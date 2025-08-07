ট্রাম্প পুতিন এবং জেলেনস্কির সাথে দেখা করার জন্য উন্মুক্ত, হোয়াইট হাউস জানিয়েছে

ওয়াশিংটন – ডোনাল্ড ট্রাম্প তার বিশেষ দূত এবং রাশিয়ান নেতার মধ্যে মস্কোতে “অত্যন্ত উত্পাদনশীল” আলোচনার বর্ণনা দিয়েছেন বলে ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে পরের সপ্তাহের প্রথম দিকে দেখা করতে পারেন।
সম্ভাব্য শীর্ষ সম্মেলনটি জানুয়ারিতে অফিসে ফিরে আসার পর থেকে ট্রাম্পের তার রাশিয়ান অংশের সাথে প্রথম বৈঠক হবে। ট্রাম্প এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কির মধ্যে একটি আহ্বানে এই সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল যে, কিয়েভের এক প্রবীণ সূত্রের মতে ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুট এবং ব্রিটেন, জার্মানি এবং ফিনল্যান্ডের নেতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারোলিন লেভিট বলেছেন, “রাশিয়ানরা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি পুতিন এবং রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি উভয়ের সাথে বৈঠকের জন্য উন্মুক্ত।” “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প চান এই নৃশংস যুদ্ধ শেষ হোক।”
নিউইয়র্ক টাইমস এবং সিএনএন, পরিকল্পনার সাথে পরিচিত লোকদের উদ্ধৃত করে বলেছে যে ট্রাম্প পরের সপ্তাহের প্রথম দিকে পুতিনের সাথে বসার পরিকল্পনা করছেন এবং তারপরে রাশিয়ান নেতা এবং জেলেনস্কির সাথে তিন দিকের বৈঠক চান।
তবে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বুধবার বিকেলে বলেছিলেন যে পরের সপ্তাহে ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে একটি বৈঠক অনিশ্চিত রয়েছে, রয়টার্স জানিয়েছে। তিনি আরও যোগ করেছেন যে এই দুই নেতা এখনও কোনও কল নির্ধারণ করেননি।
ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে এই উত্তেজনা হ্রাস করার প্রয়াসে সহায়তা করছেন, কান পাবলিক ব্রডকাস্টার এই সপ্তাহে প্রিমিয়ারের নিকটবর্তী একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন।
জেলেনস্কির সাথে ফোন কলটি এসেছিল মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফ ক্রেমলিনের দ্বারা বর্ণিত আলোচনার জন্য মস্কোয় রাশিয়ান নেতৃত্বের সাথে দেখা করেছিলেন “উত্পাদনশীল” হিসাবে – ট্রাম্পের সময়সীমা ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধের বিষয়ে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য।
“দুর্দান্ত অগ্রগতি হয়েছিল!” ট্রাম্প তার সত্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্ল্যাটফর্মে লিখেছিলেন, আরও যোগ করেছেন যে পরে তিনি কিছু ইউরোপীয় মিত্রদের ব্রিফ করেছিলেন।
“প্রত্যেকেই সম্মত হন যে এই যুদ্ধটি অবশ্যই সমাপ্ত হতে পারে, এবং আমরা আগত দিন এবং সপ্তাহগুলিতে সেই দিকে কাজ করব,” তিনি বলেছিলেন।
তবে কয়েক মিনিট পরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রবীণ কর্মকর্তা বলেছিলেন যে “গৌণ নিষেধাজ্ঞাগুলি” এখনও দুই দিনের মধ্যে কার্যকর করা হবে বলে আশা করা হয়েছিল।
ট্রাম্প, যিনি গর্বিত করেছিলেন যে তিনি দায়িত্ব গ্রহণের ২৪ ঘন্টার মধ্যে এই সংঘাতের অবসান ঘটাতে পারেন, তিনি শান্তির দিকে অগ্রগতি করতে বা নতুন শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার জন্য শুক্রবার পর্যন্ত রাশিয়াকে দিয়েছেন। ইস্তাম্বুলে রাশিয়া-ইউক্রেনের তিন রাউন্ড আলোচনায় যুদ্ধবিরতি পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে, উভয় পক্ষ তাদের দাবিতে অনেক দূরে রয়েছে।
