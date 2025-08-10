You are Here
ট্রাম্প পুলিশকে দখলের হুমকি দেওয়ার পরে ডিসি মেয়র ক্যাপিটালের অপরাধের হারকে রক্ষা করেছেন: এনপিআর
News

ট্রাম্প পুলিশকে দখলের হুমকি দেওয়ার পরে ডিসি মেয়র ক্যাপিটালের অপরাধের হারকে রক্ষা করেছেন: এনপিআর

কলম্বিয়ার জেলা মেয়র মুরিয়েল বাউসার শোনেন যেহেতু রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি অনুষ্ঠানের সময় এই ঘোষণা করার সময় বলেছিলেন যে ২০২27 সালের এনএফএল খসড়াটি ওয়াশিংটনের সোমবার, ৫ মে, ২০২৫ সালে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে জাতীয় মলে অনুষ্ঠিত হবে। (এপি ফটো/অ্যালেক্স ব্র্যান্ডন)

কলম্বিয়ার জেলা মেয়র মুরিয়েল বাউসার শোনেন যেহেতু রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি অনুষ্ঠানের সময় এই ঘোষণা করার সময় বলেছিলেন যে ২০২27 সালের এনএফএল খসড়াটি ওয়াশিংটনের সোমবার, ৫ মে, ২০২৫ সালে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে জাতীয় মলে অনুষ্ঠিত হবে। (এপি ফটো/অ্যালেক্স ব্র্যান্ডন)

অ্যালেক্স ব্র্যান্ডন/এপি/এপি


ক্যাপশন লুকান

টগল ক্যাপশন

অ্যালেক্স ব্র্যান্ডন/এপি/এপি

ওয়াশিংটনের মেয়র মুরিয়েল বাউসার, ডিসি রবিবার রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের দেশের রাজধানীর ফেডারেল নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার হুমকির জবাবে তার নীরবতা ভেঙে দিয়েছেন। বাউসার তার পুলিশ বিভাগের জেলার নিয়ন্ত্রণকে রক্ষা করেছেন, ডিসি ন্যাশনাল গার্ডের মোতায়েনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত সহিংসতার দাবির বিরুদ্ধে হোয়াইট হাউসের দাবির বিরুদ্ধে সহিংস অপরাধে দু’বছরের হ্রাস উদযাপন করেছেন।

গত সপ্তাহে, ট্রাম্প ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি – ইউএস পার্ক পুলিশ, ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এবং ইউএস মার্শালস সার্ভিস সহ অন্যদের মধ্যে – হোয়াইট হাউসের একজন প্রাক্তন কর্মীকে একটি চেষ্টা করা কারজ্যাকিংয়ে লাঞ্ছিত করার পরে ডিসি -তে তাদের উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য পরিচালনা করেছিলেন। হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা, এই বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলার জন্য অনুমোদিত নয়, নিশ্চিত করেছেন যে শনিবার রাতে জেলায় প্রায় 450 ফেডারেল অফিসার মোতায়েন করা হয়েছে।

রবিবার রাষ্ট্রপতি একটি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পোস্ট সোমবার সকাল ১০ টায় ঘোষণা করার পরিকল্পনা নিয়ে গৃহহীন ও জেল অপরাধীদের সরিয়ে “আমাদের রাজধানী নিরাপদ” করা।

“আমি সন্দেহ করি যে তাঁর ঘোষণাটি হ’ল তিনি ফেডারেল আইন প্রয়োগকারীকে বাড়িয়ে দিচ্ছেন, যার বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন,” বোসার রবিবার এমএসএনবিসি -তে একটি সাক্ষাত্কারের সময় বলেছিলেন – ট্রাম্পের ফেডারেল হুমকি গ্রহণের পর থেকে তার প্রথম। “তিনি আরও বৃহত্তর সংখ্যা বা দীর্ঘ সময় সম্পর্কে কথা বলতে পারেন।”

বাউসার বলেছিলেন যে তিনি ডিসি একটি সুন্দর এবং নিরাপদ শহর হিসাবে গড়ে তোলার তাদের “ভাগ করা অগ্রাধিকার” নিয়ে রাষ্ট্রপতির সাথে কাজ চালিয়ে যাবেন। তবে মেয়র বলেছিলেন যে শহরটির যা প্রয়োজন তা হ’ল আরও ফেডারেল প্রসিকিউটর, বিচারক এবং পার্ক এবং বিল্ডিংগুলিকে মেরামত করা।

তিনি হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ স্টিফেন মিলারের সাম্প্রতিক বিবৃতি নিয়েও বিষয়টি নিয়েছিলেন, যিনি দেশের রাজধানীকে “বাগদাদের চেয়ে বেশি হিংস্র” বলে অভিহিত করেছিলেন।

“যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সাথে যে কোনও তুলনা হাইপারবোলিক এবং মিথ্যা,” বাউসার বলেছিলেন।

তারা মেয়র ২০২৩ সালে একটি অপরাধের স্পাইককে স্বীকৃতি দিয়েছিল, কিন্তু বলেছিল যে তখন থেকেই একটি খাড়া, দুই বছরের সহিংসতা হ্রাস পেয়েছে। জেলা অপরাধের তথ্য দেখায় যে গত বছরের তুলনায় হিংসাত্মক অপরাধ 26% হ্রাস পেয়েছে।

বোসার বলেছিলেন, “আমরা রাষ্ট্রপতির সাথে কথা বলতে যাচ্ছি, তাঁর লোকদের সাথে তাঁর পক্ষে উচ্চ অগ্রাধিকার যে বিষয়গুলিতে কাজ করছি।” “এখন, যদি কোনও আমেরিকান শহরে শক্তি প্রদর্শন করা অগ্রাধিকার হয় তবে আমরা জানি যে তিনি এখানে এটি করতে পারেন But তবে এটি হবে না কারণ অপরাধের পরিমাণ বাড়ছে।”

ট্রাম্প ডিসি -তে ন্যাশনাল গার্ডকে মোতায়েন করার হুমকি দিয়েছেন, তবে বাহিনী এনপিআরকে রবিবার বলেছে এটি এখনও সক্রিয় করা হয়নি। বোসার বলেছিলেন যে তিনি তাদের স্থাপনার পক্ষে নন।

“তারা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা নয়,” বোসার বলেছিলেন। “সুতরাং আমি সে সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। এবং আমি কেবল মনে করি এটি আমাদের প্রহরীর সবচেয়ে কার্যকর ব্যবহার নয়” “

জর্জ ফ্লয়েড হত্যার বিষয়ে ২০২০ সালের বিক্ষোভের সময় ট্রাম্প ডিসি -তে ন্যাশনাল গার্ডকে মোতায়েন করেছিলেন। এবং দু’মাস আগে ট্রাম্প লস অ্যাঞ্জেলেসে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মধ্যে ইমিগ্রেশন প্রয়োগের বিষয়টি ছড়িয়ে দিয়েছিল।

রাষ্ট্রপতি মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ধারণা নিয়েও অভিযুক্ত করেছেন, বুধবার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন এটি একটি “টেবিলে বিকল্প”। তবে বোসার অস্বীকার করেছেন এটি একটি বাস্তব সম্ভাবনা ছিল।

বোসর বলেছিলেন, “আমাদের আইনে খুব নির্দিষ্ট বিষয় রয়েছে যা রাষ্ট্রপতিকে আমাদের পুলিশ বিভাগের উপর আরও নিয়ন্ত্রণ রাখতে দেয়।” “এখনই আমাদের শহরে এই শর্তগুলির কোনওটিই বিদ্যমান নেই।”

শহর আইন রাষ্ট্রপতিকে অনুমতি দেয় ডিসি পুলিশ নিয়ন্ত্রণ নিন যদি “জরুরী প্রকৃতির বিশেষ শর্ত বিদ্যমান থাকে যার জন্য ফেডারেল উদ্দেশ্যে মেট্রোপলিটন পুলিশ বাহিনী ব্যবহার প্রয়োজন।”

রবিবার ডিসি পুলিশ চিফ পামেলা স্মিথ নেভি ইয়ার্ড পাড়ায় – ক্যাপিটল হিলের ঠিক দক্ষিণে এবং ন্যাশনাল পার্কে হোমের একটি কিশোর কারফিউয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আদেশে স্মিথ বলেছিলেন যে আশেপাশের গভীর রাতে সমাবেশগুলি “জনসাধারণের সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট ক্ষতির ঝুঁকি”।

সম্প্রতি পাস করা আইনের কর্তৃত্বের অধীনে, ডিসি পুলিশ নির্ধারিত অঞ্চলে নয় বা ততোধিক কিশোরদের জমায়েত নিষিদ্ধ করবে সন্ধ্যা ৮ টা থেকে ১১ টার মধ্যে কারফিউ রবিবার সন্ধ্যায় শুরু হবে এবং বুধবার পর্যন্ত চলবে।

ডিসি-র একটি নগর-প্রশস্ত কিশোর কারফিউ রয়েছে সকাল ১১ টা থেকে 6 টা অবধি ৩১ আগস্টের মধ্যে স্থায়ী।

রবিবার একটি পৃথক পোস্টে ট্রাম্প বলেছিলেন যে বোসার “একজন ভাল ব্যক্তি যিনি চেষ্টা করেছেন, তবে তাকে অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে, এবং অপরাধের সংখ্যা আরও খারাপ হয়ে যায় এবং শহরটি কেবল ডার্টিয়ার এবং কম আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts