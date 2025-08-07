ট্রাম্প প্রশাসনের উপর সাউথ পার্কের সর্বশেষ হামলা শোয়ের অন্যতম চমকপ্রদ পর্ব

কেউ ম্যাট স্টোন এবং ট্রে পার্কারের মতো বিতর্ককে আমন্ত্রণ জানায় না। “সাউথ পার্ক” নির্মাতারা শোয়ের বিস্ময়কর 26 মরসুমের দৌড় জুড়ে সমস্ত ধরণের ঝামেলা জাগিয়ে তুলেছে, তবে এই জুটি সত্যিই তাদের সর্বশেষ মরসুমের আগমনের সাথে কয়েক সপ্তাহ আগে খামটিকে ধাক্কা দিয়েছিল। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মরসুমের ২ 27 প্রিমিয়ার আরও পাঁচ বছরের জন্য “সাউথ পার্ক” কে বাতাসে রাখার জন্য $ 1.5 বিলিয়ন ডলারের চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে কেবল তাদের পিতামাতার কোম্পানির প্যারামাউন্টকে আলোকিত করেছিল না, তবে এটি ট্রাম্প প্রশাসনে নির্মম জবসও নিয়েছিল। “‘মাউন্ট” এর খুতবা রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড জে ট্রাম্পকে একটি উচ্চস্বরে বিরক্তিকর হিসাবে চিত্রিত করেছেন যিনি “সাউথ পার্ক: আরও বড়, দীর্ঘ এবং অনাবৃত” -তে সাদ্দাম হুসেনের জন্য ব্যবহৃত একই হাস্যকর ক্যাডেন্স স্টোনটিতে কথা বলেছেন। ট্রাম্পের প্রকৃত ছবি ব্যবহার করে অ্যানিমেটেড (তাঁর কুখ্যাত মগশট সহ), “হোম অ্যালোন 2: নিউইয়র্ক ইন লস্ট ইন নিউ ইয়র্ক” অভিনেতাটির চিত্রের চিত্রটি ক্রমাগত তার সাথে একমত নয় এমন প্রত্যেকের বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি দেয়। শীর্ষে চেরি হ’ল একটি লাইভ-অ্যাকশন “প্রো-ট্রাম্প” পিএসএ যা ট্রাম্পের মুখের বিশদ বিবরণকে এমন এক লুকালাইকের উপরে ওভারলে করার জন্য ডিপফেক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যিনি মরুভূমির মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, নগ্ন হয়ে পড়েছেন এবং তাঁর কিশোরী ক্ষুদ্র লিঙ্গকে একটি অনুমোদনের বার্তার কথা বলেছেন। বলতে গেলে যে স্টোন এবং পার্কার জন্তুটিকে ঝাঁকুনি দিচ্ছিলেন তা একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
হোয়াইট হাউস অনুমানযোগ্যভাবে পরের দিন “সাউথ পার্ক” ল্যামস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল, শোটি “20 বছর ধরে প্রাসঙ্গিক ছিল না এবং একটি থ্রেড দ্বারা ঝুলছে” (মাধ্যমে রোলিং স্টোন)। গত কয়েক সপ্তাহ দেখিয়েছে যে এটি কোনও পরিমাপের দ্বারা কেবল সত্য নয়, কারণ প্রিমিয়ার তারের এবং স্ট্রিমিং প্যাকেজগুলি জুড়ে প্রায় million মিলিয়ন দর্শকদের আকর্ষণ করেছিল। ভিডিও এবং মেমস দাবানলের মতো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে এটি “সাউথ পার্ক” সম্পর্কিত সম্পূর্ণ নতুন তরঙ্গকে নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। আমি বছরের পর বছরগুলিতে শোয়ের নতুন asons তু দেখিনি, তবে এটি আমার কৌতূহলকে সুরক্ষিত করে তুলেছে এবং দেখুন যে কীভাবে স্টোন এবং পার্কার সম্ভবত এটি শীর্ষে থাকতে পারে।
