে এবং ইউক্রেনকে অপমানিত করতে পারে, তিনি বলেছেন।

সবচেয়ে খারাপ বিষয়, এটি কিয়েভ এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে স্থায়ীভাবে আস্থা ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে, ইউক্রেনকে রাশিয়ান আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা অব্যাহত রাখতে ইউরোপ এবং কানাডার সহায়তার উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীল।

একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট সোমবার রাতে, প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি আন্ডারকে বলেছিলেন যে ইউক্রেনকে অবশ্যই কোনও যুদ্ধবিরতি আলোচনার পক্ষ হতে হবে এবং “ইউক্রেনের ভবিষ্যতের বিষয়ে সিদ্ধান্তগুলি ইউক্রেনীয়রা করতে হবে।”

একটি পুতিন বিজয়

সবচেয়ে কৌতুকপূর্ণ ব্যাখ্যায়, শীর্ষ সম্মেলনটি ইতিমধ্যে পুতিনের পক্ষে একটি বিজয়।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে সমান হয়ে দাঁড়িয়ে পুতিন আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা এবং তার ঘরোয়া শ্রোতাদের কাছে সংকেত ভেঙে দিয়েছেন যে তিনি এখনও একজন বিশ্বব্যাপী খেলোয়াড়।

“পুতিনের কোনও ফলাফলের দরকার নেই,” কর্নিয়েনকো বলেছিলেন। “তার কেবল সভা দরকার। এটি ইতিমধ্যে তার অহংকারের জন্য একটি জয়।”

এমনকি যদি কোনও আনুষ্ঠানিক চুক্তিতে পৌঁছানো না হয়, যুদ্ধের ভবিষ্যতের বিষয়ে ওয়াশিংটনের কাছ থেকে কেবল সুরে পরিবর্তনের ফলে স্থায়ী পরিণতি হতে পারে।

ইউক্রেনীয় সাংসদ মেরেজকো বলেছেন, আলাস্কা সমাবেশের ফলাফল নির্বিশেষে তাঁর বেশিরভাগ দেশবাসী ইতিমধ্যে লড়াইয়ে নিজেকে পদত্যাগ করেছেন।

তিনি সিবিসি নিউজকে বলেন, “আমাদের একমাত্র বিকল্প – যদি আমরা জাতি হিসাবে রাশিয়া দ্বারা পরাধীন ও ধ্বংস করতে না চাই – তবে কোনও রাষ্ট্র হিসাবে একটি জাতি হিসাবে – এটিই লড়াই চালিয়ে যাওয়া, কারণ বিকল্প … সম্পূর্ণ ধ্বংস,” তিনি সিবিসি নিউজকে বলেছেন।

ওয়াসুক তার উদ্বেগ প্রতিধ্বনিত।

“বিপদটি কেবল স্বাক্ষরিত চুক্তিতে নয় It’s এটি প্রতিশ্রুতির সূক্ষ্ম ডাউনগ্রেডে-শান্ত টার্নিং-অ্যাওয়ে” “

