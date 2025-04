ট্রাম্প প্রথম 100 দিনের মধ্যে উদারপন্থী আইন প্রণেতাদের, মিডিয়া বিস্ফোরণে ভীত হননি

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদ থেকে একই রকম প্রবণতা অব্যাহত রেখে অফিসে প্রথম 100 দিনের সময় ডেমোক্র্যাটস এবং লিবারেল মিডিয়া প্রকাশ্যে বিস্ফোরণে নির্ভীক ছিলেন।

একটি হাই-প্রোফাইল সংঘর্ষে, ট্রাম্প প্রকাশ্যে মাইনের ডেমোক্র্যাটকে প্রকাশ করেছিলেন। গভর্নেট জ্যানেট মিলস জৈবিক পুরুষদের যারা মহিলাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকে হিজড়া হিসাবে চিহ্নিত করেন তাদের ব্যতীত তার কার্যনির্বাহী আদেশকে অস্বীকার করার জন্য।

“আপনার জনসংখ্যা মহিলাদের খেলাধুলায় পুরুষদের খেলতে চায় না, তাই আপনি আরও ভালভাবে মেনে চলেন কারণ অন্যথায় আপনি কোনও ফেডারেল তহবিল পাচ্ছেন না,” ট্রাম্প ফেব্রুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে দেশের গভর্নরদের একটি বৈঠকের সময় মিলসকে বলেছিলেন। মিলস যুক্তি দিয়েছিলেন যে তিনি বিষয়টি নিয়ে “(তাকে) আয়ন আদালত দেখবেন”, যার কাছে রাষ্ট্রপতি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন: “আমি এর অপেক্ষায় রয়েছি That এটি সত্যিকারের সহজ হওয়া উচিত।”

তিনি আরও যোগ করেছেন, “গভর্নরের পরে আপনার জীবন উপভোগ করুন, কারণ আমি মনে করি না যে আপনি নির্বাচিত রাজনীতিতে থাকবেন।”

মার্চ মাসে কংগ্রেসে ট্রাম্পের যৌথ ভাষণ চলাকালীন ডেমোক্র্যাটদের সাথে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ এসেছিল। বেশ কয়েকজন ডেমোক্র্যাট ট্রাম্পবিরোধী চিহ্নগুলি ধরেছিলেন, ট্রাম্পের বক্তৃতার মাঝখানে চিৎকার করেছিলেন এবং বিলাপ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কেউ কেউ বেরিয়ে এসেছিলেন। টেক্সাসের প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাটিক রেপ।

“আমি বুঝতে পেরেছি যে তাদের খুশি করতে বা তাদের দাঁড়াতে এবং হাসি বা প্রশংসা করার জন্য আমি একেবারেই কিছুই বলতে পারি না,” ট্রাম্প হাউস চেম্বারের ডেমোক্র্যাটদের দিকের দিকে তাকিয়ে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন। “আমি সবচেয়ে বিধ্বংসী রোগের নিরাময়ের সন্ধান করতে পারি। এমন একটি রোগ যা পুরো দেশগুলিকে মুছে ফেলবে, বা ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতির উত্তর ঘোষণা করবে … এবং ঠিক এখানে বসে থাকা এই লোকেরা তালি দেবে না, দাঁড়াবে না, এবং অবশ্যই এই জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাফল্যের জন্য উত্সাহিত করবে না।”

“এটি অত্যন্ত দুঃখজনক,” ট্রাম্প যোগ করেছেন। “এবং এটি ঠিক এইভাবে হওয়া উচিত নয়।”

প্রেসকে তার দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্পের দ্বারা পাবলিক ল্যাশিং থেকে রক্ষা করা হয়নি।

একটি উল্লেখযোগ্য পিছনে পিছনে, ট্রাম্পকে ওভাল অফিসের একজন প্রতিবেদক জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি ভেবেছিলেন যে অবৈধ এলিয়েনদের বহিষ্কার করার আইনী কর্তৃত্ব আছে কিনা। জবাবে রাষ্ট্রপতি এই প্রতিবেদকের উপর স্ক্রিপ্টটি উল্টিয়ে দিয়েছিলেন, বিনিময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: “বিডেনের কি আমাদের দেশে কয়েক মিলিয়ন মানুষকে আসতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার অধিকার ছিল?”

In another testy back-and-forth with reporters, this time aboard Air Force One, Trump did not mince words with a reporter from Bloomberg who questioned Trump about his tariffs.

“আমি মনে করি আপনার প্রশ্নগুলি এত বোকা,” ট্রাম্প এয়ার ফোর্স ওয়ান -এর উপরে এই প্রতিবেদককে জিজ্ঞাসা করার পরে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে “বাজারে কোনও ব্যথা আছে যে কোনও সময়ে আপনি সহ্য করতে রাজি নন?”

“আমি কিছু নামতে চাই না, তবে কখনও কখনও আপনাকে কিছু ঠিক করার জন্য medicine ষধ নিতে হয়,” ট্রাম্প পিছনে গুলি করেছিলেন। “এবং আমাদের এমন ভয়াবহ রয়েছে, আমাদের অন্য দেশগুলির দ্বারা আমাদের এত খারাপ আচরণ করা হয়েছে কারণ আমাদের বোকা নেতৃত্ব ছিল যা এটি ঘটতে দেয়।”

ট্রাম্পের ডেমোক্র্যাটস এবং গণমাধ্যমের পাবলিক ল্যাশিংগুলিও রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক বিরোধীদের জন্য নতুন ডাকনাম অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এই লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি, সেন অ্যাডাম শিফ, ডি-ক্যালিফ।, নিজেকে এই শব্দটি একটি নতুন ডাকনাম অর্জন করেছিলেন: “তরমুজ-মাথা।” ডাকনামটি ট্রাম্পের প্রথম-মেয়াদী ডাকনামটি অনুসরণ করেছে যা তিনি শিফকে দিয়েছিলেন: “পেন্সিল নেক”।

“অ্যাডাম ‘শিফটি’ শিফ – আপনি কি এই লোকটিকে বিশ্বাস করতে পারেন?” ট্রাম্প এই মাসের শুরুর দিকে জাতীয় রিপাবলিকান কংগ্রেসনাল কমিটির আয়োজিত একটি নৈশভোজে বলেছিলেন। “তিনি আমার দেখা সবচেয়ে ছোট ঘাড় পেয়েছেন-এবং সবচেয়ে বড় মাথা: আমরা তাকে তরমুজ-মাথা বলি।” ট্রাম্প কীভাবে শিফের “বিগ ফ্যাট ফেস” রাষ্ট্রপতির আঙুলের আকারের “ঘাড়ে দাঁড়াতে” পারে তা চিন্তা করে বলেছিলেন।

“এটি সবচেয়ে অদ্ভুত জিনিস – এটি একটি রহস্য; কেউ এটি বুঝতে পারে না।”

তার প্রথম ১০০ দিন থেকে আসা আরেকটি ট্রাম্পের ডাক নাম কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে টার্গেট করেনি, তবে সামগ্রিকভাবে ডেমোক্র্যাটরা যারা তার শুল্ক নীতিমালার বিরুদ্ধে ছিলেন।

“কয়েক দশক আগে করা উচিত ছিল এমন কিছু করার সুযোগ রয়েছে। কয়েক দশক আগে করা উচিত ছিল। “দৃ strong ়, সাহসী এবং ধৈর্যশীল হোন এবং মহত্ত্বের ফলাফল হবে!”