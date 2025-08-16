ট্রাম্প: পুতিন চান “বিস্তৃত চুক্তি এবং যুদ্ধবিরতি নয়।” জেলেনস্কি ওয়াশিংটনে যান | ইউক্রেনের যুদ্ধ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তাঁর রাশিয়ান সমকক্ষ, ভ্লাদিমির পুতিন যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে আগ্রহী নন এবং ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার জন্য একটি বিস্তৃত চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করেছেন, সাংবাদিক বলেছেন সাইট অ্যাক্সিওস বারাক সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এক্স (প্রাক্তন টুইটার) এ রভিড।
ট্রাম্প আলাস্কার আগের দিন পুতিনের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন, এমন একটি বৈঠকে যা ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কির অনুপস্থিতিতে বিশেষত অঞ্চল বিনিময় সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে সম্পর্কে অত্যন্ত ভয় এবং প্রত্যাশা তৈরি করেছিল। ট্রাম্প বলেছিলেন যে তার অগ্রাধিকারটি তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি হবে।
তবে এই শনিবার রিপোর্টিংয়ে, পুতিনের সাথে ন্যাটো মিত্র এবং জেলেনস্কির সাথে আলোচনার বিষয়বস্তু ট্রাম্প রাশিয়ান রাষ্ট্রপতির সাথে একমত হয়েছিলেন: “আমি মনে করি একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তির চেয়ে দ্রুত শান্তি চুক্তি আরও ভাল।”
জেলেনস্কি, রবিড বলেছিলেন, সোমবার ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের সাথে দেখা করবেন বলে নিশ্চিত করেছেন।
ট্রাম্প এবং পুতিনের শীর্ষ সম্মেলন উভয় দ্বারা উত্পাদনশীল হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল এবং প্রেসের কাছে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়ে শেষ হয়েছিল, ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন যে “চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই” এবং পুতিন বলতে, ইংরেজিতে, “মস্কোর পরের জন্য।”
বিবিসি জানিয়েছে, ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে তিন -ঘন্টা বৈঠক উত্তরগুলির চেয়ে আরও বেশি প্রশ্ন রেখেছিল। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এটি উল্লেখ করেছে যে ট্রাম্প কিছু বিষয় সম্পর্কে একটি “চুক্তি” উল্লেখ করেছিলেন, যা প্রকাশ করে না, তবে অন্যদের সম্পর্কে নয়, যদিও পুতিন আরও অস্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে তারা একটি “বোঝাপড়া” পৌঁছেছে।
“ইউক্রেনের পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে পুতিন বলেছিলেন যে কোনও চুক্তিতে পৌঁছানোর সম্ভব হওয়ার আগে সংঘাতের মূলের কারণগুলি সমাধান করতে হয়েছিল,” কিয়েভে অ্যালার্ম বাজানো একটি বাক্য “এবং অন্য মূলধনে বিবিসি মন্তব্য করেছিলেন, কারণ এটি এমন একটি অভিব্যক্তি যা” পুতিন থেকে সর্বাধিক দাবিগুলির একটি সিরিজের সমার্থক হয়ে ওঠে। “
বিবিসির বিশ্লেষণে, পুতিন ট্রাম্পের সাথে বৈঠক থেকে ভাল গিয়েছিলেন। প্রথমত, কারণ এটি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বিদেশীদের সাথে বছর এবং ট্রাম্পের সাথে উষ্ণ পরিবেশের পরে আড়ম্বরপূর্ণ এবং পরিস্থিতিগুলির সাথে প্রাপ্ত হয়েছিল।
“পুতিনের জন্য আবার বোকা?”