রাশিয়া তার পশ্চিমাপন্থী প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণকে আরও রেকর্ড উচ্চতর করে তুলেছে এবং মাটিতে তার অগ্রিমকে ত্বরান্বিত করেছে।
উইটকফের সাথে তিন ঘন্টা বৈঠকের পরে পুতিনের সহযোগী ইউরি উশাকভ এএফপি সহ সাংবাদিকদের বলেছিলেন, “বেশ কার্যকর এবং গঠনমূলক কথোপকথন হয়েছিল। দু’জন লোক তাদের পদে “সিগন্যাল” বিনিময় করেছিলেন, উশাকভ বিশদ না দিয়ে বলেছিলেন।
জেলেনস্কি ট্রাম্পের সাথে তাঁর আহ্বানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং নিশ্চিত করেছেন যে ইউরোপীয় নেতারা অংশ নিয়েছেন, যদিও তিনি তাদের নাম রাখেননি।
নিষেধাজ্ঞার হুমকি
ট্রাম্প সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে রাশিয়ার নিরলস আক্রমণাত্মক আক্রমণাত্মক কারণে পুতিনের সাথে ক্রমবর্ধমান হতাশার কথা বলেছেন।
হোয়াইট হাউস রাশিয়ার বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেবে তা আনুষ্ঠানিকভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবে ট্রাম্প এর আগে চীন ও ভারতের মতো রাশিয়ার মূল বাণিজ্য অংশীদারদের লক্ষ্য করে “গৌণ শুল্ক” চাপিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন।
বুধবার, ট্রাম্প নয়াদিল্লির রাশিয়ান তেল কেনার কারণে ভারতীয় পণ্যগুলির উপর স্টিপার শুল্কের নির্দেশ দিয়েছিলেন।
ট্রাম্প মঙ্গলবার বলেছিলেন যে কোনও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেওয়ার আগে তিনি মস্কোর আলোচনার ফলাফলের অপেক্ষায় থাকবেন। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য রাশিয়ান রফতানি দমন করা, তবে এটি উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক বিঘ্নের ঝুঁকি নেবে।
তিনি সাংবাদিকদের বলেন, “আমরা কী ঘটে তা দেখতে যাচ্ছি। “আমরা সেই সময় সেই সংকল্প করব।”
ট্রাম্পের স্পষ্টভাবে নামকরণ না করে ক্রেমলিন মঙ্গলবার রাশিয়ার ব্যবসায়ের অংশীদারদের “অবৈধ” হিসাবে শুল্ক বাড়ানোর জন্য “হুমকি” এর নিন্দা জানিয়েছেন।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অভিযান কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করেছে, দেশের সোয়াথ ধ্বংস করেছে এবং লক্ষ লক্ষ লোককে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছে। মস্কো দাবি করেছে যে ইউক্রেন আরও বেশি অঞ্চল কেটে ফেলুন এবং যদি লড়াই বন্ধ করতে চান তবে পশ্চিমা সমর্থন ত্যাগ করুন।
কিয়েভ তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং জেলেনস্কি গত সপ্তাহে মস্কোয় “শাসন পরিবর্তন” করার জন্য তার মিত্রদের আহ্বান জানিয়েছিলেন।
পারমাণবিক বক্তৃতা
মস্কো-ওয়াশিংটনের উত্তেজনা উঁচু হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে উইটকফের দর্শনটি এসেছিল।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি রাশিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি দিমিত্রি মেদভেদেভের সাথে একটি অনলাইন সারির পরে দুটি পারমাণবিক সাবমেরিনকে সরানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তারা এখন “এই অঞ্চলে” ছিলেন।
মস্কো তখন বলেছিল যে এটি পারমাণবিক-সক্ষম মধ্যবর্তী-পরিসীমা ক্ষেপণাস্ত্রগুলির উপর একটি স্ব-চাপিয়ে দেওয়া স্থগিতাদেশের অবসান ঘটিয়েছে, এটি পরামর্শ দিয়েছিল যে এটি রাশিয়ার দূরবর্তী দূরত্বের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একই রকম মোতায়েন করার অভিযোগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই জাতীয় অস্ত্র স্থাপন করতে পারে।
বুধবার ইউক্রেনীয় জরুরি পরিষেবাগুলি জানিয়েছে যে দক্ষিণ জাপোরিজিয়া অঞ্চলে একটি ছুটির শিবিরের রাশিয়ান গোলাগুলিতে কমপক্ষে দু’জন নিহত এবং 12 জন আহত হয়েছে।
টাইমস অফ ইস্রায়েলের কর্মীরা এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।