মরসুমের প্রিমিয়ারের দুই সপ্তাহ পরে, গত রাতের পর্বটি “গট এট” শিরোনামে তার ফোকাসকে দুটি ভিন্ন দিকে বিভক্ত করে। প্রথমটি হ’ল চার্লি ক र्क ের মতো টার্মিনালি অনলাইন ডানপন্থী গ্রিফটারগুলির উপর একটি রিফ। ক্লাইড (পার্কার) একটি পডকাস্ট শুরু করে যৌনতাবাদী এবং অ্যান্টি-সেমিটিক বিরোধী বাজে কথা বলে কারণ এটি অর্থ উপার্জন করে, কার্টম্যান (পার্কার) এর পরে একটি উস্কানিমূলক হিসাবে তার শিটিকের উপর একরকম উপলব্ধি করার জন্য একটি অতিরিক্ত সংশোধন হিসাবে মামলা অনুসরণ করে। তবে তা সত্ত্বেও, তিনি এখনও অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে তার আন্দোলনকারী মোজো নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন না। “সাউথ পার্ক” পডকাস্ট শিল্প কমপ্লেক্সকে তাদের “মাস্টার বিতর্ককারী” হিসাবে লেবেল করে সরিয়ে দেয়। এ-প্লট অবশ্য কোনওভাবেই ট্রাম্প প্রশাসনকে ঠাট্টা করে এবং উত্সাহিত করেছিল আরও। এটি চূড়ান্তভাবে তার ভূমিকাটি সরিয়ে দেয়, তবে এটি এখনও তার নজরদারির অধীনে বিতর্কিত নীতি, চিত্র এবং সংস্থাগুলি সংক্রমণকারী সংস্থাগুলিতে সাহসী দোল নেয়।
দক্ষিণ পার্ক বরফ অভিযানের অযৌক্তিক নিষ্ঠুরতার উপহাস করেছে
মিঃ ম্যাকি (পার্কার) এই সপ্তাহে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, কারণ “গট নট” প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গাইডেন্স কাউন্সেলরকে বাজেটের কাটার কারণে চাকরি হারাতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তিনি কীভাবে নিজের বাদাম তৈরি করতে চলেছেন তা ভেবে একজন টেলার তাকে বরফ অবহিত করে (মার্কিন অভিবাসন এবং শুল্ক প্রয়োগকারী) কাউকে যোগদানের জন্য কেবল নিয়োগ করছে। মিঃ ম্যাকি প্রাথমিকভাবে এই ধারণাটিকে প্রতিহত করেন, কমপক্ষে যতক্ষণ না তিনি শুনেন যে তাকে $ 100,000 বেতনের প্রস্তাব দেওয়া হবে। “আপনার যদি চাকরির প্রয়োজন হয় তবে তা ক জব, “ট্যুইস্টেড বিজ্ঞাপনটি নতুন নিয়োগকারীদের প্ররোচিত করে বলে। এটি বিশ্বের সবচেয়ে সহজ কাজের সাক্ষাত্কার হয়ে ওঠে, কারণ মিঃ ম্যাকিকে সত্যই জাহাজে স্বাগত জানানোর মতো কিছু বলতে হবে না। এমনকি হোমবাউন্ড কীবোর্ড গাই” মেক লাভ লাভ, না “এর মধ্যে হোমবাউন্ড কীবোর্ডের গাই। বিষয়গুলি হোমল্যান্ড সিকিউরিটির (বর্তমানের) সেক্রেটারি দিয়ে সত্যই বুনো হয়ে উঠেছে।
