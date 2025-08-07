মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে দেখা করতে চান, নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদপত্র জানিয়েছে। তারপরে, প্রকাশনা অনুসারে, ট্রাম্প রাশিয়া এবং ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতিদের অংশগ্রহণের সাথে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা করতে চান। দ্বারা শব্দ এনওয়াইটি সূত্র, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইউএস স্পেশাল কাউন্সিলের রাষ্ট্রপতি স্টিভ হুইটকফ এবং ভ্লাদিমির পুতিনের আলোচনার পরে মস্কোতে আলোচনার পরে August আগস্ট ইউরোপ এবং ইউক্রেনের দেশগুলির নেতাদের অবহিত করেছিলেন। যেমন প্রকাশনাটি উল্লেখ করেছে, কেবল ট্রাম্প, পুতিন এবং জেলেনস্কি, তবে ইউরোপীয় নেতারা পরিকল্পিত সভায় উপস্থিত থাকবেন না।
সিএনএন টিভি চ্যানেলের উত্স নিশ্চিতএই আলোচনাটি পরের সপ্তাহে বা দুই সপ্তাহের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে পারে। হোয়াইট হাউসের দুই কর্মচারী সিএনএনকে জানিয়েছিলেন যে পুতিন মস্কোর হুইটকফের সাথে আলোচনার সময় ট্রাম্পের সাথে দেখা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ট্রাম্প তার দলকে পুতিন এবং জেলেনস্কির সাথে দ্রুত একটি বৈঠক প্রস্তুত করতে বলেছিলেন, চ্যানেলটি উল্লেখ করেছে।
রয়টার্স এজেন্সিও রিপোর্টএটি, সূত্রের মতে, ট্রাম্প পরের সপ্তাহে পুতিনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন (সূত্রগুলি জেলেনস্কি সম্পর্কে কথা বলেননি)। ট্রাম্পের পরিকল্পনার সাথে পরিচিত ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ইন্টারলোকুটারস, খ্যাতমার্কিন প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং জেলেনস্কির সাথে যৌথ বৈঠকের জন্য উন্মুক্ত, তবে এই সভাগুলি কখন এবং কোথায় ঘটতে পারে তা পরিষ্কার নয়। সিএনএন অনুসারে, বেশ কয়েকটি বিকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ক্যারোলিন লিথভ্ট, পরিবর্তে বলেছিলেন যে, “রাশিয়ানরা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন,” এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি পুতিন এবং জেলেনস্কির সাথে দেখা করতে প্রস্তুত।
ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি অদূর ভবিষ্যতে পুতিন এবং জেলেনস্কির সাথে দেখা করার আশা করছেন। তিনি Home ই আগস্ট হোয়াইট হাউসে একটি ব্রিফিংয়ে এটি বলেছিলেন, রাশিয়া ও ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতিরা কোনও বৈঠকে একমত হতে সক্ষম হবেন কিনা সে সম্পর্কে সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি। “খুব ভাল সম্ভাবনা রয়েছে যে তারা এটি করবে। আমরা এখনও জায়গাটি নির্ধারণ করতে পারি নি, তবে আজ আমাদের রাষ্ট্রপতি পুতিনের সাথে খুব ভাল আলোচনা হয়েছিল। ড ট্রাম্প। তিনি কখন আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে তা বলেননি।
ট্রাম্প হুইটকফ এবং পুতিনের বৈঠকের নাম দিতে অস্বীকার করেছিলেন, যেহেতু দলগুলি “দীর্ঘকাল ধরে কাজ করেছিল।” একই সময়ে, সাংবাদিকদের সাথে ব্রিফিংয়ের আগে ট্রাম্প তার সামাজিক নেটওয়ার্ক ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছিলেন যে হুইটকফ এবং পুতিনের একটি “খুব উত্পাদনশীল” সভা ছিল এবং “উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি” (যা ট্রাম্প নির্দিষ্ট করেননি) পৌঁছেছেন।
মার্কিন রাষ্ট্রপতি রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার বিষয়ে দলগুলি কতটা কাছাকাছি চুক্তির কাছে পৌঁছেছিল তা বলেনি। “শোনো, আমি বলতে চাই না। আমি এর আগে ইতিমধ্যে হতাশ ছিলাম,” – ড মার্কিন রাষ্ট্রপতি। ট্রাম্পকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে পুতিন তাকে প্রতারণা করছেন কিনা, তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন যে তিনি “কয়েক সপ্তাহ পরে” খুঁজে পাবেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনায়, রাশিয়া মস্কো বিশ্বের সাথে সম্মত হওয়ার শর্তগুলির “নির্দিষ্ট উদাহরণ” উপস্থাপন করেছিল, রিপোর্ট ফক্স বিজনেসের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে রাজ্য সচিব মার্কো রুবিও। “আমি মনে করি, সম্ভবত, এই প্রশাসনের কাজ শুরু হওয়ার পরে প্রথমবারের মতো, রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য কী দাবি করতে পারে তার নির্দিষ্ট উদাহরণ রয়েছে,” রুবিও বলেছিলেন।
