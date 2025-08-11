You are Here
ট্রাম্প পুতিনের সাথে historic তিহাসিক বৈঠকে ইউক্রেনের সংঘাতের অবসান ঘটাতে লক্ষ্য করেছেন
News

ট্রাম্প পুতিনের সাথে historic তিহাসিক বৈঠকে ইউক্রেনের সংঘাতের অবসান ঘটাতে লক্ষ্য করেছেন


মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে আসন্ন বৈঠকের উদ্দেশ্য ইউক্রেনের দ্বন্দ্ব বন্ধ করা। “আমি তাকে বলব: ‘আপনাকে অবশ্যই এই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে,'” ট্রাম্প বলেছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি আসন্ন বৈঠকে একটি “পরীক্ষা” বলে অভিহিত করেছেন এবং একটি গঠনমূলক কথোপকথনের আশা প্রকাশ করেছেন, তার পরে তিনি ইউরোপীয় নেতাদের ডাকতে চান। তিনি স্বীকার করেছেন যে সভাটি হয় “ভাল” বা “খারাপ” হতে পারে, যোগ করে যে কোনও চুক্তি সম্ভব হলে তিনি প্রথম দুই মিনিটের মধ্যে জানতে পারবেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।