দক্ষিণ ডাকোটার প্রাক্তন গভর্নরকে মজা করার ক্ষেত্রে কোনও হোল্ড বাধা নেই। পুরো পর্ব জুড়ে, নোমকে কুকুরের কুকুরছানাগুলির সমস্ত আচারের শুটিং দেখানো হয়েছে, এমনকি জেমস গানের “সুপারম্যান” থেকে প্রিয় কুকুরের সুপার ডগের প্রিয় দৃশ্য চুরি করা ক্রিপ্টো। প্রাক্তন সুপারম্যান অভিনেতা ডিন কেইন (“লোইস এবং ক্লার্ক: দ্য নিউ অ্যাডভেঞ্চারস অফ সুপারম্যান”) হিসাবে কীভাবে স্টোন এবং পার্কার আমাদের বর্তমান বাস্তবতার উদ্ভটতার সাথে পুরোপুরি বজায় রাখতে পারবেন না তাও এটিও দেখায় সিএনএন)। এদিকে, নোমের পাশবিক স্কিওয়ারিং তার ২০২২ সালের স্মৃতিচারণের একটি উল্লেখ যা “আমার প্রথম রোডিও” নয়, যেখানে তিনি তার 14 মাস বয়সী কুকুরের ক্রিকেটকে শুটিং করতে স্বীকার করেছিলেন যে তারা অনুমান করে কিছু মুরগি মেরে ফেলেছিল এবং কিছু মুরগি (মাধ্যমে পলিটিকো)। তার কুকুর কিলিং স্প্রি ছাড়াও, এর মধ্যে একটি পোষা প্রাণীর স্টোরের ভিতরে একটি গণ শ্যুটিংয়ের মাধ্যমে পর্বটি শেষ হয়েছে, নোমের “সাউথ পার্ক” সংস্করণটিও শান্ত অংশটি বলার জন্য দ্বিগুণ হয়ে গেছে (খুবখুব) জোরে।
আইস অভিযানগুলিকে অমানবিক অপারেশন হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে, কারণ মুখোশধারী এজেন্টদের হোর্ডগুলি “ডোরা দ্য এক্সপ্লোরার লাইভ!” এর উপরে নেমে আসে! প্রদর্শন এবং এমনকি স্বর্গ। এটা ঠিক। নোমের মন্ত্রটি “যদি এটি বাদামি হয় তবে এটি অবশ্যই নীচে যেতে হবে” এমন চরম দৈর্ঘ্যে যায় যে তিনি আক্ষরিক অর্থে স্বর্গ ও পৃথিবীকে আত্মাকে গ্রেপ্তার করতে চলেছেন যা তখন থেকে চলে গেছে। এটি নিষ্ঠুরতার জন্য নিষ্ঠুরতা। বরফের মুখ-গলানোর মাথা এমনকি তার মৃত কুকুরটিকে এখনও কার্যকর করতে পরিচালিত করে আবার মুক্তো গেটে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটির প্রকৃত সচিব এখনও পর্বে সাড়া দিতে পারেননি, তবে আমার দৃ strong ় অনুভূতি রয়েছে যে তার থাকবে চিন্তা তার কম-চঞ্চল চিত্র সম্পর্কে।
মিঃ ম্যাকি নোম এবং তার অভিযানের বিপরীতে একটি বাহন হিসাবে ব্যবহার করার জন্য নিখুঁত চরিত্র, তিনি বিবেচনা করে যে তিনি ক্রমাগত স্কুল পরামর্শদাতা হিসাবে তাঁর অন্তর্নিহিত প্রকৃতির সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। এটা পরিষ্কার যে সে না চাই এটি করার জন্য, তবে তার অর্থের প্রয়োজন (শিরোনাম বাদাম) এবং এটি যাইহোক করুন। এটি মিঃ ম্যাকি হয়ে যায় এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় সুতরাং আইস এজেন্ট হওয়ার পক্ষে ভাল যে তাকে মার-এ-লেগোতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যেখানে “সর্বাধিক মেক্সিকানদের গোলিংয়ে” রেকর্ড-ব্রেকিং কৃতিত্বের জন্য ট্রাম্প নিজেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
সাউথ পার্ক একটি ফ্যান্টাসি দ্বীপ রিফে জেডি ভ্যানসকে অপমান করে
