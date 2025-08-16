ট্রাম্প, পুতিন এবং জেলেনস্কির সভার সম্ভাব্য তারিখটি প্রকাশ করা হয়েছে: রাজনীতি: শান্তি: লেন্টা.রু

অ্যাক্সিওস: ইউএসএ 22 আগস্ট ট্রাম্প, পুতিন এবং জেলেনস্কির সাথে দেখা করতে চায়
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার সভাপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে দেখা করতে চায়, হোয়াইট হাউস ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রধান এবং ইউক্রেনীয় নেতা ভ্লাদিমির জেলেনস্কির 22 আগস্ট। এটি অ্যাক্সিওস দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছে।
সূত্রটি জানিয়েছে, “ট্রাম্প জেলেনস্কি এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের কথোপকথনে বলেছিলেন যে তিনি ২২ আগস্ট একটি ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলন” দ্রুত “রাখতে চান,” সূত্রটি জানিয়েছে।
এর আগে, ফরাসী নেতা এমমানুয়েল ম্যাক্রন বলেছিলেন যে “যারা ইচ্ছা তাদের জোট” শীঘ্রই ইউক্রেনীয় ইস্যুতে আরও পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি নতুন সভা করবে। এছাড়াও, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সাইরাস স্টারমার হুমকি দিয়েছিলেন যে কোনও শান্তি চুক্তি না হলে যুক্তরাজ্য রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার চাপ বাড়িয়ে তুলবে।