ও নিউ ইয়র্ক টাইমস অভ্যর্থনাটিতে “অসাধারণ পরিবেশ” হাইলাইট করে পুতিন যিনি, তিনি স্মরণ করেন, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার অধীনে আছেন এবং যুদ্ধাপরাধের জন্য আন্তর্জাতিক ওয়ারেন্টের মুখোমুখি হন ”: লাল ট্রেডমিল, পুটিন আসার সময় ট্রাম্পের খেজুর, বিমানবন্দর থেকে সামিট সাইটে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট লিমুজিন এবং ফক্স নিউজের দ্বারা এমনকি কিছু কিছু লক্ষ্য করা গেছে যে উভয় বিবৃতি দেওয়ার সময় প্রথম কথা বলেছিল।
পুতিন স্বস্তি পেয়েছিলেন যে রাশিয়ার কাছে কোনও “গুরুতর পরিণতি” হয়নি, যিনি কোনও যুদ্ধবিরতি চুক্তি না হলে ট্রাম্পের হুমকি ছিল।
বিবিসি উপসংহারে বলা হয়েছে, “শীর্ষ সম্মেলনটি ইউক্রেনে শান্তির জন্য দৃ concrete ় অগ্রগতি অর্জন করতে পারে নি, তবে রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ককে সীমাবদ্ধ করেছে।”
“রাশিয়ান নেতার দৃষ্টিকোণ থেকে আরও ভালভাবে চলতে পারে এমন কোনও ঘটনা কল্পনা করা কঠিন হবে,” এটি হ’ল বিশ্লেষণ নিউ ইয়র্ক টাইমস।
“পুতিনের জন্য আবার বোকা?” এমনকি বৈঠকের আগেই সিএনএন টেলিভিশন স্টেশনকে জিজ্ঞাসা করেও বলেছিলেন যে “ট্রাম্পের বক্তৃতাটি বোঝায় যে এটি হতে পারে।” জার্মান ডায়েরি ফ্র্যাঙ্কফুর্টার অলজেমাইন জেইতুং কোনও সন্দেহ নেই যে ট্রাম্প “পুতিনের ফাঁদে পড়েছিলেন”, যখন ট্যাগসপিজেল তিনি এই সিদ্ধান্তে দ্বিধা করেন না যে তিনি “ইউক্রেন এবং ইউরোপের জন্য একটি তিক্ত দিন”।
জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের প্রতিবেদন করুন
ট্রাম্প ওয়াশিংটনে ফিরে আসার সময় পুতিনের সাথে কথোপকথনের কথা জানিয়েছেন, যেখানে তিনি আজ সকালে অবতরণ করেছিলেন, সিএনএন অনুসারে একটি “দীর্ঘ এবং যথেষ্ট” কথোপকথনে (এটি অ্যাক্সিয়াস অনুসারে দেড় ঘন্টা ছিল)।
অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি, উরসুলা ভন ডের লেইন, তাঁর মুখপাত্র থেকে রয়টার্স এজেন্সি অনুসারে। ন্যাটোর এক আধিকারিকের মতে, আটলান্টিক জোটের সেক্রেটারি-জেনারেল মার্ক রুটও তথাকথিত টেলিফোনেও ছিলেন, যেমন ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন, এলিশা নিশ্চিত করেছেন।
ইউরোপীয় কমিশন জানিয়েছে, জার্মানি, ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ড, ইতালি এবং যুক্তরাজ্যের নেতারাও অংশ নিয়েছিলেন।
ফক্স নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে ট্রাম্প পুতিন এবং জেলেনস্কির সাথে একটি শীর্ষ সম্মেলনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন, তবে সিএনএন অনুসারে ক্রেমলিন বলেছিলেন যে আলাস্কার বৈঠকে এই সমস্যাটি উত্থাপিত হয়নি।
সাক্ষাত্কারে বৈঠকের কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প আরও বলেছিলেন যে পুতিনকে যদি তিনি রাষ্ট্রপতি হন তবে তিনি “খুব সন্তুষ্ট” বলেছিলেন যে, “এই যুদ্ধটি কখনই ঘটত না,” পুতিন তাদের প্রেস বিবৃতিতে তাঁর পক্ষ দ্বারা করা এক বিবৃতি।
*কম রয়টার্স