তাঁর মতে, এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে “ইউক্রেনীয় এবং আমাদের ইউরোপীয় মিত্ররা এই প্রয়োজনীয়তাগুলি গ্রহণ করতে প্রস্তুত, তবে প্রাথমিকভাবে ইউক্রেনীয়দের” কিনা তা জানতে হবে। রুবিও বলেছিলেন, “যদি আমরা এটি ইউক্রেনীয়দের জন্য গ্রহণযোগ্য এবং রাশিয়ানদের কাছে যা গ্রহণযোগ্য তা আরও কাছে আনতে পারি, তবে আমি মনে করি, এই সংঘাতের অবসান ঘটাতে পুতিন এবং জেলেনস্কির অংশগ্রহণের সাথে রাষ্ট্রপতির একটি বৈঠক করার সুযোগ থাকবে।”
স্পষ্টতই, ইউক্রেনীয়দের এ সম্পর্কে কথা বলা উচিত। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প হস্তক্ষেপ করতে এবং ফলাফল অর্জন করতে পারে এমন আমাদের দুটি পক্ষ এবং দুটি অবস্থানকে আরও কাছে আনতে হবে।
রুবিও স্বীকার করেছেন যে আসন্ন দিনগুলিতে ট্রাম্প এবং পুতিনের টেলিফোন কথোপকথন হতে পারে।
রুবিও বলেছিলেন যে “যুদ্ধের যে কোনও প্রান্তের মূল উপাদানগুলি আঞ্চলিক বিষয় হবে।” তাঁর মতে, রাশিয়া ক্রিমিয়া সহ ইউক্রেনের কিছু অঞ্চলকে “বন্দী ও নিয়ন্ত্রণ” করে “, এছাড়াও এমন কিছু অঞ্চল রয়েছে যেখানে রাশিয়ান সেনাবাহিনী” কিছু সাফল্য অর্জন করেছিল “। “যে কোনও সময় আপনি যখন কোনও চুক্তি করতে যাচ্ছেন, সেখানে অবশ্যই ছাড় থাকতে হবে; রাশিয়ানদের দ্বারা ছাড় অবশ্যই থাকতে হবে এবং অবশ্যই ইউক্রেনীয়দের ছাড়ের ছাড় দিতে হবে,” রুবিও বলেছিলেন যে এটি একটি কঠিন প্রশ্ন।
আলোচনার পরে, ভ্লাদিমির জেলেনস্কি বলেছিলেন যে মস্কো আগুন বন্ধ করার সম্ভাবনা বেশি। “দেখে মনে হচ্ছে রাশিয়া এখন যুদ্ধবিরতিটির সাথে আরও বেশি সুরযুক্ত, তাদের উপর চাপ ট্রিগার করা হয়েছে। তবে মূল বিষয়টি হ’ল তারা আমাদের বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশদভাবে প্রতারণা করে না,” – ঘোষিত জেলেনস্কি cromage ই আগস্টের ফলাফল অনুসারে প্রচলনে। “আমাদের জন্য, ইউক্রেনের পক্ষে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউক্রেন অবশ্যই তার স্বাধীনতা রক্ষা করবে।
রাশিয়ার প্রতিনিধিরা মস্কোতে হুইটকফ এবং পুতিনের আলোচনার বিষয়ে প্রায় মন্তব্য করেননি। রাশিয়ান ফেডারেশনের সভাপতির সহকারী ইউরি উশাকভ 7 আগস্ট বলেছেন যে রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসন্ন দিনগুলিতে পুতিন এবং ট্রাম্পের বৈঠকে “একটি চুক্তিতে” সম্মত হয়েছে “। উশাকভের মতে, বৈঠকটি পরের সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে পারে, তবে প্রস্তুতিটি কত দিন সময় নেবে তা এখনও অজানা। সভার জায়গাটিও একমত হয়েছিল, এটি পরে ঘোষণা করা হবে। পুতিনের সাথে আলোচনায়, উশাকভ বলেছেন, বিশেষায়িত মার্কিন রাষ্ট্রপতির বিশেষ মরীচি স্টিভ হুইটকফ রাশিয়ান ফেডারেশন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতিদের ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের “ধারণাটি স্পর্শ করেছেন”, তবে মস্কো এই প্রস্তাবটি কোনও মন্তব্য ছাড়াই ছেড়ে চলে গেলেন।
হুইটকফের সাথে আলোচনার পরপরই উশাকভ বলেছিলেন যে রাশিয়া ইউক্রেনীয় ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে “কিছু সংকেত” প্রেরণ করেছে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে “প্রাসঙ্গিক সংকেত “ও পেয়েছিল।
রাশিয়ান ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের প্রধান, বিদেশের দেশগুলির সহযোগিতায় রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতির বিশেষ প্রতিনিধি কিরিল দিমিত্রিভ বলেছেন যে “অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়, এবং ইতিবাচক বাহিনী বিজয়ী হবে।” রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব দিমিত্রি পেসকভ এই নোট প্রকাশের সময় আলোচনার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।
ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে রাশিয়া ৮ ই আগস্ট পর্যন্ত ইউক্রেনে লড়াই বন্ধ করে দেয়, অন্যথায় এটি রাশিয়া থেকে তেল কেনার দেশগুলির ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের জন্য হবে। August আগস্ট সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগের সময় ট্রাম্প বলেছিলেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ান তেল কেনার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে দায়িত্ব পাল্টে দিয়েছে এবং অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারে: “সম্ভবত চীনের বিরুদ্ধে”।
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, পরিবর্তে, August আগস্ট সন্ধ্যায় বলেছিলেন যে ট্রাম্প পরবর্তী ২৪-৩6 ঘন্টার মধ্যে গৌণ নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। রুবিও বলেছিলেন, “আলোচনাগুলি কীভাবে উন্নত হবে তার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করবে – আমরা আগামী কয়েক দিনের মধ্যে যে কাজটি পরিচালনা করব,” রুবিও বলেছিলেন। তাঁর মতে, ট্রাম্প সিদ্ধান্ত নেবেন যে দায়িত্বগুলি কীভাবে বিকশিত হবে তার উপর নির্ভর করে কর্তব্য প্রবর্তন করবেন কিনা। “