প্রাথমিক প্রচার “গট এ বাদাম” এর জন্য এমন এক মুহুর্তের বৈশিষ্ট্যযুক্ত যেখানে ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের সমাবেশে টেবিলের নীচে শয়তানের পা দিয়ে খেলেন, তবে এটি পর্বে উপস্থিত নেই। এটি স্টোন এবং পার্কার অ্যানিমেটিং ক্লিপগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যা এপিসোডগুলিতে কখনও বোঝানো হয় না, যেমনটি 27 মরসুমের প্রাথমিক ট্রেলারটির ক্ষেত্রে। কেবলমাত্র সরকারী “সাউথ পার্ক” অ্যাকাউন্টটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিরে আসে।
মার-এ-লেগো একইভাবে এবিসি টেলিভিশন সিরিজ “ফ্যান্টাসি দ্বীপ” থেকে রিসর্টের একটি উল্টো-ডাউন সংস্করণ হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছে, ট্রাম্প মিঃ ম্যাকির বিমানটি আসার সাথে সাথে একটি সাদা স্যুট পরা উইন্ডোটির বাইরে তাকিয়ে আছেন। মজাদার অংশটি এতটা ট্রাম্প নয়, তবে ক্ষুদ্র আকারে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের প্রকাশ। তিনি ট্রাম্পের মতো অ্যানিমেটেডও রয়েছেন, এই হাস্যকর পার্থক্যটি হ’ল তাঁর মুখটি এমন একটি মেম থেকে এসেছে যা ভিপির মুখটিকে ডক্টর করেছিল যাতে নিবিড় গালযুক্ত শিশুর মতো দেখতে। “গট এ বাদাম” -তে ভ্যানস হ’ল ট্রাম্পের মিঃ রোয়ারকে (রিকার্ডো মন্টালবান) এর কাছে ট্যাটু (হার্ভি ভিলেচাইজ), যদিও প্রাপ্তির শেষে আরও লাথি মারার পরেও। মিঃ ম্যাকি ভয়ঙ্কর হয়ে পড়েছেন যেহেতু রাষ্ট্রপতি কোনও কিছুই না ফেলে, যখন তার ছোট্ট ল্যাকি শয়তানের বেবি অয়েল দিয়ে শয়তানের বুথোলকে ম্যাসেজ করার প্রস্তাব দেয়। ভ্যানস থেকে আছে প্রতিক্রিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর বিদ্রূপের চিত্রায়নের জন্য একটি পোস্টের সাথে যা “ভাল, আমি শেষ পর্যন্ত এটি তৈরি করেছি,” আপাতদৃষ্টিতে তাঁর বসের চেয়ে রসিকতাটিকে আরও ভাল পদক্ষেপে নিয়ে যাওয়া।
সব কিছুর শেষে, মিঃ ম্যাকির প্লটটি তার গাইডেন্স কাউন্সেলর জুতাগুলিতে ফিরে যাওয়ার পরে পুরো বৃত্তটি শেষ হয়ে যায়। চার্লি কার্ক অ্যাওয়ার্ড জয়ের পরে ক্লাইড ফ্লোরিডা রিসর্টকেও আমন্ত্রণ জানায়, তবে একইভাবে তার নতুন কুখ্যাতি দ্বারা পরিপূর্ণতা অনুভব করে না। তারা উভয়ই বুঝতে পারে যে তারা নিজের মধ্যে কী অর্জন করেছে তার মাত্রা এবং একটি বন্দী ডোরা সহ, সেখান থেকে প্রথম বিমানের জন্য রান তৈরি করে। সময়টি বলবে যে মিঃ ম্যাকি পরবর্তী পর্বে তার চাকরিটি ফিরে পেয়েছেন, কার্টম্যানকে তার উস্কানিমূলক স্থিতি পুনরায় দাবি করতে আরও বেশি যেতে হবে কিনা তার চেয়ে কম।
ট্রাম্প প্রশাসন কীভাবে সত্যিকারের নৃশংস ও হাসিখুশি ফ্যাশনে “সাউথ পার্ক” সম্প্রদায়ের অন্যান্য সদস্যদের কীভাবে প্রভাবিত করছে সে সম্পর্কে “গট এট বাদাম” উজ্জ্বলতার সাথে শোয়ের দিগন্তকে প্রসারিত করে। শেষ পর্যন্ত, স্টোন এবং পার্কার পুরোপুরি 22 মিনিটের টেলিভিশনে ক্র্যাম করে, যা আপনাকে কেবল অবাক করে তোলে যে তারা মৌসুমের বাকী আটটি পর্বের সাথে তাদের কী বন্য ধারণা রয়েছে।
“সাউথ পার্ক” এর প্রতিটি মরসুম বর্তমানে প্যারামাউন্ট+এ স্ট্রিমিং করছে।